Trgovanje z delnicami Amazonom pred Črnim petkom

November 23, 2022 16:06

Črni petek je prišel iznenada in v svoji razmeroma kratki zgodovini je hitro postal eden največjih prodajnih dogodkov za trgovce na drobno pred praznično sezono, ki je običajno njihova najbolj obremenjena v celotnem letu.

Spletni trgovci na drobno, kot je Amazon, že ves teden oglašujejo ponudbe za črni petek, da bi iz letošnjega dogodka iztisnili čim več prihodkov. Letošnji dogodek Črni petek prihaja v zahtevnem obdobju za Amazon, ki pa ob tem vseeno upa, da bo ponovil lanski rekordni vikend. Ali bi lahko ta konec tedna po težkem času leta 2022 pomenil prelomnico za težkokategornika v e-trgovini ?

Spodaj se naučite trgovati z delnicami Amazona.

Instrument: Amazon Simbol za Invest.MT5 račun: AMZN Datum ideje: 23. november 2022 Vremenski čas: 12 mesecec Vstopna nivo: $95,00 Cena izstopa: $139,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Trgovanje z Amazonom – trenutna slika

Potem ko smo med pandemijo uživali v fantastičnih finančnih rezultatih in enako sijajni borzni uspešnosti, je bilo leto 2022 do Amazona manj prijazno.

Nedavna finančna uspešnost

V prvih devetih mesecih leta je skupna neto prodaja narasla za 10 %, vendar je podjetje poročalo o čisti izgubi v višini 3 milijarde dolarjev v primerjavi z neto dobičkom v višini 19 milijard dolarjev v prejšnjem letu. Čeprav je treba opozoriti, da je velik del te čiste izgube mogoče pripisati velikemu deležu Amazona v Rivian Automotive, katerega cena delnice je letos padla.

Vendar pa je svojo vlogo odigrala tudi rast cen. Medtem ko se je celotna čista prodaja povečala za 10 %, so se skupni stroški poslovanja povečali za 14 %, kar je znižalo stopnje dobička. Ti rezultati, skupaj s slabimi gospodarskimi obeti in splošnim slabim stanjem na borzi, so privedli do tega, da so delnice Amazona letos izgubile okoli 45 % svoje vrednosti.

Visoka inflacija in naraščajoče obrestne mere so prav tako verjetno zmanjšale povpraševanje potrošnikov in tako bo predvidoma tudi v bližnji prihodnosti. Vendar pa so bili zadnji podatki o inflaciji iz ZDA nekoliko boljši od pričakovanj, in to je lahko zelo dobra novica za Amazon, ki mu ZDA predstavljajo največji trg.

Gospodarski obeti

Inflacija se je s septembrskih 8,2 % znižala na 7,7 % v mesecu oktobru, kar je precej bolje od napovedanih 8 %. To nakazuje, da agresiven pristop Federal Reserve k denarni politiki začenja obroditi sadove in da je ameriška inflacija morda že dosegla vrh. Če je temu tako, potem je to nedvomno odlična novica za Amazon in druge trgovce na drobno v ZDA.

Medtem ko bodo potrošniki še vedno čutili stisko glede svojih diskrecijskih dohodkov, bi se lahko stvari začele izboljševati in močan rezultat Amazona med črnim petkom in preostankom četrtega četrtletja bi lahko izboljšal razpoloženje vlagateljev do teh opešanih delnic.

Vendar pa morajo biti vlagatelji previdni, da ne bodo samo pod vplivom nižjih številk inflacije. Medtem ko se število zagotovo giblje v pravo smer, bo inflacija verjetno še nekaj časa ostala povišana, pri čemer Fed napoveduje, da se ne bo vrnila na ciljno raven 2 % vse do leta 2024.

To bi lahko omejilo potrošniško porabo in ohranilo visoke stroške za Amazon v naslednjem letu. Kljub temu je izvršni direktor Amazona Andy Jassy v zadnjih četrtletnih rezultatih Amazona izjavil, da dosegajo "stalen napredek" pri zniževanju stroškov v svojem omrežju izpolnjevanja naročil, poleg tega pa naj bi načrtovali opustitev približno 10.000 delovnih mest.

Dolgoročnejša možnost?

Črni petek zagotovo ne bo rešil ali uničil Amazona. Ne glede na to, kako bo podjetje poslovalo v četrtem četrtletju, bo trenutno gospodarsko ozračje verjetno še naprej povzročalo težave.

Vendar je Amazon v dobrem položaju, da se vrne nazaj in uspeva tudi v prihodnosti. Ima vodilni tržni delež v e-trgovini v ZDA, drugem največjem trgu e-trgovine na svetu, in ima več kot 200 milijonov članov Prime po vsem svetu. Poleg tega je Amazonovo najbolj dobičkonosno podjetje Amazon Web Services (AWS) glavni igralec na svetovnem trgu računalništva v oblaku in se še naprej krepi.

Zaradi vseh prej omenjenih izzivov je cena Amazonove delnice padla in se trenutno trguje po zgodovinsko nizki vrednosti. Njegovo razmerje med ceno in prodajo (tj. tržna kapitalizacija podjetja v primerjavi z njegovo celotno prodajo) je najnižja v zadnjih sedmih letih. To bi lahko predstavljalo priložnost za nakup dela tega izjemno kakovostnega podjetja po nižji ceni.

Medtem ko se bo nestanovitnost cen delnic kratkoročno verjetno nadaljevala, lahko zaradi njegovega zgodovinsko nizkega vrednotenja in obetavnih prihodnjih obetov postane Amazon privlačna možnost za vlagatelje z daljšim časovnim obdobjem. Kaj pa pravijo analitiki?

Amazon delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Amazon v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 33 ocen za nakup, 2 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Amazon je 192 USD z najnižjo ciljno ceno pri 103 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Amazon je 139,88 USD.

Vir: Tip Ranks - 23. november 2022

Primer trgovanja z delnicami Amazon

Primer trgovalne ideje za delnice Lululemon je lahko naslednji:

Kupite delnico po 95 USD, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 139 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 12 mesecev

Če kupite 10 delnic Amazon: Če je cilj dosežen = 440 $ potencialnega dobička ($139,00 - $95,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Lululemon povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Amazon 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice Amazona in več kot 4500 drugih podjetij, ki kotirajo na borzi! Če želite kupiti delnice Amazona, sledite tem korakom:

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite AMZN na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic Amazon še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Amazon delnice gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Amazon premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: