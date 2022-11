Zdi se, da vstopamo v odločilno obdobje za svetovni naftni trg.

Cene surove nafte so v zadnjih mesecih opustošili strahovi glede svetovnega povpraševanja. Ne samo, da se zdi, da se številne države usmerjajo v recesijo, Kitajska, največja svetovna uvoznica nafte, še naprej izvaja svojo agresivno politiko »ničelne okužbe s Covidom«.

To je pripeljalo do padca cen nafte na najnižje ravni od januarja, kar je privedlo do špekulacij, da bi se lahko OPEC+ na srečanju 4. decembra dogovoril o nadaljnjem zmanjšanju proizvodnje, da bi podprl cene nafte.

Nedeljsko srečanje OPEC+ bo dan preden bo Evropa začela s prepovedjo ruske pomorske nafte. Ta najnovejši sveženj sankcij tudi evropskim podjetjem – ki prevladujejo na zavarovalniškem trgu za naftne tankerje – preprečuje, da bi zavarovala plovila, ki prevažajo rusko nafto v tretje države, razen če se surova nafta PRODAJA po ceni, ki jo narekuje Zahod.

Posledično bo začela veljati "zgornja meja" za rusko nafto, o kateri se je veliko govorilo, kar je poteza, namenjena omejevanju prihodkov Moskve od nafte, hkrati pa ohranja pomemben tok surove nafte na svetovni trg, da bi se izognila skokovitemu dvigu cen nafte.

Vendar pa so nekatere države že nakazale, da ne bodo sodelovale, kar pomeni, da bi moral Kremelj najti naftne tankerje, ki bi lahko prevažali njihovo surovo nafto brez zahodnega zavarovanja. Če bo to težko dosegel, bo to vplivalo na svetovno ponudbo in cene bodo verjetno narasle.

Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov. Vir: TradingView

Medtem se po obsežnih nemirih po vsej državi širijo špekulacije, da bo Peking morda omilil svoj pristop ničelne tolerance do Covid-19. Današnjo jutranjo novico, da nameravajo oblasti povečati stopnjo cepljenja med starejšimi, so si mnogi razlagali kot predhodnico ponovnega odpiranja kitajskega gospodarstva.

Zaradi govoric so se cene nafte dvignile za več kot 2 %, hongkonške delnice pa so v torek zjutraj poskočile, pri čemer je indeks Hang Seng zaključil sejo z rastjo za 5,24 %.

Te špekulacije bi lahko pomagale podpreti ceno Applove delnice, ki je padla za 4,5 % v zadnjih dveh sejah po poročilih, da bi lahko kitajske omejitve Covid-19 povzročile znaten primanjkljaj v proizvodnji iPhonov.

Oktobra so pritožbe zaradi stroge politike Covid in plače spodbudile na tisoče zaposlenih v Foxconnu (Applov največji proizvajalec iPhonov), da so se soočili z vodstvom največje tovarne iPhonov na svetu, kar je povzročilo spopade in množično odseljevanje delavcev.

Posledično je Apple v začetku tega meseca izdal izjavo, v kateri je dejal, da njegova tovarna v Zhengzhouju "deluje z znatno zmanjšano zmogljivostjo". Če Kitajska ne napove odstopa od svoje trenutne politike glede Covid-19, bodo Apple in druga podjetja, ki delujejo v državi, verjetno še naprej imela težave s proizvodnjo. Zato bo zanimivo videti, kako se bo trg odzval na najnovejše govorice, ko se bo odprl Wall Street.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Apple tedenski graf. Časovni razpon: 3. april 2016 – 28. november 2022. Datum zajema: 29. november 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Investiranje z Admirals

Z računom Invest.MT5 pri Admirals lahko kupite delnice Apple in več kot 4500 drugih podjetij z vsega sveta. Druge prednosti računa Invest.MT5 vključujejo:

Ekskluziven dostop do našega portala Premium Analytics

Možnost nakupa delnih delnic v 700 najbolj razburljivih podjetjih na svetu

Redna analiza trga in nenehno rastoča knjižnica izobraževalnih člankov brez dodatnih stroškov

Kliknite spodnjo pasico, da se danes registrirate za račun:

Investirajte v svetovne top instrumente Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke PRIČNITE INVESTIRATI

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.