Januar 17, 2024 18:27

Sezona zaslužkov v ZDA se je začela s poročanjem največjih bank. Med njimi je bila leta 1935 ustanovljena Morgan Stanley, ena največjih investicijskih bank na svetu.

Izvedite več o rezultatih Morgan Stanleyja v četrtem proračunskem četrtletju in o tem, kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Uspešnost Morgan Stanley Fiscal Q4 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega poročila o dobičku v četrtem fiskalnem četrtletju družbe Morgan Stanley:

Dobiček na delnico 85 centov v primerjavi s pričakovanimi 1,01 USD

Prihodek 12,90 milijarde USD proti 12,74 milijarde USD

Prihodki investicijskega bančništva so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 5 %

Čisti dobiček v višini 1,52 milijarde dolarjev, kar je manj od 2,24 milijarde dolarjev v istem obdobju lani

Morgan Stanley je objavil prihodke, ki so presegli pričakovanja analitikov , pri čemer je njegova enota za investicijsko bančništvo vodila višje zaradi 25-odstotnega povečanja prihodkov od zavarovanja s fiksnim donosom. Izdaje naložbenega razreda so bile višje kot običajno, saj je konec lanskega leta prišlo do povečanja sekundarnih prodaj delnic in napovedi združitev.

Glede večine drugih meritev je Morgan Stanley objavil razočaranje. Dobiček na delnico in čisti dobiček sta bila nižja od pričakovanj analitikov in nižja od prejšnjega leta. Banko sta prizadeli dve enkratni regulativni obtožbi : 286 milijonov dolarjev za posebno oceno Zvezne korporacije za zavarovanje depozitov in 249 milijonov dolarjev pravna poravnava za kazensko in civilno preiskavo o tem, kako je upravljala z velikimi delniškimi posli za svoje stranke.

Glavna finančna direktorica Sharon Yeshaya je izjavila, da banka ne spreminja svojih smernic do leta 2024 in dela na predpostavki mehkega pristanka. Upočasnitev njegovega oddelka za upravljanje premoženja lahko skrbi vlagatelje. Velik del rasti Morgan Stanleyja je bil pripisan osredotočenosti nekdanjega izvršnega direktorja Jamesa Gormana na doseganje 10 bilijonov dolarjev sredstev v upravljanju.

Vendar pa je prišlo do upočasnitve sredstev novih strank, pri čemer so čisti prihodki od enote divizije znašali 6,65 milijarde USD v primerjavi z enakim obdobjem lani. Pametno je spremljati, kako deluje oddelek za upravljanje premoženja Morgan Stanley v letu, v katerem bo njegova stranka morda bolj previdna glede volitev v ZDA in Združenem kraljestvu, kar bi lahko povzročilo nižje prihodke. Ta negotovost je eden od razlogov, da je večje število analitikov, ki imajo bonitetno oceno delnice.

Napoved za delnic Morgan Stanley – Kaj pravijo analitiki?

Po mnenju analitikov, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnice Morgan Stanley v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 11 ocen za nakup, 12 zadržev in 0 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved delnice Morgan Stanley je 116,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 79,15 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnice Morgan Stanley je 94,91 USD.

Vir: TipRanks , 16. januar 2024

Primer trgovanja s ceno delnic Morgan Stanley

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Morgan Stanley bi lahko bil naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po zaslužku pri 88,50 USD, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 116,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Morgan Stanley: Če je cilj dosežen = 275,00 $ potencialnega dobička [(116,00 $ - 88,50 $) * 10 delnic].



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Morgan Stanley povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Morgan Stanley 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite MS na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader WebTrader 5. Morgan Stanley. Mesečno. Datum: od januarja 2018 do januarja 2024, posneto 16. januarja 2024. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

