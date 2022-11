Novice o trgovanju za začetnike – razlike med špekulacijami in dejstvi

November 24, 2022 19:35

Čeprav je dejstvo, da lahko trge poganjajo špekulacije, vse špekulacije ne temeljijo vedno na dejstvih.

Velik del novic o trgovanju so hipoteze, ki segajo od špekulacij, ki temeljijo na govoricah, do teorij, ki temeljijo na izkušnjah in analizah.

Novice, ki izhajajo iz izjav in govorov o denarni politiki Federal Reserve, so dober primer. Odločitve centralne banke o obrestnih merah se ne objavijo do dneva političnega sestanka. To opazovalcem Feda ne prepreči ustvarjanja ogromnega števila člankov, poslov, naložb, analiz in mnenj pred in po sestanku.

Pomembno je, da se zavedate, da lahko ti vplivajo na vaše lastne odločitve, in če spremljate novice o trgovanju, poiščete najbolj zanesljive vire informacij.

Velike institucije, kot so banke in hedge skladi, sklepajo posle in naložbe, ki spreminjajo trg, na podlagi svojih raziskav o naslednji potezi Feda. Ponovno se lahko te odločitve izkažejo za pravilne ali napačne in ne bodo potrjene do dneva objave odločitve o obrestni meri. Analiza je morda na cilju, vendar lahko tudi odločitve, ki temeljijo na bogatih izkušnjah, včasih zgrešijo cilj.

Tržni pogovori se razlikujejo med divjimi špekulacijami in logičnimi predpostavkami izkušenih analitikov. Že na začetku se morate spomniti, da soglasje ni rezultat in se lahko izkaže, da se dejstva razlikujejo od argumentov za eno ali drugo odločitev.

Špekulacije Dejstva Mnenja o prihajajoči odločitvi o obrestnih merah. Uradna objava obrestne mere Federal Reserve. Nenadni premiki na trgih zlata in valut pred in po odločitvi Feda. Uradna analiza Fed o denarni politiki in makroekonomiji – Zapisnik.

Fed se sestane, da izda odločitve o obrestnih merah 8-krat na leto, pogostejše pa so tudi novice o trgovanju, kot so dnevne makroekonomske objave. Ponujajo vpogled v zdravje gospodarstva in vključujejo stopnje inflacije cen, gospodarsko rast in status pomembnih sektorjev, kot so zaposlovanje, proizvodnja, storitve in gradbeništvo.

Kako udeleženci na trgu domnevajo o teh dogodkih trgovalnih novic? Pristop trgovanja s tovrstnimi novicami je drugačen od trgovanja z novicami centralne banke. Centralne banke skozi vse leto objavijo manj objav in zaradi tega se lahko povezane cene premoženja dolgoročno spreminjajo.

Makroekonomske novice objavljamo dnevno, zato so odzivi trgov kratkotrajnejši, prilagoditve pa se lahko zgodijo zelo hitro ob objavi dejstev. Pri trgovanju z gospodarskimi novicami trgovci nove številke običajno določijo v nekaj minutah ali urah.

Dejstva so v na grafih

Dolgoročne in kratkoročne reakcije cen sredstev so vizualizirane v grafikonih tehnične analize, kar daje trgovcem še eno orodje v procesu odločanja. Grafi predstavljajo dejstva o gibanju cene skozi čas in kot začetniku bi vam koristilo, če bi preučili tehnično analizo in jo vključili v svoje odločitve pri trgovanju. Ker obstaja toliko načinov, kako si lahko posameznik razlaga grafikone tehnične analize, je dober začetek obisk Admirals programa spletnih seminarjev in poslušanje izkušenih trgovcev, ki delijo svoje znanje.

Upravljanje s tveganji

Do zdaj se morda sprašujete, kako zaščititi svoja sredstva v kontekstu oblikovanja morebitnih scenarijev in odločitev o trgovanju med tržnimi pogovori in špekulacijami. To je pomembno vprašanje, odgovor pa je obvladovanje tveganj.

Nekatera orodja za obvladovanje tveganja, ki so vgrajena v trgovalno platformo MetaTrader 5, vključujejo:

naročila stop loss,

in naročila za unovčevanje dobička.

Poleg učenja, kako uporabljati programsko opremo za trgovanje, obvladovanje tveganja pomeni razvijanje razumevanja, da ima vsaka hipoteza dobre in slabe strani. Zavedanje dveh ali treh različnih možnih rezultatov lahko podpira vašo lastno analizo in prispeva k vašim odločitvam pri trgovanju.

Recimo, da bo ameriški urad za ekonomsko analizo (BEA) objavil podatke o bruto domačem proizvodu (BDP) in obstaja soglasje, da je gospodarstvo zraslo za 2 odstotka.

Rastoči scenarij

Ali obstaja kakršen koli dokaz, da je gospodarstvo zraslo bolj, kot je bilo pričakovano? To bi lahko dodalo argumentu, da je BDP zrasel za več kot 2 odstotka.

Padajoči scenarij

Ali se ključni del gospodarstva bori in obremenjuje BDP? Morda bodo rezultati rasti nižji od pričakovanih.

Nevtralni scenarij

Ko so makroekonomski rezultati v skladu s pričakovanji, se to šteje za nevtralen scenarij.

Skratka, poznavanje razlike med špekulacijami in dejstvi je bistveni del, da postanete spreten trgovec in vlagatelj. Katere vrste scenarijev se lahko spomnite in kako lahko čim bolj temeljijo na dejstvih? Preden se podate na trge v živo, preizkusite svojo hipotezo na demo računu Admirals.

Sledite povezavi in ​​preberite 10 najboljših nasvetov za obvladovanje tveganja na Forexu.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.