Trgovanje s turško liro: Ali je pred nami razpotje?

Julij 07, 2023 15:29

Trgovanje s turško liro zahteva previden pristop, če se trgovec začetnik odloči, da jo vključi v strategijo trgovanja. Na vrednost turške valute so vplivale odločitve o monetarni politiki centralne banke, ki so občasno sprožile razprave med analitiki na svetovnih trgih. V tem članku bomo delili nekaj dragocenih spoznanj o trgovanju s turško liro, da bi trgovcem začetnikom pomagali sprejemati odločitve na podlagi informacij.

Osnove turške lire

Turška lira (TL - code:TRY) je uradna valuta Turčije. Otomanska lira, njena predhodnica, je bila uvedena leta 1844 in jo je leta 1927 nadomestila turška lira. V zadnjih desetletjih je bila turška lira vezana na britanski funt, francoski frank in ameriški dolar. Guinessova knjiga rekordov je turško liro uvrstila med najmanj vredno valuto na svetu v letih 1995 in 1996 ter ponovno od 1999 do 2004.

Po podatkih Svetovne banke je »Turčija 19. največje gospodarstvo na svetu z BDP v višini približno 906 milijard dolarjev. Vendar se je rast produktivnosti upočasnila, ker je reformni zagon v zadnjem desetletju pojenjal, prizadevanja pa so se usmerila v podpiranje rasti s kreditnimi razmahi in spodbujanjem povpraševanja, s čimer se je povečala notranja in zunanja ranljivost. Visok dolg zasebnega sektorja, vztrajne primanjkljaje na tekočem računu, visoko inflacijo in visoko brezposelnost je od avgusta 2018 poslabšala makrofinančna nestabilnost.«

Kako se je turška lira odzvala na spremembe denarne politike?

Oseba, ki je trgovala s turško liro proti ameriškemu dolarju v tretjem četrtletju leta 2021, verjetno ne bi nikoli napovedala padca vrednosti lire. 1. avgusta 2021, ko je bil en ameriški dolar enak 8,3 turške lire, kot je prikazano na spodnjem mesečnem grafikonu.

Upodobljeno: mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD TRY . Časovni razpon: 1. maj 2018 – 6. julij 2023. Datum zajema: 6. julij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Vse od takrat gre za krepitev ameriškega dolarja v primerjavi s turško liro, pri čemer je menjalni tečaj 6. julija dosegel 1 dolar = 26,04 TRY.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD TRY. Datumsko obdobje: 16. januar 2023 – 6. julij 2023. Datum zajema: 6. julij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Turška lira je v prvih 6 mesecih leta zaradi neobičajnih finančnih politik oslabela za skoraj 28 %, kot trdijo nekateri ekonomisti. 22. junija je Centralna banka Turčije (CBRT) objavila svojo odločitev o zvišanju obrestnih mer za 650 bazičnih točk, kar je bil prvi dvig obrestne mere po marcu 2021.

Vendar ukrep centralne banke ni zadovoljil vlagateljev, saj je večina ekonomistov pričakovala dvig za 1150 bazičnih točk.

Trgovanje s turško liro: Centralna banka na pomoč?

Visoka inflacija in upadanje vrednosti turške lire sta v zadnjih nekaj letih mučila potrošnike. Ker ne morejo slediti rasti cen, se nagibajo k zmanjšanju nakupov in prevrednotenju proračunske porabe. Turški indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) in indeks cen proizvajalcev (PPI) sta se za junij znižala na 38,21 % oziroma 40,42 % na letni ravni glede na podatke državnega statističnega urada.

Opozoriti je treba, da je bila Hafize Gaye Erkan imenovana za guvernerko Centralne banke Turčije, institucije, ki naj bi imela ključno vlogo pri prizadevanjih za spodbujanje gospodarstva države, ki ga je prizadela kriza. Erkan je tudi prva ženska na čelu centralne banke Turčije, ki dokazuje močan življenjepis z delovnimi izkušnjami v nekaterih največjih bankah v ZDA.

Po zadnjem zvišanju obrestnih mer 22. junija je upravni odbor centralne banke v izjavi zapisal: »Odbor se je odločil začeti postopek zaostrovanja denarne politike, da bi čim prej vzpostavil potek dezinflacije, zasidral inflacijska pričakovanja in nadzoroval poslabšanje pri oblikovanju cen."

