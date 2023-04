Trgi čakajo na poročilo o inflaciji CPI v ZDA

April 12, 2023 15:40

Trgovci čakajo na marčevsko poročilo o inflaciji v ZDA, objavo zapisnikov Zveznega odbora za odprti trg (FOMC) in odločitev o obrestni meri kanadske centralne banke (BoC), ki naj bi bila objavljena danes.

BlackRockovi analitiki so v poročilu komentirali inflacijo in denarno politiko v ZDA: »Podatki o inflaciji v ZDA ta teden bodo pokazali, da osnovna inflacija ostaja precej nad 2-odstotnim ciljem Feda. Ne vidimo, da bi Fed že dovolj dvignil obresti, da bi dosegli do 2% inflacijo. Fed se vztraja pri zvišanju obrestnih mer, da bi znižal inflacijo na svoj cilj, čeprav se začenjajo pojavljati finančne razpoke. Menimo, da bo Fed sčasoma prenehal z dvigi obrestne mere šele ko bo škoda bolj očitna.«

Marčevsko poročilo o inflaciji CPI v ZDA

Poročilo o inflaciji CPI v ZDA, ki naj bi bilo objavljeno danes, bi lahko vplivalo na vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z njegovimi konkurenti. Tržni analitiki predvidevajo, da bo skupna inflacija na medletni ravni znašala 5,3 %, kar je 0,7 % nižje od februarske vrednosti.

Raziskava, ki jo je objavila centralna banka Federal Reserve v New Yorku, je pokazala, da se bo mediana pričakovanj glede skupne inflacije čez eno leto povečala za 4,7 %, kar je nekoliko več od februarske napovedi. Ekonomisti ugotavljajo, da Fed za oceno in spremembo svoje monetarne politike upošteva posebno raziskavo.

Odločitev o obrestni meri Bank of Canada (BoC).

BoC bo svojo odločitev o obrestnih merah tudi objavil danes. Ekonomisti menijo, da bo upravni odbor BoC zadržal stroške zadolževanja. Pričakuje se, da bo odbor svoje napovedi glede gospodarske rasti in potrošniške inflacije delil v svojem četrtletnem poročilu o denarni politiki.

Ekonomisti ugotavljajo, da so bili podatki o zaposlovanju in rasti BDP v zadnjih nekaj mesecih višji od pričakovanj, čeprav so obrestne mere dosegle večletni rekord. Guverner BoC je dejal, da bo centralna banka ustavila svoje načrte za zvišanje obrestnih mer, vendar je pustila odprta vrata za ponovno oceno glede na gospodarske razmere.

Poročilo o rasti BDP Združenega kraljestva

Urad za nacionalno statistiko (ONS) bo februarja objavil podatke v zvezi z rastjo britanskega BDP. Analitiki za februar na mesečni ravni napovedujejo 0,1-odstotno stopnjo rasti.

Po mnenju Mednarodnega denarnega sklada (IMF) bo uspešnost britanskega gospodarstva v letu 2023 najslabša med 20 največjimi gospodarstvi (G20), kamor sodi tudi Rusija, ki zdaj doživlja posledice sankcij. Opozoriti je treba, da je IMF popravil svojo prejšnjo napoved BDP Združenega kraljestva o 0,6-odstotnem zmanjšanju v letu 2023.

Kancler Jeremy Hunt je komentiral napoved IMF: »Naše napovedi rasti IMF so bile nadgrajene za več kot katera koli druga država G7. IMF zdaj pravi, da smo na pravi poti za gospodarsko rast. Z izpolnjevanjem načrta bomo letos več kot prepolovili inflacijo in tako zmanjšali pritisk na vse.«

Padec maloprodaje v ZDA marca?

V petek bodo tržni analitiki pod drobnogled vzeli marčevsko poročilo o prodaji na drobno v ZDA. Ekonomisti kažejo, da se je prodaja na drobno povečala za 3,2 % na letni ravni, kar je daleč od 5,4 %, zabeleženega februarja.

Raziskava, ki jo je objavil Mastercard ServicePulse, je pokazala, da se je prodaja na drobno brez avtomobilov marca povečala za 4,7 % na medletni ravni. Ekonomisti pri Mastercardu so komentirali rezultate raziskave: »Obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na to, kako današnji potrošnik nakupuje, vključno z inflacijo, trgom dela, cenami hrane in plina ter gibanjem obrestnih mer. Vendar še vedno trošijo – opažamo različne rasti sektorjev za sektorji, pri čemer se nakupi v veliki meri preusmerjajo k potrebam in izkušnjam.«

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.