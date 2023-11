Avstralska centralna banka (RBA) je v skladu s tržnimi pričakovanji zvišala obrestne mere za 25 bazičnih točk. Kljub zvišanju obrestne mere se je avstralski dolar soočil s precejšnjim pritiskom, saj je upravni odbor RBA predlagal, da bo »ali je potrebna nadaljnja zaostritev denarne politike za zagotovitev vrnitve inflacije na cilj v razumnem časovnem okviru, odvisno od podatkov in razvijajoče se ocene tveganj. ”

V Združenem kraljestvu je raziskava Bloomberg Economics pokazala 52-odstotno verjetnost, da je Združeno kraljestvo vstopilo v recesijo v tretjem četrtletju leta in se bo v tekočem četrtletju še bolj skrčilo. Bloombergovi analitiki so namigovali, da bi lahko bila angleška centralna banka (BoE) prisiljena znižati obrestne mere, če bi se zaradi recesijskega pritiska znižala tudi inflacija.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je izboljšal svoje napovedi rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za Kitajsko na 5,4 % v letu 2023 in 4,6 % v letu 2024. IMF je popravil svojo napoved, ko je kitajska vlada odobrila 1 bilijon juanov (137 milijard dolarjev) državne obveznice težava.

RBA zvišuje obrestne mere

Kot smo že omenili, je upravni odbor RBA napredoval s 13. dvigom obrestnih mer od marca 2022, kot so pričakovali tržni analitiki. V izjavi po srečanju je navedeno, da je "inflacija v Avstraliji presegla svoj vrh, vendar je še vedno previsoka in se izkaže za bolj vztrajno, kot je bilo pričakovano pred nekaj meseci", in dodal, da novi podatki, zbrani od avgusta, kažejo, da "teža teh informacij kaže, da tveganje, da bo inflacija ostala višja dlje časa, se je povečalo.«

Analitiki HSBC so novinarjem Financial Timesa povedali, da je RBA v "kalibracijskem" načinu , in dodali, da je decembrski dvig po njihovem mnenju malo verjeten. Po istem medijskem poročilu je avstralska gospodarska in industrijska zbornica poudarila, da bi vrnitev k zaostrovanju denarne politike povečala "napetost" za podjetja, saj so si prizadevala obvladovati povečane stroške ob ohranjanju konkurenčnih cen.

Zapisnik BoJ: Cilj stabilnosti cen ni bil dosežen

Na Japonskem je septembrski zapisnik BoJ razkril, da oblikovalci politik menijo, da cilj stabilnosti cen ni bil dosežen, pri čemer je večina članov uprav predlagala, da ne bi bilo treba sprejeti dodatnih korakov glede operacij nadzora krivulje donosa (YCC), saj so dolgoročne obrestne mere relativno stabilen.

Ekonomisti so dejali, da bi lahko BoJ še naprej izvajal svojo izjemno prilagodljivo politiko, ki slabi japonski jen v primerjavi z njegovimi konkurenti, kot je ameriški dolar.

Commerzbank: Švicarska nacionalna banka bo verjetno naklonjena močnemu franku

Poročilo, ki ga je objavila Commerzbank, nakazuje, da podatki o inflaciji, objavljeni prejšnji teden, za Švicarsko narodno banko (SNB) niso zaskrbljujoči.

Ekonomisti nemške banke so predlagali, da bi lahko SNB dala prednost močnemu švicarskemu franku, da bi nadzorovala inflacijo, pri čemer so opozorili, da »najnovejši podatki o inflaciji dajejo malo razloga za skrb. Seveda obstajajo tveganja za rast inflacije in SNB pričakuje ponovno zmerno rast letne stopnje v prihodnjih četrtletjih, vendar to verjetno ne bo zadostovalo za nadaljnje zaostrovanje denarne politike. Namesto tega bo SNB glede na povečano negotovost verjetno ohranila svojo jastrebovo komunikacijo. Glede na krizo na Bližnjem vzhodu bo frank verjetno vseeno ostal v povpraševanju predvsem kot varno zatočišče.«