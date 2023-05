Kako trgovati z delnicami Disneyja po objavi rezultatov Q2

Maj 18, 2023 14:58

Od Disneyjeve rekordne vrednosti 201,98 USD dosežene marca 2021 je delnica do konca leta 2022 padla za skoraj 60 %. Medtem pa je delnica na začetku tega leta zrasla za 32 %, to pa je še vedno padec vrednosti za 22 %.

Vse oči so bile uprte v Disneyjevo poročilo o dobičku v drugem proračunskem četrtletju. Več o uspešnosti Disneyja in napovedih analitikov za delnice spodaj.

Instrument: Walt Disney Company (DIS) Simbol za Invest.MT5 račun: DIS Datum ideje: 15. maj 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $104,00 Cena izstopa: $127,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Razčlenitev uspešnosti Disney Q2 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega Disneyjevega poročila o dobičku v drugem proračunskem četrtletju:

Dobiček na delnico v višini 93 centov je v skladu s pričakovanji

Prihodki v višini 21,82 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 21,78 milijarde dolarjev

Skupno število naročnin Disney+ 157,8 milijona v primerjavi s pričakovanimi 163,17 milijona

8-odstotno zmanjšanje članstva v indijskem Disney+ Hotstar, 600.000 izgubljenih v ZDA

Izguba dobička iz poslovanja v višini 659 milijonov USD v primerjavi s pričakovanimi 841 milijoni USD

Povprečni prihodek na uporabnika se je povečal za 20 % na 7,14 $ za naročnike v ZDA

Televizijske mreže so ustvarile 6,63 milijarde dolarjev, kar je 7 % manj kot leto prej

Čisti dobiček v višini 1,49 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 597 milijoni dolarjev

Disneyjevo poročilo o dobičku v drugem četrtletju je pokazalo, da so se njegove izgube pri pretočnih vsebinah zmanjšale kljub izgubi 4 milijonov naročnikov Disney+. To je bila posledica povišanja cen, ki je pomagalo nadomestiti izgubo naročnikov.

Prihodki in dobiček so bili na splošno v skladu s pričakovanji analitikov z znatno rastjo Disneyjevih zabaviščnih parkov, nižjo rastjo televizijskih omrežij. Vse oči so bile uprte v Disneyjev pretočni posel in ali zaradi višje inflacije potrošniki postajajo bolj stroškovno ozaveščeni.

Wall Street je pričakoval, da se bo število naročnin na Disney+ povečalo za manj kot 1 %, vendar je zabeležil 2 % upad članov. Večina teh izgub je nastala zaradi 8-odstotnega padca indijskega Disney+ Hotstar. Čeprav je v ZDA izgubil 600.000 naročnikov, se je povprečni prihodek na uporabnika povečal za 20 %.

Čeprav je povprečni prihodek na uporabnika pozitiven znak, je pred Disneyjem nekaj izzivov. Stavka pisateljev je povzročila zaustavitev produkcije v nekaterih oddajah, kot sta Blade studia Marvel in serija Vojna zvezd Andor.

V teku je tudi zvezna tožba proti guvernerju Floride Ronu DeSantisu, potem ko je republikanec podpisal zakon o razveljavitvi Disneyjevih razvojnih pogodb. Prav tako je treba paziti na izgubo števila naročnikov, saj lahko nižja gospodarska rast povzroči, da uporabniki postanejo bolj stroškovno ozaveščeni in zmanjšajo storitve, kot je Disney+.

Če se bo trend zmanjševanja števila naročnikov nadaljeval – še posebej, če bo stavka piscev vplivala na produkcijo novih programov –, bo vlagatelje lahko začelo skrbeti. Vendar je za zdaj dvig cen naročnin izravnal upad števila naročnikov. Toda to je občutljivo ravnotežje, ki ga je vredno spremljati.

Disney delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Disney v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 14 ocen za nakup, 4 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnice Disney je 147 USD z najnižjo ciljno ceno pri 107 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Disney je 127,60 USD.

Vir: Tip Ranks - 15.maj 2023

Primer trgovanja z delnicami Disney

Primer trgovalne ideje za delnice Disney je lahko naslednji:

Kupite delnico po 104 USD, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 127 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 - 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Disney: Če je cilj dosežen = 230 $ potencialnega dobička ($127,00 - $104,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Disney povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Disney 4 korakih

Vir: Admirals MetaTrader 5 Disney. Mesečno. Datum: 1. januar 2015 do 15. maj 2023, posneto 15. maja 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Disney delnice gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

