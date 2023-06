Kako trgovati z IBM-om po novem dogovoru o programski opremi in načrtih AI

Junij 28, 2023 21:42

V zadnjih nekaj letih se je IBM poskušal preoblikovati pod vodstvom novega izvršnega direktorja Arvinda Krishne. Ta predelava je vključevala nove združitve in prevzeme ter se osredotočila na umetno inteligenco (AI) – nekaj, kar počne že od leta 1997, ko je IBM-ov superračunalnik Deep Blue premagal svetovnega šahovskega prvaka Garija Kasparova.

Več o IBM-ovih načrtih in napovedih analitikov za delnice spodaj.

Instrument: International Business Machines Corp Simbol za Invest.MT5 račun: IBM Datum ideje: 26. junij 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $140,00 Cena izstopa: $162,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

IBM-ova nova ponudba programske opreme in načrti za umetno inteligenco

IBM se bliža 5 milijard dolarjev vrednemu poslu za prevzem podjetja Apptio za programsko opremo za proračun IT in napovedovanje. Posel za Apptio – ki ga je leta 2018 ustanovilo zasebno kapitalsko podjetje Vista Equity Partners – je prvi objavil Wall Street Journal.

Apptiova programska oprema za upravljanje poslovanja v oblaku zagotavlja finančne in operativne vpoglede v podporo podjetjem pri sprejemanju bolj informiranih odločitev glede financ. Če bo posel podpisan, bo s tem zaključen niz prevzemov, ki so vključevali 1,5 milijarde dolarjev vreden prevzem Turbonomica leta 2021 in 34 milijard dolarjev vreden nakup Red Hat leta 2019.

Dogovor velja za še en korak v IBM-ovih načrtih za prehod na področje umetne inteligence (AI). Že ima nabor orodij AI, kot so Watson.ai, Watson.data in Watson.governance. Ti programi AI pomagajo IBM-ovim strankam pri ustvarjanju novih podatkovnih modelov, shranjevanju teh podatkov in zagotavljanju točnosti in zanesljivosti informacij.

IBM je prav tako razširil svoje partnerstvo z Adobejem za ustvarjanje vsebin z uporabo generativne umetne inteligence. Medtem ko se IBM zadnja štiri desetletja ukvarja z umetno inteligenco in zdaj bolj usmerja svoja prizadevanja na to področje, je cena delnice v primerjavi z drugimi delnicami umetne inteligence slabša.

Na primer, druge delnice podjetij, ki pokrivajo AI npr. delnice Nvidia so se letos doslej povečale za več kot 170 % predvsem zaradi čipov, ki jih ustvarja za aplikacije AI. IBM-ove delnice so trenutno letos padle za okoli 8 %.

Težava za vlagatelje je, da so druge delnice AI navedle, koliko prihodkov ustvarijo s svojimi izdelki AI. IBM ni in izvršni direktor je izjavil, da je nemogoče izračunati, saj bo v naslednjih petih letih vse imelo AI. Kljub temu je rekel, da bi lahko IBM zaradi umetne inteligence zrasel v srednjih enomestnih številkah, vendar to morda ne bo dovolj, da bi vlagatelji popolnoma zamudilo omenjeno delnico, kar je lahko razlog, zakaj več analitikov čaka na delnico, kot je prikazano spodaj.

IBM delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice IBM v zadnjih 3 mesecih, so trenutno 4 ocene za nakup, 5 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic IBM je 162,00 USD z najnižjo ciljno ceno pri 135,00 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice IBMje 146,56 USD.

Vir: Tip Ranks - 26.junij 2023

Primer trgovanja z delnicami IBM

Primer trgovalne ideje za ceno delnice IBM je lahko naslednji:

Kupite delnico ob zlomu nad 140,00 $, tako da upoštevate volatilnost.

Cilj naj bo tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 162,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic IBM: Če je cilj dosežen = 220,00 $ potencialnega dobička [(162,00 $ - 140.000 $) * 10 delnic].



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Ali menite, da se bo cena IBM delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice IBM premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALIH: