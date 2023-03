Trgovanje s kavo: pogled od znotraj

Ko zjutraj prižgete aparat za kavo in vas prebudi prvi vonj po toplem napitku, zagotovo ne pomislite na trgovanje s kavo. Vendar kava ni samo za pitje. Trgovanje s kavo je glavni del trgovanja s kmetijskimi proizvodi. Vedno več ljudi uživa kavo v vsakodnevni rutini, zato se povpraševanje s tem povečuje.

Naš blog bo delil nekaj zanimivih informacij o kavi kot blagu, zato nadaljujte z branjem.

Kava: drugo najbolj trgovano blago na svetu

Kavni napitek, ki ga dnevno uživamo, je pripravljen iz praženih kavnih zrn, a to verjetno že veste. Verjetno ne veste, da so bili po mnenju raziskovalcev zgodovine prvi ljudje, ki so pili kavo na podoben način, Jemenci nekje v 14. stoletju. Kavna zrna so bila uvožena iz Etiopije preko Somalije. Navada pitja kave je zelo hitro postala priljubljena na Bližnjem vzhodu in v Afriki, preden so jo prvi Evropejci lahko poskusili.

Kava je v 20. stoletju postala globalna dobrina, saj se je povpraševanje po njej povečalo po vsem svetu. Raziskave kažejo, da se vsako leto popije skoraj trilijon skodelic kave. Kava Arabica in Kava Robusta sta dve najbolj razširjeni vrsti kavnih zrn.

Največji proizvajalec kave Arabica je Brazilija, medtem ko je največji proizvajalec kave Robusta Vietnam.

Kava Arabica: Kaj morate vedeti

Kava Arabica je narejena iz semen rastline Coffea Arabica, ki lahko zrastejo do 9-12 metrov visoko. Rastlina raste na višinskih območjih in potrebuje tako obdobja močnega sonca, kot tudi obdobja z veliko dežja, da lahko razvije plodove. Visokokakovosten fižol prihaja iz rastlin, ki rastejo na visokih nadmorskih višinah na območjih, kot so Kolumbija in nekatere regije Srednje Amerike. Na teh območjih kava raste počasneje in potrebuje več časa, da se razvije, kar ji omogoča, da postane gostejša in ima edinstvene okuse.

Arabica predstavlja večino kave, porabljene po vsem svetu. Arabica v povprečju pridela od 1500 do 2200 kilogramov kave na hektar. Arabica vsebuje 1-1,5 % kofeina na zrno.

Kava Robusta: Kaj morate vedeti o njej

Robusta prihaja iz osrednje in podsaharske Afrike, odkrili pa so jo v zadnjih letih 19. stoletja. Robusta predstavlja približno 30 % kave, porabljene po vsem svetu. Nekateri ljubitelji kave menijo, da Robusta velja za grenko, nizko kakovostno sorodnico kave Arabica. Strokovnjaki pa menijo, da obiranje, naknadna obdelava in ravnanje s to specifično vrsto kave v preteklosti niso bili primerni.

Rastline Robusta imajo visoko produktivnost, zato kmetje potrebujejo le majhen košček zemlje, da dobro preživijo in hkrati varujejo okolje. Robusta v povprečju pridela od 2300 do 4000 kilogramov kave na hektar. Robusta vsebuje 2-3 % kofeina na zrno, kar ji omogoča, da prenese napade žuželk ali žuželk.

Nihanje cen kave Arabica in Robusta

Trgovci začetniki morajo vedeti, da so cene Arabice navedene v ameriških centih/lb, medtem ko so cene Robuste navedene v USD/metrično tono. Na cene kave lahko vplivajo vremenske razmere v državah proizvajalkah kave, geopolitični dogodki in menjalni tečaji. Za več informacij o trgovanju s kavo si lahko preberete naš blog.

Cena kave Arabica je v letih 2019 in 2020 dosegla najnižje vrednosti v zadnjih letih, ko je bila njena promptna cena pod 0,95 USD. Leta 2021 sta zmrzal v Braziliji in čezmerno deževje v Kolumbiji obremenila ponudbo kave, zaradi česar so se cene zvišale.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – mesečni grafikon Arabica. Časovni razpon: 1. februar 2018 – 23. marec 2023. Datum zajema: 23. marec 2023. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – mesečni grafikon Robusta. Časovni razpon: 1. februar 2018 – 23. marec 2023. Datum zajema: 23. marec 2023. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Cene arabike in robuste so 11. januarja padle na večtedensko dno . Vendar so se v naslednjih 20 dneh okrepili , kot je razvidno iz spodnjih dnevnih grafikonov. Cene kave Arabica so 22. februarja letos dosegle najvišjo vrednost v zadnjih 4 mesecih .

