Ali se splača trgovati z novicami?

November 04, 2022 13:18

V tem članku boste prebrali o prednostih in slabostih trgovanja s finančnimi novicami. Teme vključujejo:

čas in izkušnje, potrebne za obveščanje o finančnih novicah;

ustvarjanje scenarijev tveganja in nagrade okoli objav novic;

zavedanje čustvenih reakcij na nepričakovane dogodke.

Ali se splača trgovati s finančnimi novicami?

Mnenja se ponavadi razdelijo v dva glavna tabora. En tabor trdi, da so novice neuporabne pri sprejemanju trgovalnih odločitev. Drugi meni, da so novice bistvenega pomena za sprejemanje trgovalnih odločitev. Nekje na sredini med njimi je mnenje, da lahko novice, zlasti velike ali pomebne novice, vplivajo na odločitve o trgovanju in da je treba spremljati vpliv, ki ga lahko imajo novice na razpoloženje na trgu.

Ne glede na to, v kateri tabor spadate v svojem mnenju, morate pri trgovanju z novicami upoštevati dve ključni stvari: čas in izkušnje.

Čas in izkušnje

Pomena pridobivanja izkušenj s trgovanjem z novicami ni mogoče preceniti. Težava je v tem, da se lahko pridobivanje izkušenj na finančnih trgih na koncu izkaže za zelo drago lekcijo, vendar za to obstaja rešitev. Preden odprete pravi trgovalni račun, se je pametno začeti učiti na demo računu, ki prikazuje realne tržne razmere, ne da bi tvegali svoj kapital.

Raziskovanje dnevnih novic, ki vas zanimajo, zahteva čas, vendar obstajajo načini za učinkovito pridobivanje informacij. Admirals Forex koledar ponuja eno rešitev, saj vsebuje gospodarske novice dneva, ki se gibljejo na trgu, in pričakovanja analitikov glede rezultatov.

Naši tedenski trgovalni podcasti ponujajo povzetke glavnih dogodkov na trgu v manj kot petih minutah.

Admiralsovi spletni seminarji se poglobljeno poglobijo v različne gospodarske in tržne trende za še en način razumevanja, kako izkušeni trgovci pristopijo k svojim strategijam.

Ali so zgoraj opisani čas in izkušnje plus ali minus, se odločite sami, saj je odvisno od časa, ki ga imate na voljo, in od tega, v kolikšni meri vas zanima trgovanje z novicami.

Scenariji tveganja in nagrade

Druga plat vprašanja, ali se splača trgovati z novicami, je prizadevanje za ustvarjanje scenarijev tveganja in nagrade. Razmišljanje o možnih rezultatih dogodka trgovalnih novic je pomemben korak, ki ga morate narediti, preden se odločite za trgovanje. Korake za obvladovanje tveganja je seveda treba vključiti v to oceno, saj se lahko kateri koli scenarij, ki bi si ga zamislili, ne bi uresničil.

Scenariji tveganja in nagrade lahko vključujejo možnost, da je rezultat nad ali pod pričakovanji in v skladu s pričakovanji. Različna orodja za trgovanje v naši trgovalni platformi MetaTrader 5 lahko podprejo vaš proces odločanja, saj je na voljo veliko grafikonov, ki zajemajo tržne trende z različnimi vzorci. Pomemben korak, ki ga lahko naredite z obiskom naših spletnih seminarjev, je tudi učenje uporabe orodij za trgovanje.

Zavedanje čustvenih reakcij

Nepričakovani izidi novic in geopolitični dogodki lahko povzročijo množične čustvene reakcije in trende, ki spreminjajo trg. Če se zavedate možnosti nepričakovanega, jo lahko vgradite v svoje scenarije trgovanja. Nekaj ​​primerov nepričakovanih novic, ki si jih nihče ne želi, vendar so žal tudi te del življenja:

pandemije,

konflikti,

nenadne gospodarske krize.

Če ostanete dobro ozaveščeni in na tekočem z glavnimi novicami, gospodarskimi ali drugimi, povečate verjetnost, da boste pripravljeni na nepričakovano.

Se spomnite srednjega mnenja, ne za ne proti, ampak odprto za možnost? Novice lahko vplivajo na trgovalne trge, zato je vredno smiselno biti na tekočem z brezplačnimi finančnimi novicami, ki so na voljo, ko odprete račun pri nas .

Če zaključimo, trgovanje s finančnimi novicami zahteva čas in izkušnje, vendar je to sestavni del tržnega okolja in pogosto del procesa odločanja pri trgovanju z blagom in valutami.

Admirals ponuja široko paleto izobraževalnih in analitičnih spletnih seminarjev. Če se želite srečati in komunicirati z izkušenimi trgovci, se pridružite našim brezplačnim spletnim seminarjem!

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.