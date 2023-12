Poročilo NFP v fokusu, BoC odloča o obrestnih merah

Poročilo o plačilnih listah za nefarmacijo v ZDA (NFP), ki naj bi bilo objavljeno v petek, izstopa med pomembnimi objavami finančnih podatkov za preostanek tega tedna. Najnovejša raziskava o prostih delovnih mestih in fluktuaciji delovne sile v ZDA (JOLTS), objavljena v torek, je pokazala, da je razmerje med prostimi delovnimi mesti in številom brezposelnih delavcev padlo na 1,34, kar je najnižja vrednost v zadnjih dveh letih in pol.

Razmere na trgu dela igrajo pomembno vlogo pri odločitvah Federal Reserve glede denarne politike. Medtem ko nekateri analitiki menijo, da upravni odbor Fed načrtuje znatno znižanje obrestnih mer v letu 2024, so ekonomisti družbe Blackrock menili, da bi bile te stave lahko pretirane. V pogovoru z novinarji je Blackrockov glavni naložbeni analitik, Wei Li, opozoril, da bo »moralo iti nekaj resno narobe, da se bo to zgodilo. Torej mislimo, da bo Fed znižal obrestne mere, verjetno v drugi polovici naslednjega leta, vendar bo znižanje, ki ga bodo zagotovili, precej manjše v primerjavi s starimi gospodarskimi cikli, starimi recesijami.«

V Avstraliji je stopnja rasti BDP v tretjem četrtletju 2023 znašala 2,1 %, kar se je ujemalo z odčitkom v drugem četrtletju in preseglo pričakovanja analitikov. Poročilo avstralskega statističnega urada (ABS) pripisuje višjo stopnjo rasti od pričakovane "državni porabi in kapitalskim naložbam".

Odločba o obrestni meri Bank of Canada

Kanadska centralna banka bo svojo odločitev o obrestnih merah objavila pozneje čez dan. Ekonomisti menijo, da bo BoC zadržala svoje stroške zadolževanja, saj različni podatki kažejo, da inflacija pada, trg dela pa je začel čutiti vročico zaradi ukrepov zaostrovanja denarne politike, sprejete v prvi polovici leta.

Tržni analitiki zdaj menijo, da bo upravni odbor BOC znižal obrestne mere nekje v drugem četrtletju leta 2024. Ekonomisti CIBC so komentirali prihajajočo odločitev o obrestnih merah in zapisali, da »če želi guverner ostati pri svojem mnenju, da recesija ne bo potrebna, doseže dvoodstotni CPI, ne more povečati pritiska na obrestno mero na gospodarstvo, ki je v prejšnjih dveh četrtletjih že pokazalo ničelno povprečno rast. Skoraj enostavno je pozabiti, da mora centralna banka objaviti odločitev o obrestnih merah, saj ni prav nobenega razloga za pričakovanje, da se bodo obrestne mere na tej točki premaknile.”

Novembrske plačilne liste za nekmetijski sektor v ZDA

V petek popoldne bo Urad za statistiko dela (BLS) objavil novembrsko anketo o plačah v nekmetijskem sektorju. Poročilo NFP je vedno pod drobnogledom s strani tržnih analitikov, saj odraža stanje in razmere na trgu dela v državi. Trgi pričakujejo, da bo številka NFP znašala 185.000, kar je več od številke 150.000, zabeležene oktobra.

Višja številka od pričakovane bi lahko okrepila ameriški dolar, saj bi analitiki predlagali, da bi Federal Reserve lahko ponovno ovrednotila svoje načrte za obrestne mere, čeprav večina ekonomistov meni, da upravni odbor razmišlja o znižanju obrestne mere v prvem četrtletju 2024. Nasprotno, nižja od - pričakovano število NFP bi pokazalo, da so ukrepi monetarne politike prizadeli trg dela.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.