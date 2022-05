Teden odločitev centralne banke izziva razpoloženje na trgu, saj avstralska rezervna banka (RBA), centralna banka Federal Reserve in Bank of England (BoE) objavljajo odločitve o obrestnih merah in izjave o denarni politiki.

Trgovci z AUD danes zvišajo obrestne mere od RBA. Pričakovano je, da bo centralna banka povečala svoje ključne smernice z 0,1 odstotka na 0,25 odstotka, potem ko je opustila držo, ki jo je zavzela med pandemijo COVID-19. Zvišanje obrestne mere je bilo višje od pričakovanega, in sicer za 0,35 odstotka. Stopnja inflacije v Avstraliji je v prvem četrtletju dosegla 20-letno najvišjo vrednost 5,1 odstotka, medtem ko so jastrebi RBA trenutno nižji od ameriške centralne banke Federal Reserve; oblikovalci denarne politike bodo verjetno do konca leta zvišali napotke obrestnih mer.

Srečanje ameriške centralne banke je načrtovano za danes in jutri, 4. maja, ob močnem dolarju. Po razočaranju iz prejšnjega tedna v prvem četrtletju BDP se ameriška centralna banka sooča z večjimi možnostmi stagflacije, ki obremenjuje ameriško gospodarstvo. Ameriška centralna banka Federal Reserve naj bi zvišala svojo ključno obrestno mero za vsaj 0,5 odstotka, da bi ublažila inflacijo, dolar pa se lahko premakne glede na to, kako se trgovci odzovejo na signale centralne banke. Tako kot RBA se pričakuje, da bo Federal Reserve še naprej zaostrila denarno politiko in bi lahko začela prodajati svoje deleže v zakladnih obveznicah že ta mesec.

Banka Anglije naj bi v četrtek, 5. maja, zvišala tudi svojo ključno obrestno mero, kar bi lahko vplivalo na GBP. Trgovci se že zavedajo, da je BoE na jastrebi poti in da se Združeno kraljestvo sooča z vetrovi zaradi inflacije, zato se del vpliva odločitve centralne banke morda že odraža v vrednosti GBP. Kljub temu je razpoloženje trga občutljivo na signale centralne banke in trgovci z valutami budno spremljajo izjave o denarni politiki BoE.

V novicah o trgovanju z surovino je konflikt v Ukrajini od februarja ohranil promptne cene surove nafte povišane, kar je sprožilo inflacijske požare. Obeti za mirovna pogajanja se zdijo vse bolj negotova, kar pomeni, da se bodo inflacijski trendi, ki jih povzročajo visoke cene surove nafte, nadaljevali tudi v drugem četrtletju.

Delniške vlagatelje čaka naporen dan s poročili o dobičku v prvem četrtletju farmacevtskega giganta Pfizer ob nenehni volatilnosti na svetovnih delniških trgih. S&P Global Inc in Airbnb z velikimi kapitalskimi vrednostmi danes objavljata tudi dobiček v prvem četrtletju.

