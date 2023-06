Podatki o visoki inflaciji v Združenem kraljestvu povečujejo pritisk na BoE

Junij 21, 2023 17:15

»Super četrtek« Bank of England (BoE) bo ta teden pritegnil pozornost, saj lahko pričakovana odločitev o obrestnih merah vpliva na valutne pare, ki temeljijo na britanskem funtu. Če bo BoE še enkrat zvišala stroške zadolževanja, bi bilo to že 13. zapored.

Inflacija v Združenem kraljestvu je maja na letni ravni znašala 8,7 %, kar je nespremenjeno glede na prejšnji mesec. Analitiki PricewaterhouseCoopers (PwC) so komentirali podatke o inflaciji: »Višja inflacija pomeni, da krčenja dohodkov gospodinjstev kljub visoki rasti plač še ni konec. Prav tako utrjuje jutrišnje zvišanje obrestnih mer s strani Bank of England in pomeni, da je avgustovsko zvišanje obrestnih mer bolj verjetno kot ne.”

V četrtek bo imela upravni odbor Švicarske nacionalne banke (SNB) in vlagatelji bodo čakali na njeno objavo glede denarne politike. Čeprav se zdi, da švicarsko gospodarstvo ne deli težav z drugimi gospodarstvi v Evropi, je guverner SNB obljubil, da bo nadzoroval osnovno inflacijo, ki je višja od cilja centralne banke.

Odločitev o obrestni meri Bank of England

V četrtek bo Odbor za denarno politiko (MPC) BoE razkril svojo odločitev o obrestnih merah. Reutersova anketa med ekonomisti 14. junija je pokazala, da so vsi pričakovali, da bo centralna banka Združenega kraljestva nadaljevala s ponovnim dvigom obrestne mere za 25 bazičnih točk na svojem prihajajočem zasedanju. Dvainpetdeset od štiriinšestdeset anketiranih ekonomistov je predlagalo, da bo bančna obrestna mera dosegla najvišjo vrednost do konca avgusta, srednja napoved pa je bila 5,00 %.

Poročilo CNBC, ki citira analitike Goldman Sachs (GS), pravi, da "GS pričakuje, da bo MPC obdržal svoj razmeroma nizek položaj glede na prožno rast, nespremenljive pritiske na plače in visoko osnovno inflacijo ter da bo še naprej potisnjen v več dvigov za 25 bazičnih točk zaradi močnejših od - pričakovani podatki, ki bodo sčasoma dosegli končno stopnjo 5,25 % s tveganji navzgor.”

Analitiki pri ING so v poročilu , objavljenem 16. junija, zapisali, da je njihov osnovni primer »zvišanje obrestne mere za 25 bazičnih točk, ki ga najverjetneje podpira sedem članov odbora, pri čemer sta dva (Silvana Tenreyro in Swati Dhingra) glasovala za nespremembe. Nadaljnji dvig za 25 bp v avgustu je verjeten, če bodo podatki o inflaciji še naprej vroči.”

Sklep o obrestni meri švicarske nacionalne banke

SNB bo druga velika evropska banka, ki bo ta teden objavila odločitev o obrestnih merah . Večina tržnih analitikov pričakuje, da bo upravni odbor SNB zvišal obrestno mero za 25 bazičnih točk, ko se bodo inflacijski pritiski upočasnili. Vendar pa se ekonomisti ne strinjajo glede pričakovane najvišje obrestne mere in glede tega, ali bi se SNB ustavila pri 1,75 % ali zvišala še na 2,0 %. Predsednik upravnega odbora SNB Thomas Jordan je izrazil zaskrbljenost zaradi visoke osnovne inflacije, zabeležene v zadnjih nekaj mesecih, čeprav je švicarska inflacija na splošno precej nižja od stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v drugih evropskih gospodarstvih.

Poročilo Bank of America je dejalo: "Menimo, da bo SNB junija poskrbela za še en dvig za 25 bp, s tveganjem za 50 bp ... in, čeprav je še vedno odvisno od podatkov, je to verjetno zadnji dvig v tem ciklu."

Maloprodaja v Veliki Britaniji v maju

Samo dan po objavi obrestnih mer BoE bo Urad za državno statistiko (ONS) objavil podatke o prodaji na drobno za maj. Finančni analitiki napovedujejo 2,6-odstotni padec na letni ravni in 0,2-odstotni padec na mesečni ravni.

Poročilo British Retail Consortium (BRC) o prodaji na drobno je razkrilo, da se je prodaja upočasnila na najnižjo raven v šestih mesecih, pri čemer trije državni prazniki v istem mesecu niso uspeli prepričati potrošnikov, da kupujejo več.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.