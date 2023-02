RBNZ zvišuje obrestne mere, osredotočite se na zapisnik FOMC

Februar 22, 2023 13:45

Centralna banka Nove Zelandije (RBNZ) je zvišala stroške izposojanja za 0,5 % na najvišjo raven v zadnjih 14 letih. Upravni odbor RBNZ je dejal, da je treba denarne pogoje še bolj zaostriti, saj inflacija ostaja previsoka. Upravni odbor pričakuje, da se bo skupna inflacija do marca 2024 znižala na 4,2 %. Odločitev RBNZ je okrepila novozelandski dolar (NZD) v primerjavi z drugimi glavnimi valutami.

Vlagatelji in trgovci se bodo osredotočili na zapisnik Zveznega odbora za odprti trg (FOMC), ki naj bi bil objavljen pozneje danes. Udeleženci na trgu bodo iskali pripombe glede možnosti, da bi se Federal Reserve (Fed) vrnila k povišanju 50 bazičnih točk.

RBNZ zviša uradni denarni tečaj za 50 bazičnih točk

Upravni odbor RBNZ je objavil svojo odločitev, da zviša referenčno obrestno mero za 50 bazičnih točk in tako doseže 4,75 %. Odločitev je bila v skladu s pričakovanji analitikov. V spremnem poročilu RBNZ je navedeno, da so med sestankom razpravljali o povečanju za 50 in 75 bazičnih točk, pri čemer je dodal, da banka pričakuje, da bo gotovinska obrestna mera dosegla najvišjo vrednost pri 5,5%.

Guverner RBNZ Andrew Orr je opozoril, da upravni odbor še vedno napoveduje recesijo v obdobju 9-12 mesecev in poudaril, da bi bilo prezgodaj za ugotavljanje vpliva ciklona Gabrielle na gospodarstvo države. Glavni ekonomist RBNZ Paul Conway je omenil, da bodo »kratkoročni cenovni pritiski ostali visoki«.

Japonski nacionalni CPI bo v četrtek

Japonski statistični urad bo v četrtek objavil svoje nacionalno poročilo o inflaciji CPI za januar. Ekonomisti pričakujejo, da bo skupna inflacija na letni ravni znašala 4,5 %. Japonski nacionalni CPI je decembra medletno znašal 4,0 %, kar je doseglo najvišjo vrednost v 41 letih in podvojilo ciljno raven japonske centralne banke (BOJ).

V svojem gospodarskem poročilu za februar je kabinet poudaril, da se japonsko gospodarstvo kljub nekaterim znakom šibkosti "zmerno krepi". Uradniki kabineta so ugotovili, da veleprodajne cene ostajajo na visoki ravni v primerjavi z letom prej, vendar so enake kot prejšnji mesec.

Glede na poročilo, objavljeno prejšnji teden, se je japonsko gospodarstvo v zadnjem četrtletju leta 2022 okrepilo in povečalo za 0,6 %.

Petkovo poročilo o nemškem BDP

V petek (24. februarja) bo zvezni statistični urad v Nemčiji objavil nabor podatkov, povezanih z BDP države. Tržni analitiki kažejo, da se je nemško gospodarstvo v četrtem četrtletju leta 2022 na medletni ravni povečalo za 1,1 %.

Poročilo, ki ga je Evropska komisija (EK) objavila sredi februarja, nakazuje, da naj bi nemško gospodarstvo leta 2023 zmerno raslo. Podatki EK so pokazali pričakovano rast BDP v višini 0,2 %, s čimer so nadgradili prejšnjo napoved za –0,6 %. Poročilo dodaja, da naj bi nemški BDP v začetku leta 2023 utrpel še en rahel upad, leta 2024 pa napoveduje 1,3-odstotno rast.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.