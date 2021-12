Spremembe v vodstvu Inditexa in Twitterja

Ves svet opazuje razvoj nove različice Covid-19, ki se je pojavila v Južni Afriki, ne samo, da povečuje negotovost na svetovni ravni, ampak resno vpliva na finančne trge zaradi strahu, da se lahko v prihodnjih mesecih sooči z novim svetovnim valom koronavirusa. .

Čeprav je res, da trenutno ni veliko zanesljivih podatkov o tej novi različici, različne države že sprejemajo ukrepe, kot je odpoved letalskih povezav s prizadetimi državami, zaradi bojazni, da obstoječa cepiva ne bodo sposobni soočiti z novim sevom Omicron. V nedavnem intervjuju, objavljenem v Financial Timesu, je izvršni direktor Moderne Stéphane Bancel nakazal, da bi bila obstoječa cepiva lahko manj učinkovita proti tej novi različici, zato bi jih lahko spremenili v naslednjem letu.

Če se trenutno osredotočimo na finančne trge, lahko vidimo, da so ključni sektorji, kot sta letalstvo in turizem, na borzi močno kaznovani. Močno je prizadet tudi ameriški dolar, saj bi lahko nova varianta v prihodnjih mesecih predstavljala težave za načrte centralne banke Federal Reserve, pri čemer bi bila velika upravičenca japonski jen in švicarski frank.

Po drugi strani pa se trgi osredotočajo tudi na nove spremembe v smeri velikanov, kot sta Twitter in Inditex, potem ko so njuni izvršni direktorji napovedali svoj odhod. Med včerajšnjo sejo smo izvedeli, da Jack Dorsey zapušča svoj položaj izvršnega direktorja na Twitterju v korist Parag Agrawala, s takojšnjim učinkom po seji upravnega odbora. To spremembo smeri so na delniških trgih sprejeli z znižanjem za 2,74 %.

Na današnji seji smo izvedeli, da bo tudi Pablo Isla aprila prihodnje leto zapustil svoj položaj v korist hčerke ustanovitelja skupine Amancia Ortege. Marta Ortega bo prevzela poveljstvo prihodnjega aprila, s čimer bo dokončala generacijsko menjavo, ki se je začela po odhodu njenega očeta leta 2011. Zaradi negotovosti, ki je nastala v zvezi s tovrstno spremembo, so se po seznanitvi s to novico delnice Inditexa vseskozi znižale za okoli 5 % seja.

Tehnično gledano, kot lahko vidimo na dnevnem grafikonu v zadnjih sejah, lahko vidimo, kako je cena po dveh močnih medvedjih vrzelih izgubila več pomembnih ravni podpore, ki jih predstavljajo zgornji rdeči trak, srednjeročna linija trenda navzgor in povprečje 200. seje v rdeči barvi, s čimer se je cena dvignila na ravni blizu 28,20 evra za delnico. Izguba te ravni podpore bi odprla vrata za nadaljnje popravke v iskanju spodnje rdeče črte. Nasprotno, če je cena sposobna vzdrževati te ravni, bi se lahko znašli z odbitkom v poskusu zapolnitve trenutne vrzeli.

Vir: Dnevni grafikon Inditexa iz Admiralsove platforme MetaTrader 5 . Razpon podatkov: od 15. oktobra 2020 do 30. novembra 2021. Potekalo 30. novembra 2021 ob 11.25 po srednjeevropskem času. Upoštevajte, da pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Razvoj cen v zadnjih 5 letih:

2020: -17,20 %

2019: 40,71 %

2018: -23,05 %

2017: -10,44 %

2016: 2,33 %