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – dnevni grafikon Arabica. . Časovni razpon: 26. oktober 2022 – 23. marec 2023. Datum zajema: 23. marec 2023. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – dnevni grafikon Robusta. . Časovni razpon: 28. oktober 2022 – 23. marec 2023. Datum zajema: 23. marec 2023. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Brazilski izvoz kave je februarja upadel

Po poročilu Reutersa so vladni podatki pokazali, da se je prodaja kave v Braziliji februarja zmanjšala in sicer za 44,3 %. Mediji poročajo, da kmetje zadržujejo dobavo zaradi višjih cen zaradi višjih stroškov rasti, zlasti gnojil. Posrednik HedgePoint je zmanjšal svojo projekcijo brazilske proizvodnje kave arabica 2023/24 s 45,4 milijona na 42,3 milijona vrečk.

Svet brazilskih izvoznikov kave (Cecafé) je v izjavi zapisal, da so »kljub nedavnemu okrevanju cen kave arabica v New Yorku KCc2 trenutne mednarodne cene nižje kot v Braziliji, zaradi česar pridelovalci kave prodajajo lokalno ali pa je sploh ne prodajajo. Svet je tudi predlagal, da je na obseg izvoza vplivalo tudi vse večje povpraševanje po kavi Robusta na domačem trgu, in dodal, da se bo "to stanje verjetno nadaljevalo približno do junija ali julija, ko pride novi (brazilski) pridelek v trg."

Proizvodnja kave v Kolumbiji se februarja povečuje, izvoz upade

Nacionalna zveza pridelovalcev kave Kolumbije je sporočila, da se je po dolgotrajnem dogodku La Nina februarska registrirana proizvodnja kave povečala za 10 % na medletni ravni. Vendar pa isto poročilo ugotavlja, da se je izvoz kave v drugem mesecu leta zmanjšal za 6 % na letni ravni.

Vietnamski izvoz kave je februarja padel

Generalni oddelek vietnamske carine je marca poročal, da se je izvoz kave v državo februarja zmanjšal za -34,2 % na letni ravni na 122.833 ton. Po istem poročilu se je skupni izvoz kave v obdobju januar-februar zmanjšal za 14,7 % na letni ravni na 283.339 ton.

Kenija izvaja nove predpise o trgovanju s kavo

Kenija je ena največjih proizvajalk kave na svetu. Lani so v Keniji proizvedli 34.500 ton kave, zadruge so proizvedle 15.000 ton, posestva pa 11.000 ton.

V skladu z novimi predpisi je Uprava za kapitalske trge (CMA) postala vladna agencija, zakonsko pooblaščena za nadzor in urejanje trgovanja s kavo na Nairobijski borzi kave.

Vendar se dogaja v času, ko proizvodnja kave lokalno še naprej upada s 129.000 ton leta 1990 na najnižjih 34.000 ton leta 2022 zaradi visokih stroškov, zamud pri plačilih in nizkih tržnih cen. Predstavniki National Coffee Cooperative Union (NACCU) menijo, da "bo ta poteza prinesla zdrav razum, prakso poštenega trgovanja in odpravila tajno dogovarjanje na dražbi."

Upravljajte svoje tveganje pri trgovanju s kavo

Kot pri vsakem trgovalnem instrumentu tudi trgovanje s kavo vključuje tveganje. Trgovci začetniki se soočajo s še večjim tveganjem, saj nimajo potrebnih izkušenj, da bi določili pravi način ukrepanja, ki bi lahko zmanjšal izgube sredstev. Izguba težko prisluženega denarja lahko povzroči stres in vpliva na vaše finančno načrtovanje. Trgovci, ki šele začenjajo svojo pot, bi morali iskati načine za zmanjšanje tveganja in ne ogroziti svojih finančnih ciljev.

Obvladovanje tveganja je nujno za trgovce začetnike. Naučiti se uporabljati prava orodja za obvladovanje tveganja bi morala biti prednostna naloga vsakega trgovca. Kako lahko trgovci začetniki to dosežejo? Odgovor je v iskanju potrebnih izobraževalnih virov. Preden začnete raziskovati svet trgovanja, bi morali trgovci začetniki opraviti lastno raziskavo in poiskati izobraževalna gradiva na spletu. Na voljo je ogromno seminarjev, e-knjig, spletnih seminarjev in člankov, ki so jih pripravili strokovnjaki in lahko osvetlijo, kako deluje trgovanje in kako se izogniti nepotrebnim tveganjem.

Trgovci začetniki, ki znajo uporabljati orodja za obvladovanje tveganj, imajo prednost pred trgovci, ki jih ne poznajo. Prepričajte se, da spadate v prvo skupino.

