Japonske finančne oblasti se bodo srečale, jen se krepi

Maj 30, 2023 15:39

Japonsko finančno ministrstvo je napovedalo, da se bodo uradniki ministrstva srečali s člani Bank of Japan ( BoJ ) in Agencije za finančne storitve, da bi razpravljali o mednarodnih finančnih trgih. Medijski viri nakazujejo, da bi sestanek po sestanku lahko vključeval nekaj opozoril glede špekulativnih potez proti japonskemu jenu.

Treba je opozoriti, da se je japonska valuta okrepila, ko je prihajajoče srečanje prišlo na naslovnice finančnih novic. Japonski jen se je od petka gibal okoli šestmesečnega dna.

Guverner BoJ-a Kazuo Ueda je ponovil, da bo centralna banka "potrpežljivo vzdrževala enostavno monetarno politiko, saj je do stabilne 2-odstotne inflacije še daleč." Ueda je tudi opozoril, da bo BoJ nadaljeval s svojimi operacijami nakupa obveznic.

IMF: Ameriško gospodarstvo bo leta 2023 zraslo za 1,7 %

Poročilo, ki ga je objavil IMF, pravi, da naj bi ameriško gospodarstvo leta 2023 zraslo za 1,7 % in leta 2024 za 1,0 %. Ekonomisti IMF menijo, da bo kljub pričakovanemu padcu inflacije življenjskih potrebščin v tem letu inflacija ostala nad Fedovo Cilj 2 % do naslednjega leta.

Generalna direktorica IMF Kristalina Georgieva je dejala: "Inflacija ostaja vztrajno visoka, PCE nam sporoča, da delo še ni povsem opravljeno ... Odkrito povedano, še naprej moramo spremljati podatke in videti, koliko bi bilo potrebno, da bi inflacija dosegla cilj." Vodja IMF je opozoril, da bi se »nerealizirane izgube zaradi imetja dolgoročnih vrednostnih papirjev povečale tako v bankah kot v nebančnih bankah, stroški novega financiranja tako za gospodinjstva kot za podjetja pa bi lahko postali neobvladljivi. Takšno zaostrovanje finančnih pogojev bi lahko sprožilo povečanje števila stečajev [in] poslabšalo kreditno kakovost.«

Credit Suisse posodablja napoved obrestne mere BoE

Ker se je inflacija v Združenem kraljestvu v prejšnjem mesecu nepričakovano povečala, so ekonomisti pri Credit Suisse pregledali in posodobili svojo napoved terminalskih obrestnih mer Bank of England ( BoE ). Kot so predlagali v obvestilu vlagateljem, »smo našo napoved terminalske obrestne mere BoE zvišali s 4,75 % na 5,0 %. Zdaj od BoE pričakujemo še dva povišanja za 25 bazičnih točk (junija in avgusta) v primerjavi z enim pred tem in brez znižanja obrestnih mer leta 2023. To je posledica presenečenja navzgor v inflaciji v Združenem kraljestvu.«

Analitiki Credit Suisse so tudi povedali, da »vendar pričakujemo, da bo BoE zvišala obrestne mere na manj kot tržne cene (ki imajo najvišje obrestne mere pri 5,4 %). Pričakujemo, da bo skupna inflacija še naprej padala in da se bo del moči osnovne inflacije v prihodnjih odtisih obrnil. Pričakujemo tudi blago recesijo, ki bi morala BoE omogočiti premor avgusta."

Bank of America: Zvišanje obrestne mere Fed v juniju je verjetno tesno

Analitiki pri Bank of America so nakazali, da bi bil junijsko zvišanje obrestnih mer lahko skoraj klic za Fed. V sporočilu BoA je zapisano, da »morajo biti izpolnjeni trije pogoji za zvišanje obrestne mere Fed. Prvič bi bila objava močnih gospodarskih podatkov, drugič bi bila močna poročila o gospodarskih podatkih in tretjič, umirjen stres v regionalnih bankah.«

Po mnenju tržnih analitikov je inflacija še vedno preveč vztrajna, da bi se Fed zavezal k daljšemu premoru pri zviševanju obrestnih mer, in dodajajo, da če se ameriška centralna banka odloči, da se junija odpove zvišanju obrestnih mer, bo možnost julijskega dviga še vedno obstajala. tabela.

Obeti Nomure glede obrestnih mer ECB in BoE

Ekonomisti družbe Nomura so v poročilu predlagali, da so upravni odbori Evropske centralne banke ( ECB ) in BoE v zadnjih nekaj mesecih postali bolj odvisni od podatkov, ko gre za prilagajanje njihovih denarnih politik.

Opozarjajo: »Šibkejši podatki in nedavni manj sovražni komentarji so pripeljali do tega, da se je ECB maja zasukala, pričakujemo pa še dva povečanja za 25 bazičnih točk za najvišjo vrednost 3,75 % do julija. Po zadnjem izpisu inflacije smo spremenili naš poziv in zdaj vidimo, da BoE zvišuje obrestne mere za 25 bazičnih točk na vsakem od naslednjih treh srečanj. Tako napovedujemo najvišje obrestne mere pri 3,75 % za ECB in 5,25 % za BoE. Predvidevamo, da bosta obe centralni banki znižali obrestne mere malo več kot leto dni po zadnjem dvigu (pri 2,75 % za ECB in 4 % za BoE).”

