Trgovanje s čilskim pesom: kaj morate vedeti

Čile je ena izmed latinskoameriških (LATAM) držav z zanimivo politično zgodovino, vendar to ni preprečilo, da bi bil eno od rastočih gospodarstev v regiji. Zdi se, da Čile izstopa od ostalih gospodarstev LATAM, čeprav je bila tudi njegova denarna zgodovina v preteklosti nestanovitna. Trgovanje s čilskim pesom (CLP) proti glavnim valutam, kot je ameriški dolar, ni nenavadno za trgovce, ki v svoje trgovalne portfelje dodajajo valute LATAM.

Z vami bomo delili nekaj zanimivih spoznanj o čilskem pesu in čilskem gospodarstvu, ki vam lahko pomagajo oblikovati mnenje in se odločiti, ali želite to valuto vključiti v svoje trgovalne strategije.

Čilski peso in kdo je kdo v čilskem gospodarstvu

Čile je eden izmed vodilnih gospodarstev v regiji LATAM. Opozoriti je treba, da je Čile največji proizvajalec bakra na svetu in pomembno prispeva k svetovni proizvodnji litija, saj je drugi največji proizvajalec.

Svetovna banka pravi, da ima »Čile priznane dosežke v razvoju z močno gospodarsko dinamiko v zadnjih desetletjih. Vendar se rast upočasnjuje, stagnira produktivnost in napredek lastniškega kapitala. Inflacija bi lahko kratkoročno ostala visoka glede na nekaj vztrajnosti, vendar se bo predvidoma približala cilju do konca leta 2024 ob negativni proizvodni vrzeli in upadajočih stroškovnih pritiskih.«

Po mnenju Mednarodnega denarnega sklada (IMF) se »čilsko gospodarstvo bliža koncu svojega cikla prilagajanja k bolj trajnostni rasti in nižji inflaciji v zahtevnem zunanjem okolju. Oblasti izvajajo zelo močno politiko za ohranitev makroekonomske stabilnosti in ponovno vzpostavitev rezerv. Vlada ima reformne ambicije za dvig davčnih prihodkov, zmanjšanje neenakosti, reformo pokojnin in zdravstvenega varstva ter spodbujanje zelenega gospodarstva.«

Analitiki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so v poročilu o čilskem gospodarstvu zapisali, da bo »primanjkljaj centralne države leta 2023 znašal 2,0 % BDP in leta 2024 2,1 % BDP, kar ne bo ogrozilo vzdržnosti dolga. Centralna banka je še naprej zaostrovala politiko za zajezitev inflacije in nadzor nad inflacijskimi pričakovanji, obrestno mero je dvignila na 11,25 % in obljubila, da jo bo obdržala na tej ravni, dokler ne pride do jasne konvergence inflacije k cilju.”

Dodali so tudi, da se bo realni BDP v letu 2023 zmanjšal za 0,1 %, leta 2024 pa se je okrepil za 1,9 %. Umik podpornih ukrepov, povezanih s pandemijo, in zaostreni denarni pogoji bodo leta 2023 zadrževali potrošnjo in naložbe, vendar bi se morali ti učinki do začetka zmanjšati. 2024."

Statistični podatki, objavljeni sredi avgusta, so pokazali, da se je čilsko gospodarstvo skrčilo že tri četrtletja zapored, pri čemer so se naložbe znatno zmanjšale. Poročilo je pokazalo krčenje BDP za -1,1 % med aprilom in junijem 2023 na letni ravni. Ekonomisti, ki jih je avgusta anketirala centralna banka, so ocenili padec BDP za -0,50 % do konca leta. Če se bo ta napoved uresničila, bo Čile ena redkih LATAM držav, ki bo leta 2023 končala z negativno statistiko rasti.

Centralna banka Čila in čilski peso

Centralna banka Čila ( Banco Central de Chile ) je bila ustanovljena leta 1925. Eden od ciljev Centralne banke Čila je zagotavljanje stabilnosti valute, to je ohranjanje nizke in stabilne inflacije skozi čas. Banka skrbi tudi za stabilnost in učinkovitost finančnega sistema ter zagotavlja normalno delovanje notranjih in zunanjih plačil. Glede na njeno spletno stran je centralna banka Čila »sprejela režim denarne politike s ciljno inflacijo in politiko drsečega menjalnega tečaja. Cilj, določen v okviru tega režima, je, da letna inflacija (merjena kot odstotek variacije CPI v 12-mesečnem obdobju) ostane večino časa okoli 3 %, z dovoljenim razponom +/- 1 %.”

Čilski peso izdaja centralna banka in je v sedanji različici v obtoku od leta 1975. Čilski peso je med letoma 1974 in 1979 smel lebdeti znotraj plazečega pasu, nato pa je bil naslednja tri leta vezan na ameriški dolar po fiksnem menjalnem tečaju. Leta 1984 se je čilski peso vrnil k sistemu nastavljivih plazečih pasov do leta 1999, ko mu je bilo dovoljeno prosto nihanje glede na ameriški dolar.

