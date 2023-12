RBA ohranja obrestne mere nespremenjene, cene zlata se umikajo z rekordnih vrednosti

December 05, 2023 16:13

Avstralska centralna banka se je odločila, da obrestne mere ostane nespremenjene, kot so to v veliki meri pričakovali ekonomisti. Medtem se cene zlata v torek zjutraj gibljejo nad mejo 2.030 dolarjev za unčo zaradi šibkosti ameriškega dolarja in razprav o obrestnih merah. Omeniti velja, da so cene zlata v ponedeljek dosegle rekordnih 2.150 dolarjev za unčo.

Odločitev o obrestni meri RBA

RBA je v skladu s pričakovanji zadržala stroške zadolževanja. V izjavi po sestanku je guvernerka RBA Michele Bullock dejala , da bo »ali je potrebna nadaljnja zaostritev denarne politike za zagotovitev vrnitve inflacije na cilj v razumnem časovnem okviru, odvisno od podatkov in razvijajoče se ocene tveganj. Ohranjanje stabilne denarne obrestne mere na tem sestanku bo omogočilo čas za oceno vpliva zvišanja obrestnih mer na povpraševanje, inflacijo in trg dela.«

Upravni odbor RBA je ugotovil, da obstajajo negotovosti glede zaostankov v učinku denarne politike, a dodal, da so se "tudi razmere na trgu dela še naprej postopno umirjale." Odločitev RBA o obrestni meri je oslabila avstralski dolar v primerjavi z ameriškim dolarjem in je v torek zjutraj izgubil 0,70 % svoje vrednosti.

Zlato je v ponedeljek doseglo rekordno vrednost, v torek pa se je umaknilo

Cene zlata so se v ponedeljek dvignile nad 2.150 dolarjev, saj se zdi, da geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu in možnost znižanja obrestnih mer silijo vlagatelje, da prilagodijo svoje portfelje z vlaganjem v tako imenovana varna sredstva. Ekonomisti pri BMI, podružnici Fitch Solutions, so predlagali, da "verjamemo, da bodo glavni dejavniki, ki spodbujajo zlato v letu 2024, znižanje obrestnih mer s strani ameriške centralne banke, šibkejši ameriški dolar in visoke ravni geopolitičnih napetosti."

Svetovni svet za zlato je v raziskavi predlagal , da namerava sedem od desetih centralnih bank v naslednjih 6 mesecih povečati svoje rezerve. V pogovoru z novinarji CNBC so analitiki UOB dejali, da so »pričakovani umik ameriškega dolarja in obrestnih mer v letu 2024 ključni pozitivni dejavniki za zlato. Gold je imel shod Božička in pričakujemo, da se bo to nadaljevalo do konca tega leta.«

Poročilo o BDP Avstralije v tretjem četrtletju 2023

Avstralski statistični urad (ABS) bo v sredo zjutraj objavil svojo raziskavo o BDP v tretjem četrtletju 2023. Ekonomisti pričakujejo, da bo stopnja rasti BDP na četrtletni ravni znašala 0,4 %, kar je enako kot v drugem četrtletju. Na letni ravni tržni analitiki pričakujejo, da bo stopnja dosegla 1,8 %, kar je nižje od 2,1 %, zabeleženih v prejšnjem četrtletju.

Avstralska centralna banka (RBA) je prekinila dvigovanje obrestnih mer in ocenila gospodarske razmere v največji državi Oceanije. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je prejšnji teden ugotovila, da je RBA verjetno zaključila svoj načrt monetarne politike, hkrati pa dodala, da naj bi skupna inflacija do konca leta 2025 padla na ciljno območje.

US ISM Services PMI poročilo

Inštitut za ponudbo in upravljanje (ISM) bo pozneje v istem dnevu objavil podatke PMI storitve za mesec november. Tržni analitiki predvidevajo, da bo PMI znašal 52,0, kar je nekoliko nad oktobrskim odčitkom, kar kaže, da se je storitveni sektor kljub neugodnim razmeram ponovno razširil.

Prejšnji teden je šef Feda Jerome Powell dejal, da se ameriško gospodarstvo upočasnjuje v skladu z načrtom centralne banke, in dodal, da bo upravni odbor brez obotavljanja še bolj zaostril svojo denarno politiko, če bo to potrebno.

