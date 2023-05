Trgi čakajo na super četrtek BoE

Vlagatelji in trgovci so osredotočeni na »super četrtek« Bank of England ( BoE ), saj večina ekonomistov pričakuje, da bo centralna banka zvišala stroške zadolževanja po potezah Federal Reserve ( Fed ) in Evropske centralne banke ( ECB ).

Tržni analitiki pri Deutsche Bank in BNP Paribas so novinarjem CNBC povedali, da bi izjava po sestanku lahko dala namige o tem, ali oblikovalci politik BoE verjamejo, da bi se lahko inflacija v naslednjih dveh ali treh letih vrnila na cilj 2 %.

Kasneje danes bo ameriški urad za statistiko dela ( BLS ) objavil podatke o aprilskem indeksu cen življenjskih potrebščin (CPI). Ključno poročilo o inflaciji bi lahko imelo ključno vlogo pri vplivanju na pričakovanja trga o naslednji potezi denarne politike Feda.

Odločitev o obrestni meri Bank of England

Upravni odbor BoE bo svojo odločitev o obrestni meri objavil v četrtek popoldan. Ekonomisti predlagajo, da bi centralna banka Združenega kraljestva zvišala svojo referenčno obrestno mero za 25 bazičnih točk na 4,50 %, da bi tako obvladala naraščajoče potrošniške cene. Če bo napoved potrjena, bi bilo to že 12. zaporedno zvišanje obrestnih mer za BoE.

Reutersova anketa je pokazala, da ekonomisti soglasno napovedujejo dvig obrestnih mer. Vendar pa predlagajo, da bo odbor za monetarno politiko razdeljen na 7 proti 2, saj se vsi člani verjetno ne bodo strinjali z zaostritvijo monetarne politike. Spomnimo, da je pred dvema tednoma podobna anketa Reutersa pokazala, da le pičla večina napoveduje dvig stroškov zadolževanja.

Tržni analitiki pri kanadski kraljevi banki so povedali: »Prej smo videli MPC, ki drži bančno obrestno mero pri 4,25 %, vendar so bili aprilski podatki o trgu dela in marčevski podatki o inflaciji CPI preveč prezrti. Kot del ohranjanja svojih možnosti menimo, da se bo MPC izogibal kakršnemu koli sklicevanju, eksplicitnemu ali drugačnemu odgovoru na prekinitev svojega cikla zaostrovanja. Namesto tega pričakujemo, da bo ohranil splošno pristranskost zaostrovanja.«

Poročilo, ki ga je objavila Commonwealth Bank of Australia (CBA), pravi: »Naš osnovni primer je, da bo to zadnji dvig v ciklu. Vendar obstaja tveganje nadaljnjega zaostrovanja. Pričakujemo, da bo komunikacija po sestanku manj grozljiva glede na obseg zaostrovanja, ki ga je že izvedla BoE. Finančni trgi trenutno predvidevajo nadaljnjo rast za 25 bp po srečanju ta teden. Manj jastrebova BoE bi lahko znižala tržne cene zaradi dvigov obrestnih mer in začasno obremenjevala GBP/USD.«

Kitajsko aprilsko poročilo o inflaciji CPI

Državni statistični urad ( NBS ) na Kitajskem bo objavil aprilsko poročilo o inflaciji CPI. Ekonomisti napovedujejo, da se je inflacija na medletni ravni zvišala za 0,3 %, na mesečni ravni pa je ostala nespremenjena. Potrošniška inflacija na Kitajskem je marca padla na najpočasnejšo raven v zadnjih 20 mesecih, ki so jo vplivale nizke cene hrane.

Tržni analitiki pri Bank of America (BoA) so dejali: »Zdelo se je, da centralni bankirji na Kitajskem nimajo veliko skrbi glede deflacije, sodeč po četrtletnih poročilih PBoC o denarni politiki in zapisnikih sestankov; pričakujejo, da se bo inflacijski pritisk povečal, ko se bo proizvodna vrzel zmanjšala v 2H23, zlasti na podlagi začetka novega kreditnega cikla.«

BDP Združenega kraljestva v predhodnem poročilu za 1. četrtletje 2023

Urad za državno statistiko ( ONS ) naj bi objavil predhodne podatke o BDP Združenega kraljestva v prvem četrtletju leta 2023. Tržni analitiki pričakujejo 0,1-odstotno stopnjo rasti na četrtletni ravni. Drugi niz podatkov naj bi pokazal, da bo marca medmesečna stopnja rasti BDP znašala 0,1 %.

Maloprodaja in storitveni sektor sta se v prvih mesecih leta 2023 izkazala za vzdržljiva in podpirata gospodarstvo države, ko se poskuša izogniti recesiji.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.