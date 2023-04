RBA bo natančno preučila poročilo o podatkih o avstralski inflaciji

April 25, 2023 14:09

Avstralsko poročilo o inflaciji CPI za prvo četrtletje leta bo ena najpomembnejših objav podatkov za vlagatelje in trgovce na začetku tega tedna. Pričakuje se, da bo avstralska centralna banka (RBA) upoštevala podatke o inflaciji in to lahko vplivajo na vrednost avstralskega dolarja v primerjavi z drugimi glavnimi valutami.

Avstralsko poročilo o inflaciji v prvem četrtletju 2023 v sredo

Avstralski statistični urad (ABS) bo podatke o inflaciji za prvo četrtletje objavil v sredo zjutraj. Tržni analitiki pričakujejo, da bo skupna inflacija znašala 1,3 % na četrtletni ravni in 6,9 % na medletni ravni.

Ekonomisti avstralske banke Commonwealth Bank (CBA) so v poročilu zapisali: »Pričakujemo, da bo marčevski četrtletni CPI potrdil, da je letna inflacija dosegla vrh v decembrskem četrtletju lani. Mesečni kazalnik CPI kaže, da se v Avstraliji, tako kot drugod, pojavlja dezinflacija blaga. Pričakuje se, da bo inflacija storitev ključni dejavnik rasti cen.«

Oblikovalci politik ECB delijo vpoglede v denarno politiko

V Evropi so nekateri oblikovalci politik Evropske centralne banke (ECB) delili vpogled v monetarno politiko centralne banke evrskega bloka. Glavni ekonomist ECB Philip Lane je novinarjem dejal, da najnovejše objave finančnih podatkov kažejo pot za novo zvišanje obrestnih mer v maju, in opozoril, da ne bi bilo pametno, če bi ECB ustavila svoje načrte monetarne politike.

Francois Villeroy de Galhau, član upravnega odbora ECB in guverner francoske centralne banke, je dejal, da naj bi skupna inflacija v evroobmočju padla na cilj 2 % do konca leta 2024, medtem ko se bo inflacija hrane verjetno začela umirjati leta 2024 in sicer v drugi polovico tega leta.

Članica upravnega odbora ECB Isabel Schnabel je novinarjem Politica povedala, da zvišanje obrestne mere za 50 bazičnih točk ni izključeno. »Jasno je, da so potrebni nadaljnji dvigi obrestnih mer, vendar bo velikost dvigov obrestnih mer odvisna od prejetih podatkov. Odvisnost od podatkov to pomeni, da 50 bazičnih točk ni izključena možnost. Videti moramo trajno znižanje osnovne inflacije, ki nam daje zaupanje, da naši ukrepi začenjajo delovati,« je opozorila.

Guverner BoJ Ueda komentira gospodarstvo

Guverner japonske centralne banke (BoJ) Kazuo Ueda je v govoru v japonskem parlamentu opozoril, da "trendna inflacija ostaja pod 2%, vendar se postopoma pospešuje, kar je delno posledica učinka monetarnega sproščanja."

Ueda je dejal, da bi zdajšnja zaostritev denarne politike lahko znižala inflacijo v prihodnosti, ki se bo že verjetno upočasnila zaradi zmanjšanja učinka uvoznih stroškov. Novoimenovani guverner je ponovil, da je "tveganje prenizke napovedi inflacije večje od tveganja prekoračitve, zato mora BoJ zdaj ohraniti preprosto politiko."

Nemško gospodarstvo daleč od bistvenega izboljšanja?

Glavni nemški indeks poslovne klime IFO se je aprila dvignil na 93,6 s 93,2 marca. Številka je bila nekoliko nižja od tržnih pričakovanj 94.

Nemška raziskava IFO Business je pokazala, da je gospodarstvo države daleč od občutnega vzpona. Poročilo pravi, da gospodarstvu manjka zagona in da je delež podjetij, ki bi želela zvišati cene, ponovno upadel.

