Inflacija v evroobmočju pada, ECB razmišlja o zmanjšanju bilance stanja

December 04, 2023 10:34

Evropska centralna banka ( ECB ) je bila obtožena, da je odlašala s kakršnim koli ukrepanjem proti inflacijskim pritiskom, ki so bili opaženi jeseni 2021. Razprava še vedno poteka, saj nekateri analitiki menijo, da bi hitro ukrepanje lahko omejilo rast inflacije in preprečilo centralna banka evroobmočja od tako visokih vodilnih obrestnih mer.

Medtem ko skupna inflacija v zadnjih nekaj mesecih pada, osnovna inflacija ostaja na višji ravni. Čeprav se inflacija zniža, se zdi, da to ECB ne odvrne od namigovanja, da bi se denarna politika v prihodnje lahko še zaostrila.

ECB razmišlja o zmanjšanju bilance stanja

V zadnjih nekaj dneh so oblikovalci politik ECB razkrili, da razmišljajo o zmanjšanju bilance stanja centralne banke evroobmočja prej, kot je bilo predvideno. Bilanca stanja ECB je polna obveznic, ki so bile kupljene med zadnjo finančno krizo in obdobjem pandemije za prelivanje sredstev na evropske trge, ki so bili v težavah.

Joachim Nagel, član upravnega odbora ECB, je dejal, da bi morala centralna banka evroobmočja zmanjšati svojo bilanco stanja . To bi lahko storili tako, da bi prodali veliko število obveznic, ki so bile tam shranjene že kar nekaj let. Ekonomisti menijo, da bi zmanjšanje bilance stanja ECB povečalo ponudbo na trgu in obrestne mere bi tako ostale visoke dlje časa, zaradi česar bi enotna valuta postala močnejša v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Christine Lagarde, vodja ECB, je v Evropskem parlamentu (EP) dejala, da bi banka morda lahko govorila o ustavitvi zadnjega nakupa obveznic prej, kot je bilo to načrtovano, da bi tako pospešila zmanjševanje bilance stanja. Nekateri uradniki ECB so dejali, da to podpirajo, ker menijo, da nakup obveznic povečuje cenovne pritiske v evrskem bloku. Pomembno je vedeti, da Federal Reserve in Bank of England ne kupujeta več svojih obveznic.

Kvantitativno zaostrovanje ali normalizacija bilance stanja

Prodaja določenega števila obveznic ali neponovna naložba vanje bi povzročila presežno ponudbo in padec njihovih cen, saj jih obstoječe povpraševanje verjetno ne bi moglo absorbirati. Ekonomisti ta proces imenujejo "kvantitativno zaostrovanje" in ugotavljajo, da bi zmanjšanje bilance stanja lahko imelo enak učinek kot dvig obrestnih mer. Na primer, ko se je Federal Reserve avgusta 2023 odločila zmanjšati svojo bilanco stanja , so nekateri analitiki rekli, da bi bilo zmanjšanje v višini 1 bilijona USD enako zvišanju stroškov izposojanja za 0,25 %. Krčenje stanja ECB bi lahko okrepilo evro v primerjavi z ameriškim dolarjem in britanskim funtom.

Inflacija CPI v evroobmočju se je novembra znižala bolj, kot je bilo pričakovano

Hitre ocene inflacije CPI v Španiji in Franciji so bile novembra nižje od pričakovanj, skupna inflacija pa je zabeležila 2,4-odstotno rast in presegla pričakovanja analitikov.

Analitiki ING so zapisali: »Kažejo na večji padec od pričakovanega v današnji prvi oceni za evrsko območje. Za Evropsko centralno banko to pomeni, da bi leto 2024 lahko prineslo prvo znižanje obrestne mere. Ali bo to tako zgodaj glede na trenutne cene na trgu, ostaja vprašljivo. Prvo znižanje obrestne mere je skoraj popolnoma neverjetno za mesec april. Na splošno je približno 110 bp znižanj se lahko pričajuhe za celotno leto.«

Ekonomisti pri Deutsche Bank Research so poudarili, da so podatki o inflaciji zabeležili večji padec od pričakovanj, vključno z osnovno inflacijo, ki je kljub prizadevanjem ECB v prejšnjih mesecih ostala vztrajno visoko. V pogovoru z novinarji so povedali, da je »inflacija v območju evra že tretji mesec zapored presenetila trge in močno pada navzdol. Novembrski izpisi o inflaciji so potrdili, da se cenovni pritiski hitro zmanjšujejo v vseh komponentah inflacijske košarice. Ta informacija potrjuje, da se domača inflacija v evrskem območju upočasnjuje veliko hitreje, kot so predvidevale napovedi ECB izpred nekaj mesecev.”

Poročilo Commerzbank je bilo manj optimistično glede znižanja obrestnih mer v evroobmočju. Analitiki nemške banke so zapisali: »V območju evra se je inflacija novembra znižala za 0,5 odstotne točke na 2,4%, kar je veliko močnejši padec od pričakovanega. Posebej presenetljivo je bilo močno znižanje inflacije pri storitvah. Osnovna inflacija se je celo znižala s 4,2 % na 3,6 %. Današnji podatki o cenah bodo verjetno spodbudili špekulacije, da bo ECB kmalu znižala svojo ključno obrestno mero. Menimo pa, da je glede na močno rast plač prezgodaj razglašati zmago nad inflacijo.«

Trgovanje z evrom in upravljanje tveganj

Kot trgovec začetnik ste v novicah o trgovanju morda znova in znova videli valutne pare evro proti ameriškemu dolarju ( EUR/USD ) in evro proti britanskemu funtu ( EUR/GBP ), saj sta med najbolj priljubljenimi kombinacijami valut.

Preden dodate te valutne pare v svoj portfelj, se vedno spomnite, da trgovanje vključuje tveganje. Pameten način, da se kot začetnik znebite pomanjkanja znanja o trgovanju, je, da ga začnete preučevati. Če brskate po internetu, boste morda našli veliko količino kakovostnega izobraževalnega gradiva, ki ga lahko preberete ali gledate, kot so članki, navodila, spletni seminarji ali drugi izobraževalni videoposnetki, ki so jih pripravili izkušeni trgovci. Če ta gradiva prihajajo od reguliranega posrednika, poskrbite, da so informacije, ki jih prejmete, v skladu s standardom.

Ko začnete svojo učno pot trgovanja, ne smete zanemariti učenja več o orodjih za obvladovanje tveganja. Ob pravilni uporabi orodja za obvladovanje tveganja zmanjšajo nevarnost izgube sredstev, če se trgi obrnejo proti vašim načrtom. Seveda to ne pomeni, da ne bi smeli poglobljeno preučiti svoje strategije trgovanja, preden jo začnete izvajati, vendar so lahko orodja za obvladovanje tveganja dragoceno sredstvo pri njeni izgradnji. Naučiti se uporabljati orodja za obvladovanje tveganja pri trgovanju bi moral biti eden od prvih ciljev vsakega trgovca začetnika, ki želi biti pripravljen na padce trga.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.