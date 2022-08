Trgovalne novice za začetnike - Pomen svetovnega gospodarstva pri trgovanju na Forexu

Forex trgovci lahko začnejo z osredotočanjem na svoje lokalno gospodarstvo in valuto, ker so jim tako najbolj znani finančni konstrukti. Če trgovec živi v Združenem kraljestvu, sta funt in stanje gospodarstva vsakodnevni temi v naslovih novicah o trgovanju, zato je naravno, da trg Forex trgovanja gledate skozi objektiv GBP. Enako bomo v evropi živeči osredotočeni na EURO.

Trgovci bodo verjetno tudi imeli v lasti lokalne valute, saj so jih zaslužili ali ustvarili sredstva s finančnimi dejavnostmi v svoji državi. Ko pa gre za menjavo ali trgovanje z valuto, morajo trgovci razširiti območje spremljanja podatkov in gledati na svetovno gospodarstvo. To je zato, ker se z valutami trguje v parih in nihajo glede na gospodarsko uspešnost posamezne države in položaj v svetovnem gospodarstvu.

Učenje, kako se posamezno gospodarstvo in valuta ujemata s širšo sliko, razkriva pomen svetovnega gospodarstva pri trgovanju. Neupoštevanje pogojev na drugi strani tečaja valute lahko povzroči težave in napačne izračune pri sklepanju poslov, zato je raziskava zelo pomembna.

Raziskovanje svetovnega gospodarstva

Svetovni gospodarski ekosistem je cvetoč vrt velikih razvitih gospodarstev in gospodarstev v vzponu. Velika gospodarstva, kot sta ZDA in EU, kažejo stabilno, a nenavdihujočo rast, saj so dosegla zrelo velikost z organizirano infrastrukturo in dobro uveljavljenimi, izkušenimi organi centralne banke in fiskalnimi upravnimi organi.

Nekatera največja zrela gospodarstva so članice skupine sedmih (G7), vključno s Kanado, Francijo, Nemčijo, Italijo, Japonsko, Združenim kraljestvom in ZDA. Skupaj predstavljajo približno 54 odstotkov svetovne produktivnosti ali ocenjenih 36 bilijonov GBP (podatki MDS za leto 2021).

Gospodarstva v vzponu vključujejo države BRIC: Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajsko. Ti predstavljajo približno 30 odstotkov svetovne produktivnosti.

Lahko rečemo, da svetovno gospodarstvo potrebuje stabilen ekosistem ponudbe in povpraševanja na zrelih trgih, vendar je za spodbujanje močne rasti odvisno od bolj nestanovitnih nastajajočih trgov, kot sta Kitajska in Afrika.

Kaj to pomeni za Forex trgovce?

Če želite zapleteno vprašanje razdeliti na obvladljive dele, lahko raziskovanje svetovnega gospodarstva razkrije:

katere valute so nestanovitne,

katere valute so močne ali šibke v primerjavi z osnovno valuto,

zakaj se valute v določenem obdobju gibljejo navzgor ali navzdol,

in kje najti potencialne priložnosti za trgovanje.

Katere valute so nestanovitne?

Kot splošno načelo je razumna raven nestanovitnosti cen sprejet in celo zaželen pogoj pri trgovanju na Forexu. Donosi se izvajajo na podlagi razlik v cenah valutnih instrumentov, kot sta EURUSD ali GBPUSD, ki sta razvrščena kot glavna Forex para.

Če je instrument v stranksme trendu in ni veliko sprememb v ceni, trgovci morda ne bodo zainteresirani za odpiranje pozicije. Ko se nestanovitnost spremeni v turbulenco, lahko to obvladajo le najbolj izkušeni trgovci in za večino bi bilo bolje, da bi se držala stran od tako visoko tveganih situacij.

Tako kot zgodba o Zlatorogu in treh medvedih je lahko nestanovitnost prevroča, prehladna ali ravno pravšnja, odvisno od posameznikove želje po tveganju.

Valute v vzponu so bolj nestanovitne kot glavne valute zaradi domačih težav rasti, kot so pomanjkanje preudarnega fiskalnega upravljanja, napihnjena inflacija, prevelika odvisnost od enega gospodarskega sektorja, prevelika poraba vlade in visok dolg. To ne pomeni, da se zrela gospodarstva ne soočajo z lastnimi neravnovesji, temveč jim obstoječa infrastruktura in izkušnje pomagajo pri hitrem prilagajanju denarni politiki in fiskalnim ukrepom.

Katere valute so močne ali šibke v primerjavi z osnovno valuto?

Za odgovor na vprašanje, katere valute so močne ali šibke v primerjavi z osnovno valuto, predpostavimo, da je osnova GBP. Nastajajoča valuta, kot je indonezijska rupija, bi bila šibkejša v primerjavi z GBP, zato bi imel nekdo, ki potuje iz Združenega kraljestva v Indonezijo, močno kupno moč. Primerjava GBP z USD je druga zgodba, saj obe valuti pripadata zrelim gospodarstvom in se medsebojno trgujeta relativno močno ali šibko, odvisno od trenutnega gospodarskega razvoja.

Zakaj se valute premikajo navzgor ali navzdol?

Valute se gibljejo navzgor ali navzdol zaradi odziva trga Forex na trgovalne dogodke in ciklične trenutke v svetovnem in domačem gospodarstvu. Šibkejša rast v Združenem kraljestvu lahko na primer povzroči šibkejšo valuto v primerjavi z drugimi zrelimi valutami. Ko je rast močna, je razpoloženje pri trgovanju samozavestno in valuta se krepijo, kar kaže naraščajoči trend v primerjavi z drugimi valutami.

Valute se spreminjajo tudi glede na odločitve centralnih bank, krepijo se v obdobjih jastrebske politike in oslabijo v času nizkih ukrepov.

Kje najti potencialne priložnosti trgovanja?

Raziskovanje stanja svetovnega gospodarstva lahko pokaže na potencialne priložnosti trgovanja na Forexu na podlagi vzorcev rasti v nastajajočih valutah v primerjavi z glavnimi; relativne slabosti in prednosti med glavnimi valutami; in valutni trendi, ki jih sprožijo odločitve centralne banke.

Kot lahko vidite iz zgornjih primerov, trgovanje zahteva raziskave in znanje, pri Admirals pa imamo vzpostavljeno infrastrukturo z izobraževalnimi viri, spletnimi seminarji in tržnimi analizami, ki jih potrebujete za začetek.

Admirals ponuja široko paleto izobraževalnih in analitičnih spletnih seminarjev. Če se želite srečati in komunicirati z izkušenimi trgovci, se pridružite našim brezplačnim spletnim seminarjem!

