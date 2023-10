Medtem ko so tržni analitiki osredotočeni na geopolitična dogajanja na Bližnjem vzhodu, se pričakuje, da bodo poročilo o prodaji na drobno v ZDA in podatki o inflaciji, ki prihajajo iz Združenega kraljestva in Kanade, zagotovili namige glede vpliva strogih denarnih politik na ti gospodarstvi.

Azijske borze so se v torek zjutraj dvignile, medtem ko vlagatelji pričakujejo, da bo jutri objavljeno poročilo o rasti kitajskega BDP za tretje četrtletje leta.

Inflacija CPI na Novi Zelandiji je v tretjem četrtletju leta dosegla najnižjo raven v zadnjih dveh letih in znašala 5,6 % na medletni ravni. Posledično je novozelandski dolar oslabel za 0,44 %, pri čemer so trgovci menili, da centralna banka Nove Zelandije ( RBNZ ) morda ne bo zvišala stroškov izposojanja novembra.

Prodaja na drobno v ZDA septembra

Ameriški urad za popis prebivalstva bo danes danes objavil podatke o prodaji na drobno v ZDA. Ekonomisti pričakujejo, da bo poročilo septembra pokazalo 0,2-odstotno rast na mesečni ravni, pri čemer bo pričakovana številka nižja od avgusta. Tržni analitiki kažejo, da se je poraba potrošnikov v zadnjih nekaj mesecih precej zmanjšala, saj se zdi, da visoki stroški izposojanja in zvišane cene obremenjujejo proračune potrošnikov.

V začetku meseca je Adobe Analytics predlagal, da naj bi se spletna prodaja med praznično sezono povečala za 4,8 % na letni ravni, saj trgovci poskušajo privabiti potrošnike k porabi s ponudbo velikih popustov na številne izdelke.

Kanadsko poročilo o inflaciji CPI

V sredo bosta kanadska centralna banka (BoC) in kanadski statistični urad objavila podatke o septembrski inflaciji. Ekonomisti ocenjujejo, da je skupna inflacija septembra ostala nespremenjena in pričakujejo, da bo na medletni ravni znašala 4 %.

Guverner kanadske banke Tiff Macklem je novinarjem, ki so se udeležili nedavnega srečanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF), povedal, da bo banka "upoštevala" zaostrene finančne pogoje zaradi višjih dolgoročnih donosov obveznic pred prihajajočo objavo denarne politike, predvideno za 25. oktober. Vodja BoC je ponovil, da kanadsko gospodarstvo ne gre v recesijo.

Rast kitajskega BDP v tretjem četrtletju 2023

Državni statistični urad bo v sredo objavil poročilo o BDP v tretjem četrtletju. Nekateri ekonomisti menijo, da je kitajsko gospodarstvo zraslo za 4,4 % na letni ravni, kar je padec s 6,3 %, zabeleženih v drugem četrtletju, vendar se je povečalo za 1,0 % na četrtletni ravni, kar je nekoliko več kot prejšnje četrtletje.

Izvoz in uvoz sta še naprej upadala, medtem ko so analitiki kljub povečanemu bančnemu posojilu opazili deflacijske pritiske. Reutersovo Reutersovo poročilo je zapisalo, da bo "gospodarstvo letos zraslo za 5,0 %, kar je v skladu s septembrsko raziskavo in ciljem Pekinga, vendar nižje od 5,5-odstotne napovedi v julijski anketi. Po napovedih se bo rast leta 2024 upočasnila na 4,5 %.«

Poročilo o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu

Ekonomisti v Združenem kraljestvu pričakujejo, da bodo podatki o inflaciji v državi objavljeni v sredo zjutraj. Tržni analitiki napovedujejo, da bo skupna inflacija septembra na letni ravni znašala 6,5 ​​%.

Glavni ekonomist Bank of England, Huw Pill, je dejal, da bo moral Odbor za monetarno politiko (MPC) morda nadaljevati z zaostrovanjem denarne politike, da bi dosegel cilj 2-odstotne inflacije.

»Še vedno nas čaka nekaj dela, da se vrnemo na 2 %. Verjetno imamo še nekaj dela, da zagotovimo, da ko se vrnemo na 2 %, to storimo na način, ki bo vzdržen skozi čas,« je dejal in dodal, da padajoča skupna inflacija ne bi zadostovala, da bi BoE rekel, da delo je opravljeno.

