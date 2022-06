Veliki dogodki, ki so pred nami v novicah o trgovanju, so junijska odločitev ameriške centralne banke o obrestnih merah in maloprodajna prodaja v ZDA za maj. Danes si ogledamo njihov potencialni vpliv na razpoloženje in različne razrede sredstev.

Pričakuje se, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve v svojem prizadevanju, da bi premagala visoko inflacijo, zvišala svojo ključno obrestno mero za 0,5 odstotka, s čimer bo skupno obrestno mero dvignila na 1,5 odstotka. Eden od glavnih namenov Fed je ohraniti inflacijo na ciljni ravni 2 odstotkov, a potem ko so podatki pokazali, da so cene maja zrasle za 8,6 odstotka, je še dolga pot.

Sredstva v USD

Ameriški dolar je sam po sebi glavno sredstvo, ki je v središču pozornosti na zamegljenem ozadju razpoloženja trga od negotovega do medvedjega. Zdi se, da je jastrebska drža Federal Reserve pripravljena v bližnji prihodnosti, kar pomeni stalno zvišanje ključnih obrestnih mer in močnejši USD. Na drugi strani lestvice so nasprotne valute USD, kot sta EUR ali GBP, ki sta obe v času pisanja pisanja šibkejši glede na USD.

Sredstva, denominirana v USD, vključujejo surovo nafto, zakladnice ZDA, poslovna posojila in hipoteke v USD, skupaj s prihranki in drugimi vrstami obveznic, kot so bančne obveznice. Razumno je pričakovati, da se bodo, ko se ameriška valuta dvigne pri nakupovanju varnega zatočišča, razredi sredstev, ki so povezani z valuto, kratkoročno okrepili, pod pogojem, da gospodarstvo ostane na območju rasti. To je veliko "če" za prebavo zaradi dolgotrajnih učinkov upada COVID-19 in konflikta v Ukrajini. Poleg tega zaostritev denarja pomeni konec programa nakupa sredstev ameriške centralne banke Federal Reserve, zato so zdaj drugi udeleženci na trgu dolžni ohraniti povpraševanje po ameriških zakladnicah.

Prodaja na drobno

Medtem ko Fed hodi po vrvi z recesijo na eni strani in inflacijo na drugi, so ekonomska merila, kot je maloprodaja, še pomembnejša. Maloprodaja za maj naj bi padla na 0,2-odstotno rast z 0,9-odstotne rasti v aprilu. Dejanski rezultati lahko premaknejo valutne pare USD, odvisno od tega, ali so kakšna presenečenja navzgor ali navzdol.

Maloprodajne delnice

Maloprodajne delnice so še en razred sredstev, ki bi lahko občutil vpliv najnovejšega poročila o maloprodaji, ki raziskuje več kot 10 vrst trgovcev na drobno v ZDA. Trgovci z veliko kapitalizacijo, kot so Walmart, Amazon in Home Depot, se za svoj dohodek zanašajo na potrošniško porabo in z naraščajočimi cenami verjetno čutijo pritisk na svoje končne rezultate.

Novice o trgovanju v drugih delih svetovnega gospodarstva vključujejo objavo o BDP Nove Zelandije v prvem četrtletju, ki naj bi narasel na 3,3 odstotka v primerjavi s 3,1 odstotka prej na letni ravni. Pričakovani rezultat morda ni dejanski rezultat, valutni pari NZD pa se lahko premikajo glede na razvoj primerjalne vrednosti.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja.