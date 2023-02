Reserve Bank of New Zealand: Na vidiku je nov dvig obrestnih mer?

Vlagatelji in trgovci so osredotočeni na odločitev centralne banke Nove Zelandije (RBNZ) o obrestni meri, ki bo v sredo. Tržni analitiki pričakujejo objavo zapisnika Zveznega odbora za odprti trg (FOMC), da bi ugotovili, ali namerava Federal Reserve (Fed) nadaljevati z nadaljnjim zaostrovanjem denarne politike.

Negotovost glede odločitve RBNZ o obrestni meri

Tržni analitiki so se že osredotočili na prihajajočo sejo upravnega odbora RBNZ. Upravni odbor naj bi objavil svojo odločitev o obrestnih merah in denarni politiki. Čeprav ekonomisti domnevajo, da bo RBNZ verjetno zvišal stroške zadolževanja, niso prepričani za koliko, pri čemer nekateri pričakujejo dvig za 25 bazičnih točk, drugi pa za 50 bazičnih točk.

Novozelandski finančni minister Grant Robertson je opozoril, da je »RBNZ odgovoren za reševanje inflacije. RBNZ mora pregledati trenutne dogodke.«

Analitiki ANZ so v svojem poročilu povedali: »Ta teden je ves čas v znamenju RBNZ in razprave o tem, ali bo ciklon Gabrielle spremenil ali bi moral spremeniti njihovo odločitev OCR (soglasje analitikov in tržne cene še vedno pravijo dvig za 50 bazičnih točk). NZD bo preobčutljiv na odločitev in ton RBNZ.”

Banka Kanade bo objavila podatke o inflaciji

Kanadska centralna banka (BoC) bo objavila januarsko poročilo o inflaciji. Ekonomisti pričakujejo, da bo osnovna inflacija CPI znašala 5,5 % na letni ravni. 25. januarja je kanadska centralna banka zvišala svojo ključno obrestno mero na 4,5 %, kar je najvišja raven od leta 2008.

Glede na poročilo Reutersa je upravni odbor BoC pod pritiskom, saj je senatni odbor zahteval večjo preglednost v zvezi z odločitvami centralne banke. Konservativna stranka je upravni odbor BoC obtožila napačne ocene inflacije.

Ko je komentiral inflacijo, je namestnik guvernerja BoC Paul Beaudry opozoril, da je »BoC zavezana k vračanju inflacije na cilj in bo to tudi storila, tudi če se njena pot določanja politike razlikuje od poti centralnih bank v drugih državah. Vemo, da bo potreben čas, da se vrnemo k ciljni inflaciji banke. Tudi če se je inflacija v zadnjem času znižala, ne moremo prezgodaj odmakniti pogleda od nje in pustiti, da predolgo ostane bistveno nad ciljem.«

Poročilo o prodaji na drobno v Kanadi bo objavljeno v sredo

Kanadski statistični urad bo svoje decembrsko poročilo o prodaji na drobno objavil 23. februarja. Ekonomisti napovedujejo 0,2-odstotno rast na mesečni ravni. Prihodki od prodaje v trgovini na drobno so se novembra na mesečni ravni zmanjšali za 0,1 %. Tržni analitiki menijo, da bi morebitno povečanje maloprodaje lahko prisililo BoC, da ponovno oceni svojo denarno politiko, saj bi povečana potrošnja lahko povečala inflacijo.

Goldman Sachs: Kitajske delnice bi lahko do konca leta 2023 zrasle za 24 %

Zdi se, da kitajski delniški trg dobiva glas analitikov Goldman Sachsa ( GS ), ko gre za pričakovano rast. Poročilo GS, objavljeno 20. februarja, pravi, da bi lahko bil indeks MSCI China potencialno 24-odstoten.

Natančneje, v poročilu je navedeno, da "verjamemo, da se bo glavna tema na delniškem trgu postopoma premaknila od ponovnega odprtja k okrevanju, pri čemer se bo gonilo potencialnih dobičkov verjetno vrtelo od večkratne širitve k rasti/dostavitvi dobička." Konec januarja je kitajski indeks MSCI dosegel 4-mesečni vrh in od začetka oktobra 2022 pridobil skoraj 60 %.

Ekonomisti pri GS menijo, da bo kitajski BDP leta 2023 verjetno zrasel za 5,5 %, pri čemer bo črpal moč iz presežnih prihrankov v višini 437 milijard USD in povečane potrošnje potrošnikov.

