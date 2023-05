V Washingtonu se nadaljujejo pogajanja o zgornji meji dolga ZDA, ki prevladujejo v finančnih novicah, ko je ministrica za finance ZDA Janet Yellen opozorila, da ameriško gospodarstvo visi na nitki.

Japonski nacionalni CPI in stopnja brezposelnosti v Avstraliji sta dve najpomembnejši objavi podatkov, ki se pričakujeta do konca tega tedna.

V ZDA so mediji poročali, da so zakonodajalci dosegli določen napredek glede zgornje meje dolga, medtem ko je Bela hiša napovedala, da se bodo pogajanja nadaljevala med vrhom G7, ki naj bi se ga udeležil tudi ameriški predsednik.

Ekonomisti Bank of America so v poročilu zapisali: "Če bi kakršna koli kršitev datuma X trajala mesec ali več in bi vključevala prednostno razvrščanje plačil dolga, bi to pomenilo takojšnje zmanjšanje porabe za približno 5% BDP." Poročilo je predlagalo, da bi "to spremenilo sicer blago recesijo v resno recesijo," in dodalo, da bi lahko bil Zvezni odbor za odprti trg ( FOMC ) prisiljen znižati obrestne mere v tretjem četrtletju 2023.

IMF: Nemška rast bo ostala tiha

Poročilo Mednarodnega denarnega sklada ( IMF ) o nemškem gospodarstvu kaže, da bo rast po napovedih ostala umirjena, čeprav so mu v zadnjih 12 mesecih zelo pomagale stroge politike in blagi vremenski pogoji. Uradniki IMF opozarjajo, da bi lahko zaostreni finančni pogoji in cene energije obremenili kratkoročno gospodarsko rast.

IMF je dejal, da bo nemški BDP leta 2023 verjetno ostal nespremenjen, preden se bo njegova stopnja rasti med letoma 2024 in 2026 pospešila na 1 % ali 2 %.

Japonska nacionalna inflacija CPI v aprilu

Japonski statistični urad naj bi objavil aprilske podatke o inflaciji CPI. Ekonomisti napovedujejo, da bo inflacija CPI znašala 2,5 %, kar je 0,7 % nižje od številke marca.

Obstajajo znaki, da je inflacija na Japonskem morda že dosegla vrh. Državne subvencije in skromna gospodarska rast bi lahko pomagale, da se inflacija postopoma vrne na cilj 2 %, ki ga je določila Banka Japonske.

Stopnja brezposelnosti v Avstraliji aprila nespremenjena?

Avstralski statistični urad ( ABS ) bo v četrtek zgodaj zjutraj objavil podatke o stopnji brezposelnosti v Avstraliji v aprilu. Ekonomisti pričakujejo, da bo stopnja znašala 3,5 %, nespremenjena od marca. Stopnja brezposelnosti ostaja blizu najnižje zabeležene ravni od sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Ekonomisti IMF napovedujejo, da se bo obrestna mera do konca leta 2023 dvignila na 4 %, medtem ko avstralska centralna banka (RBA) predvideva stopnjo 3,75 %.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.