Trgovanje s čilskim pesom in njegova uspešnost

Na uspešnost čilskega pesa v primerjavi z ameriškim dolarjem od leta 2018 so vplivali gospodarski dejavniki, zlasti nihanja cen bakra, in prizadevanja za ohranitev stabilnosti kljub zunanjim pritiskom.

Upodobljeno: mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD CLP. Časovni razpon: 1. oktober 2017 – 28. september 2023 . Datum zajema: 28. september 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Ameriški dolar proti paru čilskih pesov je nekaj časa ostal razmeroma stabilen , vendar se je soočil z izzivi, ko je padla cena bakra, ključnega izvoza za Čile. Ta padec je negativno vplival na čilski peso, zaradi česar je oslabel v primerjavi z ameriško valuto.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD CLP. Časovni razpon: 6. junij 2023 – 28. september 2023 . Datum zajema: 28. september 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Julija 2023 je Centralna banka Čila objavila najmočnejše znižanje obrestne mere v zadnjih 14 letih s padcem za 100 bazičnih točk z 11,25 % na 10,25 %, kar je pomagalo okrepiti ameriški dolar v primerjavi s čilskim nasprotnikom.

Kaj analitiki napovedujejo za čilski peso in gospodarstvo

Valutni analitiki pri ING so v poročilu, objavljenem v začetku septembra, dejali, da je Čile začel velik cikel monetarnega sproščanja. »Čilska centralna banka je julija nadaljevala z znižanjem obrestne mere za 75 bp v septembru. Polica je zdaj 9,50 %. Pričakuje se, da se bo obrestna mera do konca leta znižala na 7,75/8,00 %, s sestanki v oktobru in decembru. Samozavestno zniževanje obrestnih mer je posledica dejstva, da so dvoletna inflacijska pričakovanja stabilna pri 3 %. Kljub temu je osnovna inflacija trenutno še vedno nad 8%. Če jedro ne bi padlo tako hitro, kot je bilo pričakovano, centralna banka pa bi še vedno znižala, bi lahko bil CLP močneje prizadet. Zunanje okolje ni bilo naklonjeno valutam Latam. Ampak, če imamo prav z našim klicem v dolarju, se lahko USD/CLP še letos močno zniža,« so opozorili.

Sredi septembra so bili analitiki Morgan Stanley videti optimistični glede čilskih obveznic v evrih in ameriških dolarjih, pri čemer so navedli »poceni vrednotenja v primerjavi z večino imen naložbenih razredov, pomanjkanje pričakovane izdaje v bližnji prihodnosti in nenehno okrevanje v makro ozadju. Rekli so, da se je zmanjšalo tudi politično tveganje, saj je bila vlada prisiljena zmanjšati načrte za dvig davkov.

Poročilo Wells Farga pravi, da centralna banka Čila morda znižuje obrestne mere bolj agresivno, kot so pričakovali finančni trgi. Natančneje, analitiki Wells Fargo so predlagali, da se »oblikovalci politik v Čilu in Braziliji očitno počutijo dovolj dobro, da agresivno omilijo denarno politiko. Posledično revidiramo nižjo napoved obrestne mere čilske centralne banke, da bi odražala stališče oblikovalcev politike, in zdaj verjamemo, da lahko čilska ciljna obrestna mera čez noč pade na 7,25 % do konca tega leta.

Obvladovanje tveganja pri trgovanju s čilskim pesom

Trgovanje s čilskim pesom, tako kot z vsako drugo valuto na forex trgu, vključuje tveganje. Medtem ko bi vas pravilne poteze lahko približale uresničitvi vaših finančnih sanj, bi vas napačne lahko drago stale in postale breme, ko gre za vaše finančne načrte. Če ste trgovec začetnik, morda ne poznate nevarnosti krmarjenja po nestanovitnih trgih.

Obstajajo načini za premostitev vrzeli z bolj izkušenimi trgovci; eden od njih je izobraževanje. Preučevanje delovanja trgovanja in njegovih osnov vas bo stalo nekaj časa, vendar bi vam lahko dolgoročno prihranilo nekaj denarja. Zdaj se morda sprašujete, kaj potrebujete za začetek študija? Vse, kar potrebujete, je dostop do izobraževalnih gradiv, kot so vodniki z navodili, videoposnetki, e-knjige in članki o trgovanju, ki so jih pripravili izkušeni trgovci. Posredniki ponujajo dostop do izobraževalnih središč, tako da virov ne manjka.

Še en način za zmanjšanje tveganj pri trgovanju je uporaba orodij za obvladovanje tveganj, ki so vgrajena v trgovalne platforme. Če uporabite ta orodja in jih vključite v svojo strategijo, boste morda lahko prihranili nekaj svojih težko prisluženih sredstev, če bodo trgi nasprotovali vašim načrtom. Naučite se uporabljati orodja za obvladovanje tveganja, kot so ukazi za zaustavitev izgube, ki vam lahko pomagajo zmanjšati tesnobo in stres, ko izvajate svoje trgovalne strategije.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.