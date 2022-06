Poročilo o zaslužku NVIDIA ob 45% rasti, po prvem četrtletnem poročilu

Junij 01, 2022 18:34

Ni skrivnost, da so imele tehnološke delnice do leta 2022 težke čase.

Sredi naraščajoče inflacije, dviga obrestnih mer in splošne gospodarske negotovosti vlagatelji opuščajo tveganja, namesto norih rasti delnice imajo raje varnne in t.i.obrambne delnice.

Ta nedavni trend je jasno viden v indeksu tehnološkega sektorja NASDAQ-100, ki je od začetka leta pa do 31. maja padel za več kot 26 %.

Za tiste z manj izkušnjami na borzi so takšne razprodaje in nestanovitnost trga pogosto razlog za skrb. Vendar pa lahko v nekaterih primerih padci na trgu vlagateljem ponudijo priložnost, da kupijo kakovostne delnice po nižjih cenah.

Med velikim številom tehnoloških delnic, ki so bile prizadete v letu 2022, je tudi velikan za izdelavo čipov NVIDIA, ki prav tako ni ušel nedavnem upada delniškega trga. Od 31. maja se je cena delnice NVIDIA znižala za neverjetnih 36 %. Vendar pa se je v dveh dneh po tem, ko je podjetje prejšnji teden objavilo rezultate prvega četrtletja, delnice popravila za skoraj 11%.

Ali ima NVIDIA vse, kar je potrebno za nadaljevanje okrevanja v tem letu? Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti več o možnih spremembah cene delnice NVIDIA v naslednjih 12 mesecih in o tem, kako lahko z njimi trgujete tudi vi.

Instrument: NVIDIA Corp Borza: NASDAQ Simbol za Invest.MT5 račun: NVDA Datum ideje: 1. junij 2022 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: $200.00 Cena izstopa: $271,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli prineslu izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj trgovati z delnicami NVIDIA?

NVIDIA, ustanovljeno leta 1993, je tehnološko podjetje, ki oblikuje integrirana vezja, najbolj znana po svojih vrhunskih grafičnih procesnih enotah (GPU). Podjetje se osredotoča predvsem na štiri osrednje trge: igre na srečo, avtomobilsko industrijo, podatkovne centre in profesionalno vizualizacijo.

Prejšnji teden je NVIDIA objavila rezultate za prvo četrtletje za proračunsko leto 2023. V treh mesecih, ki se končajo 1. maja 2022, je NVIDIA poročala o rekordnem četrtletnem prihodku v višini 8,29 milijarde dolarjev in dobičku na delnico (EPS) v višini 1,36 $, medletnem povečanju za 46 % in 49 % oz.

Kljub temu, da so ti rezultati udobno premagali pričakovanja analitikov, je cena delnice NVIDIA sprva padla za 5,5 % v trgovanju po delovnem času zaradi šibkejše napovedi za tekoče četrtletje od pričakovane.

Analitiki Wall Streeta so pred tem pričakovali, da bo NVIDIA v tem četrtletju ustvarila približno 8,5 milijarde dolarjev prihodkov, vendar je podjetje objavilo, da pričakujejo, da bo ta številka dejansko znašala 8,1 milijarde dolarjev, kar je manj od 8,29 milijarde dolarjev v prvem četrtletju. Ta napovedani padec prihodkov odraža vpliv izstopa z ruskega trga in negativne učinke na kitajsko povpraševanje, ki jih povzročajo nadaljnje zapore Covid-19.

Čeprav bi te pomisleki lahko vplivali na razpoloženje vlagateljev v prihodnjih mesecih, je dolgoročna slika videti bolj pozitivna, kar se je odrazilo v okrevanju tečaja delnice v dneh po rezultatih.

Pri tem je pomembno omeniti, da bi kljub temu, da je bila revidirana napoved prihodkov NVIDIA šibkejša od pričakovanih, če bi bila dosežena, bi še vedno predstavljala 24-odstotno medletno rast, kar je impresivna številka glede na trenutne ovire, ki jih ima družba.

Še bolj impresivna je uspešnost poslovanja NVIDIA v podatkovnih centrih, ki je v prvem četrtletju resnično prinesla njihove pozitivne rezultate. Prihodki iz tega poslovanja so na letni ravni zrasli za 83 % in so predstavljali več kot 45 % skupnih prihodkov v prvem četrtletju. Ta rast je bila deloma posledica povečanega povpraševanja po grafičnih procesorjih NVIDIA s strani uporabnikov računalništva v oblaku in hiperskale.

Poleg tega, čeprav je družba navedla umirjanje povpraševanja na trgu iger na srečo, so še vedno poročali o rekordnih prihodkih v višini 3,62 milijarde dolarjev, kar je 31-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Z napovedjo povečanja skupnih prihodkov in impresivno rastjo poslovanja njihovih podatkovnih centrov ne bi bilo presenetljivo, če bi v naslednjih 12 mesecih videli rast cene delnic NVIDIA. Vendar pa morajo trgovci pretehtati morebitne ovire, s katerimi se sooča podjetje, zlasti naraščajočo inflacijo, ki bi lahko v prihodnjih mesecih negativno vplivala na povpraševanje potrošnikov.

Napoved za delnice NVIDIA – Kaj menijo analitiki ?

Po mnenju analitikov, ki jih je TipRanks anketiral za napoved delnic NVIDIA v zadnjih 3 mesecih, je trenutno na delnici 27 ocen za nakup, 5 za drževanja in 0 za prodajo delnic. Najvišja raven cene za napoved vrednosti delnic NVIDIA je 410,00 $, najnižja ciljna cena pa je 165,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic NVIDIA je 271,41 USD, kar predstavlja 45-odstotno rast glede na trenutne ravni v času pisanja.

Vir: TipRanks - 1. junij 2022

Primer ideje za trgovanje z delnico NVIDIA

Primer trgovanja za napoved delnic NVIDIA je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 200,00 $, da omogočite trenutno nestanovitnost trga.

Ciljajte tik pod ciljno povprečno ceno analitikov pri 271,00 USD.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa.

Časovni okvir = 6 - 12 mesecev

Če kupite 10 delnic NVIDIA: Če je cilj dosežen = 710,00 $ potencialnega dobička (271,00 $ - 200,00 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bi se cena delnice dvignila neposredno navzgor, saj se lahko vmes celo zniža, preden bi narasla. To je še posebej pomembno upoštevati glede na borzne razprodaje, ki smo jim bili priča doslej v letu 2022.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic NVIDIA povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnico NVIDIA v 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo. Poiščite NVIDA na dnu okna Market Watch in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 WebTrader NVIDIA Dnevni grafikon. Časovno obdobje: 6. september 2019 – 31. maj 2022. Datum zajema: 1. junij 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic NVIDIA še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena delnic NVIDIA gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice AMD premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenih na spletnih straneh Admiralsovih investicijskih družb, ki poslujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals«) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje: