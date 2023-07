RBA ohranja tečaje stabilne, avstralski dolar padel

Julij 04, 2023 16:42

Avstralska centralna banka (RBA) je pustila obrestne mere nespremenjene, da bi ponovno ocenila situacijo. Oblikovalci politike RBA so namigovali, da je inflacija presegla svoj vrh. Avstralski dolar je izgubil položaj v primerjavi z ameriškim dolarjem, vendar ne toliko, kot je bilo pričakovano, saj so nekateri vlagatelji in trgovci prepričani, da bo avstralska centralna banka avgusta znova zvišala obresti.

Dejavnost na trgu bo danes umirjena, saj ZDA praznujejo dan neodvisnosti, medtem ko bo petkovo poročilo o plačilnih listah za nekmetije ena najpomembnejših objav podatkov ta teden.

Odločitev o obrestni meri RBA

Upravni odbor RBA se je odločil, da svojo uradno denarno obrestno mero pusti nespremenjeno pri 4,10 %, čeprav je polovica ekonomistov, ki jih je anketiral Reuters, napovedala dvig za 25 bazičnih točk. Guverner RBA Philip Lowe je dejal, da je »inflacija še vedno previsoka in bo taka še nekaj časa. Morda bo potrebna dodatna zaostritev denarne politike, da se zagotovi vrnitev inflacije na cilj v razumnem časovnem okviru, vendar bo to odvisno od tega, kako se bosta razvijala gospodarstvo in inflacija.«

Ekonomisti, ki so govorili za CNBC, so povedali, da je »odločitev RBA, da danes obrestne mere zadrži na čakanju, v nekaterih delih temeljila na razlogih, kot so tisti, ki so spodbudili premor v aprilu – da bi ocenili vpliv kumulativnih 400 bp ali dvigov obrestnih mer v zadnjih štirinajstih mesecih. ”

ISM Manufacturing PMI junij 2023

Raziskava PMI Inštituta za upravljanje dobave (ISM) kaže, da se je proizvodni sektor v ZDA prejšnji mesec skrčil, in sicer s 46,9 maja na 46,0 junija. Po poročilu ISM "to kaže na sedmi mesec krčenja po 30-mesečnem obdobju širitve."

Analitiki ISM so ugotovili, da »povpraševanje ostaja šibko, proizvodnja se upočasnjuje zaradi pomanjkanja dela, dobavitelji pa imajo zmogljivosti. Obstajajo znaki več ukrepov za zmanjševanje zaposlovanja v bližnji prihodnosti. Enainsedemdeset odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) predelovalnih dejavnosti se je junija zmanjšalo s 76 odstotkov maja.«

Predsednik Bundesbank: Na poti je verjetno še več zaostrovanja

Vodja Bundesbank in oblikovalec politik ECB Joachim Nagel je novinarjem dejal, da se inflacija življenjskih cen ne umika tako, kot bi si upravni odbor ECB želel. Nagel je opozoril, da je prepričan, da se je trdemu pristanku mogoče izogniti, vendar je dodal, da signali denarne politike jasno kažejo v smeri nadaljnjega zaostrovanja.

Oblikovalec politike ECB je poudaril, da bi se morala bilanca stanja evrskega sistema v prihodnjih letih znatno zmanjšati. Opozoriti je treba, da je vodja ECB Christine Lagarde dejala, da bo septembrsko srečanje odbora odvisno od podatkov.

Bo visoka inflacija na Japonskem ostala?

Medtem ko Banka Japonske (BoJ) pravi, da so številke nad ciljno inflacijo prehodne, se zdi, da se lokalna podjetja s tem ne strinjajo. Junijska raziskava BOJ Tankan Corporate Price Expectations je pokazala, da podjetja pričakujejo, da se bodo potrošniške cene čez 3 leta zvišale za 2,2 % na letni ravni v primerjavi z +2,3 % v prejšnji raziskavi.

Japonska podjetja pričakujejo, da se bodo potrošniške cene od zdaj zvišale za 2,6 % na leto v primerjavi z 2,8 %, napovedanimi v prejšnji raziskavi. Ciljna inflacija BoJ ostaja 2 % na letni ravni.

