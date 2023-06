Kaj bo pokazalo poročilo o BDP iz ZDA in Združenega kraljestva?

Junij 28, 2023 21:26

Poročila o BDP ZDA in Združenega kraljestva bodo do konca tega tedna v ospredju finančnih novic. Takšna poročila upoštevajo oblikovalci politik centralne banke, ko gre za prilagajanje njihove denarne politike.

Glavni ekonomist Evropske centralne banke (ECB) Philip Lane je dejal, da "bomo imeli dolgotrajno obdobje, ko bodo morale obrestne mere ostati restriktivne, da zagotovimo, da ne bomo imeli nobenega novega šoka, ki bi nas oddaljil od 2 %, in da je trajnost restriktivnosti zelo pomembno." Ko je komentiral možnost znižanja obrestnih mer, je Lane opozoril, da ne napoveduje hitrega znižanja obrestnih mer v naslednjih nekaj letih.

Poročilo o BDP ZDA za prvo četrtletje 2023

Ameriško gospodarstvo naj bi po napovedih tržnih analitikov v prvem četrtletju leta na letni ravni doseglo 1,3-odstotno rast. Medtem ko bodo ekonomisti čakali na četrtkovo poročilo ameriškega urada za ekonomsko analizo (BEA), ki bo potrdilo to številko, ameriško gospodarstvo težko najde svojo pot, na kar vplivajo dejavniki, kot so naraščajoče obrestne mere, inflacija in precej močan trg dela.

HSBC analitiki so v poročilu zapisali, da bodo "ZDA v četrtem četrtletju vstopile v recesijo, čemur bo sledilo" leto krčenja in evropska recesija leta 2024.

Nasprotno, zdi se, da analitiki Bof-a priznavajo odpornost gospodarstva, kar jih je spodbudilo k pričakovanju znatnih popravkov ameriškega BDP-ja navzgor. Pričakuje se, da bo tretja ocena BDP-ja v drugem četrtletju popravljena bistveno višje na 1,8 % na četrtletni osnovi, desezonirani letni stopnji, ki jo poganja poraba za stanovanjsko in nestanovanjsko gradnjo, kot predlagajo v poročilu.

Poročilo o BDP Združenega kraljestva za prvo četrtletje 2023

Urad za državno statistiko (ONS) bo objavil poročilo o BDP za prvo četrtletje leta 2023. Tržni analitiki kažejo, da je gospodarstvo Združenega kraljestva na četrtletni ravni zraslo za 0,1 %. Ekonomisti predvidevajo 0,2-odstotno stopnjo rasti na letni ravni.

Analitiki Wells Fargo so v poročilu zapisali: "Glede na to, da bo Banka Anglije še bistveno dvignila obrestne mere, pričakujemo, da bo gospodarstvo Združenega kraljestva pod ponovnim pritiskom do konca leta 2023 in pričakujemo, da bo rast stagnirala ali da bo celo skrčila gospodarstvo."

V nasprotju z napovedjo Wells Fargo so ekonomisti Ekonomskega observatorija predlagali, da je "naša posodobljena napoved 0,1-odstotne rasti v drugem četrtletju skladna s stališčem, da bo rast BDP leta 2023 ostala blizu ničle."

Stopnja brezposelnosti v evroobmočju maja nespremenjena?

Eurostat bo objavil majsko poročilo o stopnji brezposelnosti. Ekonomisti napovedujejo, da je brezposelnost v evrskem bloku ostala nespremenjena pri 6,5 %. Poročilo EY pravi, da je "evrsko območje uradno vstopilo v recesijo v prvem četrtletju 2023 in čeprav se pričakuje, da bo upad zelo plitek in kratkotrajen, se evropski trgi še naprej soočajo z visoko inflacijo in dvigom obrestnih mer brez primere."

Poročilo Reuters, objavljeno 23. junija, pravi, da je "gospodarska aktivnost šibka in ECB očitno ni uspela pri svojem cilju zaostritve politike ravno toliko, da zadrži cenovne pritiske, ne da bi blok potisnila v recesijo. Drugo vprašanje je, da bi recesija običajno povečala brezposelnost, kar bi banki olajšalo delo. Toda zdi se, da podjetja kopičijo delovno silo, saj se dobro spominjajo, kako težko je bilo po pandemiji ponovno zaposliti delavce, in ECB ponujajo malo olajšave.«

CPI v Tokiu junija raste?

Državni statistični urad bo v četrtek objavil poročilo o inflaciji CPI v Tokiu za junij. Analitiki napovedujejo, da bo inflacija na letni ravni znašala 3,8 %, kar je višja od številke 3,2 %, zabeležene maja. Nacionalni osnovni indeks cen življenjskih potrebščin (CPI), ki izključuje svežo hrano, vključuje pa energente, se je maja na letni ravni zvišal za 3,2 %, kar je upočasnilo s 3,4 % aprila, vendar je preseglo tržne napovedi za 3,1-odstotno rast.

Številka je precej višja od ciljne inflacije Banke Japonske v višini 2 %. Ekonomisti pri Moody's Analytics so ugotovili, da »čeprav se cenovni pritiski povečujejo, inflacijo kljub temu v veliki meri poganja ponudba. Z gospodarstvom, ki je še vedno manjše kot pred pandemijo, so popravki politike še daleč."

Avstralska maloprodaja v maju

Avstralski statistični urad (ABS) bo v četrtek zjutraj objavil podatke o prodaji na drobno. Tržni analitiki kažejo, da se je majska prodaja na drobno povečala za 0,1 % na mesečni ravni, kar je v primerjavi z aprilsko nespremenjeno ničelno številko malo višje. Nekateri analitiki menijo, da je več avstralskih trgovcev na drobno v zadnjem letu doživelo 20-30-odstotni padec prodaje.

Upravni odbor avstralske centralne banke (RBA) se bo sestal naslednji teden in pričakuje se, da bo ohranil obrestne mere. Če bi se, bi bil to drugi premor RBA v trenutnem ciklu dvigovanja obrestnih mer, zaradi katerega je banka v zadnjih 13 mesecih zvišala svojo uradno denarno obrestno mero za 4 %.

