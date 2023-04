Kako trgovati z Netflixom po uspešnosti v prvem četrtletju

April 20, 2023 16:45

Od 77-odstotnega strmoglavljenja cene delnice Netflixa z rekordno visoke vrednosti 700,99 USD novembra 2021 na večletno najnižjo vrednost pri 162,71 USD doseženo maja 2022 je vodstvena ekipa poskušala stabilizirati ceno svoje delnice glede na vse bolj konkurenčen sektor pretočnih vsebin.

Cena delnice je trenutno zrasla za več kot 100 % glede na najnižjo vrednost dosežene maja 2022, vendar je do zdaj v tem letu ostala precej v precej večjem razponu. Vse oči so bile uprte v rezultate zaslužka Netflixa v prvem četrtletju in nove pobude, kot je zatiranje deljenja gesel in njegov novi modeli pretočnih vsebin, ki temelji na oglasih.

Spodaj izvedite več o delnicah Netflixa in o tem, kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Instrument: Netflix Simbol za Invest.MT5 račun: NFLX Datum ideje: 19. september 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $353,00 Cena izstopa: $440,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Razčlenitev uspešnosti Netflix Q1 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega poročila Netflixa o dobičku v prvem proračunskem četrtletju :

Dobiček na delnico 2,88 USD v primerjavi s pričakovanimi 2,86 USD

Prihodek v višini 8,16 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 8,18 milijarde dolarjev

Zaslužek v višini 1,31 milijarde dolarjev, nižji od 1,6 milijarde dolarjev v lanskem letu

Prihodki do 8,16 milijarde dolarjev s 7,87 milijarde dolarjev glede na prejšnje leto

Dodanih 1,75 milijona naročnikov, manjkajo pa ocene analitikov 2,06 milijona

Leta 2024 bo za vsebino porabljenih 17 milijard dolarjev

Lansko leto je Netflix izgubil več kot 200.000 naročnikov, kar je bila njegova prva izguba naročnikov v desetletju. Do konca leta so dodali le 9 milijonov naročnikov, kar je polovica 18 milijonov, pridobljenih v letu prej. To je povzročilo velik padec cene delnic Netflixa.

Podjetje poskuša povečati svoj dobiček in število naročnikov tako, da ponuja cenejšo naročnino, podprto z oglasi, hkrati pa zatira skupno rabo gesel. Cenejša naročnina, ki vključuje reklame, stane 6,99 USD na mesec in se je začela novembra lani. Vodstvena ekipa je izjavila, da namerava v prihodnosti ponuditi več stopenj, podprtih z oglasi, vendar še niso podali nobenih številk ali pričakovanj.

Netflix je tudi izjavil, da približno 43 % njegove globalne baze uporabnikov, več kot 100 milijonov gospodinjstev, deli isti račun. V drugem četrtletju bo prišlo do širokega zatiranja tega, da bi poskušali povečati prihodke podjetja. V poročilu o zaslužku je vodstvo dejalo, da bodo ljudje sprva preklicali naročnine, nato pa se bodo počasi vrnili in se prijavili za svoje lastne račune. Takšen primer so videli v Latinski Ameriki in zdaj zaradi tega ukrepa vidijo tudi več prihodkov.

Seveda je ena od težav ta, da če Netflixova vsebina ni dovolj dobra, se ti ljudje morda ne bodo odločili vrniti. Zdaj obstaja tudi veliko več možnosti za pretočne vsebine na trgu, kot so Disney+, HBO MAX, Apple+ itd. Zdaj je to postala zelo konkurenčna panoga, zato bo diverzifikacija pomembna za vlagatelje, da se izognejo preveč osredotočenosti na uspeh ali neuspeh samo enega podjetja.

Netflix delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Netflixo v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 16 ocen za nakup, 16 za držanje in 2 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Netflix je 440 USD z najnižjo ciljno ceno pri 230 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Netflixo je 360,28 USD.

Vir: Tip Ranks - 19. september 2023

Primer trgovanja z delnicami Netflix

Primer trgovalne ideje za delnice Netflix je lahko naslednji:

Kupite delnico po 353 USD, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 440 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 - 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Netflix: Če je cilj dosežen = $870 potencialnega dobička ($440,00 - $353,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Kako kupiti delnice Netflix 4 korakih

Ali menite, da se bo cena Netflix delnic gibala drugače?