Trgovanje s turško liro in napovedi analitikov

Analitiki ING menijo, da se je medletna inflacija junija znižala ob mesečnem odčitku, ki je bil boljši od pričakovanega, vendar se zdi, da se padajoči trend od oktobra končuje. V poročilu, objavljenem 5. julija, so analitiki nizozemske banke navedli, da bi »morebitne prilagoditve nadzorovanih cen lahko povečale tudi splošno inflacijo. Kar zadeva politiko, ravnotežja v menjalnih tečajih in obrestnih merah še ni mogoče opaziti glede na znake postopnega političnega pristopa, kar pomeni, da bo za prehod na bolj običajne politike potreben čas. V prihodnje se bodo udeleženci na trgu osredotočali na nov vladni srednjeročni program, ki naj bi bil objavljen septembra.«

Analitiki Goldman Sachsa so predlagali, da bi lahko turška lira v 12 mesecih oslabela na 28 za dolar v primerjavi s prejšnjo napovedjo 22. Vendar r so bili njeni ekonomisti presenečeni v prvih desetih dneh junija, ko je turška lira izgubila več kot je bilo pričakovano . V svojem poročilu (3. junij) so zapisali, da »mislimo, da gre bolj za vprašanje, kdaj bo valuta znatno oslabela, pri čemer se je verjetnost večje enkratne prilagoditve povečala. Verjamemo, da izbira Mehmeta Simseka za novega ministra za finance in finance povečuje verjetnost, da se bo monetarna politika premaknila v bolj ortodoksno smer.«

Murat Okcu, profesor ekonomije na Univerzi Suleyman Demirel, je v pogovoru s finančnimi novinarji Al Jazeere namignil, da je »industrija pripravljena na menjalni tečaj 25 lir za ameriški dolar. Pravzaprav tudi menjalni tečaj dolarja med 25 in 28 lir ne bo obravnavan kot anomalija,« dodaja, da ni pričakovati, da bo lira dosegla raven vrednosti pred letom 2014.

Analitiki MUFG so poudarili premik v monetarni politiki centralne banke in opozorili na potrebo po ponovni pridobitvi verodostojnosti. V svojem poročilu pišejo: »Junija je turška lira močno oslabela glede na ameriški dolar glede na londonske zaključne tečaje z 20,701 na 26,063. Centralna banka Turčije (CBRT) je zvišala enotedensko repo obrestno mero za 6,50 odstotne točke na 15,00 %. Zdaj je pomembno, da oblikovalci politik v Turčiji ponovno pridobijo verodostojnost med tujimi vlagatelji, ki so močno zmanjšali izpostavljenost Turčiji. Potreben bo čas, da si ponovno pridobimo zaupanje vlagateljev glede na bojazni, da bi se lahko preobrat politike izkazal za kratkotrajnega, saj bo vključeval bolečo prilagoditev za gospodarstvo.«

Obvladovanje vaših tveganj pri trgovanju s turško liro

Trgovanje s turško liro zahteva pozornost, saj je turška valuta v zadnjih nekaj letih zabeležila znatna nihanja, kar bi lahko delovalo v prid, pa tudi proti vašim ciljem, odvisno od vaše strategije. Vzponi in padci turške lire zagotovo ne ostanejo neopaženi za izkušene trgovce, kaj pa trgovci začetniki?

Trgovci začetniki, ki bi radi vključili turško liro v svoje strategije, bi morali pobrskati po virih, ki jih najdete na internetu, in ugotoviti, kateri dejavniki dvignejo ali znižajo vrednost turške valute in zakaj. Trgovanje brez ustreznega znanja lahko skriva pasti, ki bi lahko povzročile izgubo sredstev. Orodja za obvladovanje tveganja, ki jih ponujajo posredniki, so način za zmanjšanje izgub v primeru, da se trgi obrnejo proti vam.

Naučiti se uporabljati orodja za obvladovanje tveganja je bistveno za trgovce začetnike. Ljudje, ki zdaj začenjajo svojo trgovalno pot, bi morali preučiti izobraževalna gradiva, kot so e-knjige, blogi, spletni seminarji in drugi videoposnetki, da okrepijo svoje znanje. Orodja za obvladovanje tveganj lahko izboljšajo izkušnjo trgovanja z zmanjšanjem stresa, medtem ko se osredotočate na oblikovanje najboljše možne strategije.

