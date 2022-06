Reserve Bank of Australia (RBA) je zadnja centralna banka, ki je zvišala svoje smernice za ključne obrestne mere in se pridružila svetovnim jastrebom, potem ko je Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) konec maja zvišala obrestno mero z 1,5 odstotka na 2 odstotka.

RBA je svojo uradno denarno obrestno mero (OCR) zvišal za 0,5 odstotka, kar je več od pričakovanih 0,35 odstotka. Presenečenje je sprožilo premik v paru AUDUSD, ki je bil v središču pozornosti z ostrim rivalstvom, ki bi lahko dalo ton za kratkoročno do srednjeročno. Inflacija v Avstraliji se je marca dvignila na 3,75 odstotka, zaradi česar je RBA opustil svojo retoriko o potrpežljivosti in prešel v akcijo.

Vlagatelji in trgovci ponavadi ne marajo presenečenj in stališče RBA lahko povzroči valovanje na azijskih trgih, ki so že nagnjeni k medvedjim trendom zaradi strahov pred globalno recesijo in geopolitičnih stresorjev, ki izvirajo iz Ukrajine. Višje obrestne mere v bančnem sektorju lahko ublažijo inflacijo, vendar tudi zavirajo naložbe v celotnem gospodarstvu, ker je dostop do posojil dražji. ASX je v času pisanja kazal navzdol pri trgovanju pred trgom.

Eden glavnih dejavnikov negotovosti je surova nafta. Prometne cene surove nafte so pokazale le nekaj znakov upočasnitve svojega vzpona, kar je pritiskalo na gospodarske sektorje od proizvodnje do potovanj. Če pandemija COVID-19 zbledi, bi morala svetovna gospodarska aktivnost še naprej rasti skupaj s povpraševanjem po gorivu.

Promptne cene zlata so se začele dvigovati v drugem tednu junija po relativni planoti maja, kar je verjetno povezano z nedavno šibkostjo USD. To bi se lahko spremenilo prihodnji teden, odvisno od odločitve ameriške centralne banke Federal Reserve o obrestnih merah. Ameriška centralna banka naj bi junija in julija pred morebitno pavzo septembra zvišala svojo ključno obrestno mero za 0,5 odstotka.

Poročilo NFP je pokazalo, da so ZDA maja dodale 390.000 delovnih mest, kar pomeni, da bi lahko Federal Reserve videla primer za dvig svoje ključne obrestne mere za več kot 0,5 odstotka junija. Stopnja inflacije je ob zadnjem štetju navsezadnje 8,1-odstotna, strahovi pred rastjo zaradi pandemije in konflikta v Ukrajini pa so edino, kar preprečuje, da bi centralna banka postala še bolj jastrebova.

Hitri nasvet

Kakšen je uradni denarni tečaj (OCR) RBA? OCR je ključna usmeritev obrestnih mer RBA za bančni sektor. Centralne banke s svojimi ključnimi obrestnimi merami za posojila čez noč med bankami usmerjajo bančni in širši finančni sektor. Ko je denarna obrestna mera RBA pozitivna, banke več zaslužijo s posojili čez noč drugim bankam. Več zaslužijo tudi s posojili fizičnim osebam in ponujajo višje obrestne mere za hranilne vloge. OCR vodi številne finančne produkte, povezane z obrestmi, kot so obveznice, varčevalni računi, poslovna posojila in hipoteke.

Če želite izvedeti več o trgovanju in vlaganju, se pridružite brezplačnim spletnim seminarjem Admirals!

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja .