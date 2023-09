RBA že tretjič zapored ohranja obrestne mere

Avstralska centralna banka ( RBA ) je objavila svojo odločitev, da bo ohranila obrestne mere, kot so to pričakovali ekonomisti. Ker so bili ameriški in kanadski trgi v ponedeljek zaprti zaradi praznika dela, so se udeleženci na finančnih trgih osredotočili na kitajske storitvene dejavnosti Caixin/S&P Global v avgustu, ki so se zaradi počasnega povpraševanja upočasnile.

Odločitev o obrestni meri RBA

RBA je dopoldan že tretjič zapored obrestne mere ohranila nespremenjene. V obvestilu odbora RBA po sestanku je navedeno, da se je »odbor ponovno odločil, da ta mesec obrestne mere ostane nespremenjene. To bo zagotovilo dodaten čas za oceno učinka dosedanjega zvišanja obrestnih mer in gospodarskih obetov. Inflacija v Avstraliji je presegla svoj vrh in mesečni kazalnik CPI za julij je pokazal nadaljnji padec. Toda inflacija je še vedno previsoka in bo še nekaj časa. Osrednja napoved je, da se bo inflacija CPI še naprej zniževala in se konec leta 2025 vrnila v ciljno območje 2–3 odstotkov.«

Analitiki banke ANZ Bank so komentirali odločitev o obrestnih merah RBA, da »na splošno v današnji odločitvi ali izjavi ne vidimo ničesar, kar bi nas odvrnilo od našega mnenja, da je RBA v daljšem premoru, ko preučuje, kako se 400 bp dosedanjega monetarnega zaostrovanja prenaša ekonomija."

Treba je omeniti, da naj bi guvernerja RBA, Philipa Loweja, 18. septembra zamenjala njegova namestnica, Michele Bullock.

Julijsko poročilo o prodaji na drobno v evroobmočju

Eurostat bo v sredo zjutraj objavil julijsko poročilo o prodaji na drobno za evroobmočje. Tržni analitiki kažejo, da se je prodaja na drobno v evrskem bloku v drugem poletnem mesecu zmanjšala za 1,2 % in tako nadaljevala padajočo smer.

Na mesečni ravni pričakujejo 0,2-odstotni padec, s čimer se bo nadaljevala spirala navzdol, zaradi katere so se ekonomisti že spraševali, koliko so rastoče obrestne mere in povišana inflacija prizadele trg.

Analitiki Blackrocka menijo, da je Fed končal z zviševanjem obrestnih mer

Blackrockov glavni investicijski uradnik Rick Rieder je dejal, da bi moral "Fed končati svoje delo. Svoja ramena lahko naložite na nekoliko večjo izpostavljenost obrestni meri, kot se je zagotovo zgodilo v zadnjih nekaj mesecih.«

Ko je komentiral poročilo NFP ZDA, je Rieder omenil, da je "26 milijonov delovnih mest ..." (ustvarjenih v ZDA v zadnjih 3 letih ali več) ", kot bi dodali gospodarstvo velikosti Avstralije ali Tajvana (vključno z vsakim moškim, žensko, in otrok)« in dodal, da pričakuje, da bodo pritiski na plače popustili.

Moody's znižal napoved kitajske gospodarske rasti

Ni skrivnost, da nekateri ekonomisti menijo, da je gospodarska rast Kitajske pod vprašajem, saj se zdi, da so finančni ukrepi vlade za spodbujanje gospodarstva premalo uspešni. Analitiki pri Moody's so znižali napoved BDP za Kitajsko za leto 2024, napoved za leto 2023 pa ohranili nespremenjeno.

Poročilo Moody's ugotavlja, da se »Kitajska sooča z 'velikimi izzivi rasti', ki izvirajo iz šibkega zaupanja podjetij in potrošnikov sredi gospodarske in politične negotovosti, nenehnih težav v nepremičninskem sektorju in starajočega se delovno aktivnega prebivalstva. Verjamemo, da nizko zaupanje potrošnikov zavira porabo gospodinjstev, gospodarska in politična negotovost pa bosta še naprej vplivali na poslovne odločitve.«

