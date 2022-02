Tedenski pregled finančnih trgih: FOMC in podatki o inflaciji v središču pozornosti!

Potem ko so podatki o inflaciji v ZDA prejšnji teden zabeležili najvišjo raven od leta 1982, bodo zdaj vse oči uprte v zapisnik sestanka ameriške centralne banke Federal Reserve, ki bo v sredo objavljen. Terminski trg skladov Fed zdaj določa cene z večjo možnostjo za povišanje obrestne mere za pol točke marca. Ameriški dolar se je ob novicah razbil, kljub temu pa je konec tedna dočakal le z majhnim porastom. Ker se bo ameriški dolar težko okrepi zaradi dobrih novic, bo ta teden dober preizkus njegove resnične moči. Ker podatki o inflaciji vplivajo na politiko centralne banke, so lahko močni dejavniki trga. Zato bodo udeleženci na finančnem trgu spremljali tudi podatke o CPI (inflacija cen življenjskih potrebščin) v Združenem kraljestvu in Kanadi. Več o nekaterih globalnih temah, ki vplivajo na finančne trge, lahko izveste v tem izboru izobraževalnih člankov. Kako se zavarovati pred inflacijo

Tehnološke delnice vodilne na Wall Streetu! PRAVAAPOTTedenski Forex koledar Vir: Forex koledar iz trgovalne platforme MetaTrader 5, ki jo zagotavlja Admirals. Trgovalni Radar – Zapisnik sestanka US FOMC V sredo, 16. februarja ob 19.00 GMT, bo Federal Reserve objavil svoj zadnji zapisnik sestanka FOMC (Federal Open Market Committee). To je podrobno poročilo z zadnjega srečanja članov FOMC, ki daje vpogled v poslovanje gospodarstva in razloge za njihove odločitve o tem, kje določiti obrestne mere. Podatki o inflaciji so prejšnji teden dosegli vrednosti 7,5 %, kar je najvišje po letu 1982. Tako obstaja vse večja verjetnostjo, da se bo ta v marca še dvignila. Vendar pa mnogi analitiki zdaj napovedujejo, da je ameriško gospodarstvo doseglo vrhunec, saj se motnje dobavne verige normalizirajo in možnost, da bi vladna poraba postala bolj omejena, če demokrati izgubijo kongres na vmesnih volitvah novembra. Indeks ameriškega dolarja je bil letos precej bolj zasnovan, saj so tudi druge centralne banke začele proces zvišanja obrestnih mer. Trg je presenetil tudi premik v politiki Evropske centralne banke, ki je pomagal dvigniti evro, vendar ni uspel doseči nobenega sledi. Vir: Admirals MetaTrader MetaTrader 5 , USDX , 1. teden – Obseg podatkov: od 8. aprila 2018 do 12. februarja 2022 , izvedeno 12. februarja 2022 ob 19.00 po GMT . Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Tedenski grafikon cen indeksa ameriškega dolarja, prikazan zgoraj, poudarja razpon trgovanja, ki se je razvil od konca novembra 2021. Čeprav je prišlo do nekaj velikih premikov navzgor in navzdol, se cenovni ukrep ni uspel izbiti in trend. Ker druge centralne banke prav tako povečujejo obrestne mere, imajo vlagatelji izbiro, kje se lahko pozicionirajo za prihodnjo rast. Vendar pa izbira ni jasna, zato mnogi valutni pari v ameriških dolarjih trenutno temeljijo na razponu. Če pa lahko cena prebije zgoraj poudarjen razpon med dvema črnima vodoravnima črtama od novembra 2021 do danes, potem bi lahko bili v dolgoročnem trendu.

Nedavni dvig svetovnih borznih indeksov se je prejšnji teden ustavil, mnogi pa so teden zaključili v rdečih številkah. Indeksa S&P 500 in Dow Jones 30 sta se od zadnjega padca na začetku leta ustavila na približno 50-odstotni ravni. Tudi evropski indeksi, kot je CAC 40, so imeli podobne lastnosti.

To pomeni, da smo zdaj na kritični prelomnici za indekse svetovnih borz. Ali je to točka preloma vrednost, ki se bo začela večji premik nižje, ali se bo cena ponovno dvignila in še naprej dosegala rekordne vrednosti?

Razprodaja delnic na začetku leta je bila posledica grožnje, ki jo bo dvig obrestnih mer prinesel stroškom zadolževanja podjetij in dobičkom. Ker je večina centralnih bank po svetu začela zviševati obrestne mere, bi to lahko bila kamnita pot za delniške indekse.

Vir: Admirals MetaTrader 5 , SP500 , dnevni obseg podatkov : od 29. aprila 2021 do 12. februarja 2022 2 , izvedeno 12. februarja 2022 ob 18.30 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Uspešnost S&P 500 v zadnjih petih letih : 2021 = 26,99 %, 2020 = +16,17 % , 2019 = +29,09 % , 2018 = -5,96 % , 2017 = +19,08 %

Indeks delnic S&P 500, prikazan zgoraj, poudarja nedavni vzorec gibanja cen z dvojno najvišjo vrednostjo, ki ponovno testira naraščajočo podporno linijo od najnižjih vrednosti 11. maja 2021 in 4. oktobra 2021. Cena je januarja 2022 prebila to raven in je zdaj ponovno testirala isto raven, ki je zdaj postala odpor.

Kratkoročno se zdi, da bi prodajalci morda imeli nadzor, saj cena ni uspela prebiti to raven upora in narediti višji visoki cikel. Vendar pa vemo tudi, da je cena pred kratkim odskočila z dolgoročne horizontalne ravni podpore okoli 4.280,00.

Zato se cenovna akcija zdaj trguje med temi dolgoročnimi ravnmi podpore in odpornosti. Prelom na obeh straneh bi lahko povzročil razvoj dolgoročnega trenda. Medtem bodo trgovci morda iskali namige o tem, kdo obvladuje trg, v nižjih časovnih okvirih, da bi še vedno izkoristili njegovo nestanovitnost.

Ali ste vedeli, da lahko uporabite indikator Trading Central Technical Ideas Lookup, da poiščete uporabne ideje za trgovanje na tem indeksu in na tisoče drugih instrumentov na Forexu, delnicah, indeksih, blagu in še več?

Ta indikator lahko dobite popolnoma BREZPLAČNO v razdelku Premium Analytics, ko odprete račun ...

