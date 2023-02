Trgovanje s paladijem v letu 2023: Novi izzivi za trgovce

Februar 23, 2023 18:23

Trgovanje s paladijem morda ni tako priljubljeno kot trgovanje z zlatom ali srebrom. Kljub temu pa paladij ostaja pomembna kovina, ki pomaga pri izdelavi številnih izdelkov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Pozornost vlagateljev pritegne veliko število povpraševanj in omejena ponudba paladija.

V tem blogu bomo z vami delili nekaj informacij, ki bi lahko izboljšale vaše znanje o paladiju.

Osnove paladija

Paladij (Pd) je leta 1802 odkril William Hyde Wollaston, angleški kemik, ki je poskušal analizirati vzorce platinske rude, pridobljene iz Južne Amerike. Wollaston je kovino poimenoval po asteroidu 2 Pallas, ki je bil odkrit dva meseca prej (marec 1802).

Paladij je srebrno bela kovina, ki spada v družino kovin platinske skupine (PGM). Je duktilen in enostaven za obdelavo. Primarna uporaba paladija je v avtomobilskih katalizatorjih, ki pomagajo pretvoriti ogljikov monoksid v vodo in ogljikov dioksid. Kovina se uporablja tudi v nakitu, električnih kontaktih itd.

Največja nahajališča paladija so v Rusiji, Južni Afriki, Zimbabveju in zvezni državi Montana v ZDA. Rusko podjetje Nornickel proizvede večino svetovnega paladija. Več kot 50 % vsega izkopanega paladija v enem letu se spremeni v katalizatorje.

Trgovanje s paladijem: nihanja cen

Konec julija 2022 je cena paladija dosegla 2.021 dolarjev za unčo, kar je skoraj 300 dolarjev dražje od takratne cene zlata. Skok cen kovine leta 2022 je nekatere proizvajalce avtomobilov prisilil, da so jo zamenjali s cenejšo platino.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – paladij (100 oz) v primerjavi z USD, zajet 23. februarja 20 23 . Časovni razpon: 1. februar 2018 - 23. februar 20 23 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zadnji trije meseci niso bili ugodni za cene paladija. Decembra 2022 so cene paladija padle za 3 %, medtem ko je bil januar še slabši, saj je izgubil še več (-9 %).

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Paladij (100 oz) v primerjavi z dnevnim grafikonom USD, posnet 2. 3. februarja 2023 . Datumski razpon : 25. oktober 20 22 – 2. 3. februar 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Februar bi lahko bil že tretji zaporedni mesec, ko cene paladija padajo, saj so do 23. februarja izgubile skoraj 8 % vrednosti. Treba je opozoriti, da so se 14. februarja cene paladija dotaknile 1.468,94 USD, kar je najnižja raven od avgusta 2019.

Nornikelj napoveduje manjšo proizvodnjo paladija v letu 2023

Nornickel je 10. februarja objavil, da pričakuje, da se bo njegova proizvodnja paladija leta 2023 zmanjšala zaradi načrtovane prenove v njegovi metalurški tovarni Nadezhda. Poročilo Reutersa pravi, da bo proizvodnja paladija v podjetju verjetno padla za 8 %-14 % kot leta 2022 v razponu od 2407 do 2562 koz. Nornickeljeva proizvodnja paladija se je leta 2022 povečala za 7 % na letni ravni.

Analitiki družbe Nornickel so komentirali proizvodne podatke za leto 2022, da so "povečali proizvodnjo vseh ključnih kovin: proizvodnja bakra in platine je bila v skladu z navodili, medtem ko sta proizvodnja niklja in paladija presegla." Revidirano poročilo, ki ga je objavilo podjetje (10. februarja), je predlagalo, da "pričakujemo, da se bo bilanca proizvodnje/porabe paladija letos zmanjšala na 0,3 moz primanjkljaja."

Električni avtomobili so obremenili povpraševanje po paladiju

Ekonomisti Commerzbank menijo, da bi se povpraševanje po paladiju lahko zmanjšalo, saj "paladij vedno bolj nadomešča platina in število električnih avtomobilov narašča, zato bo za proizvodnjo novih vozil verjetno potrebno manj paladija."

Anketa London Bullion Market Association (LBMA) 2023 Precious Metals Survey ugotavlja: »Po mnenju analitikov naj bi cene paladija letos padle, s povprečno napovedano ceno 1.809,8 $ za leto 2023 – nezanemarljiv padec za 14,3 % v primerjavi z dejanskim povprečjem cena leta 2022."

Trgovanje s paladijem in obvladovanje tveganj

Morda se sprašujete, ali je trgovanje s paladijem vredno truda ali je tvegano. Trgovanje s finančnimi instrumenti vključuje tveganje; trgovanje s paladijem ne more biti izjema. Hitra gibanja trga v nasprotju z vašimi napovedmi ali netočna ocena trga v vašem imenu lahko povzročijo izgubo vaših težko prisluženih sredstev. Izguba denarja bi lahko ogrozila vaše finančne načrte.

Kako lahko zagotovite, da trgovanje s paladijem ali katerim koli drugim instrumentom ne bo ogrozilo vaših ciljev? Odgovor bi lahko bila kombinacija izobraževanja in uporabe orodij za obvladovanje tveganja, ki so vam na voljo. Ogled spletnega seminarja, ki ga gostijo strokovnjaki za trgovanje, ali branje podrobnih blogov, povezanih s tehnikami trgovanja, ali celo nasvetov o tem, kako zgraditi svojo strategijo, vam lahko pomaga postati trgovec, kakršen bi radi bili. Filtriranje informacij je nujno.

Posredniki podpirajo trgovce z zagotavljanjem orodij za obvladovanje tveganja, ki jim pomagajo zmanjšati izgube v primeru recesije. Naročila za zaustavitev/izgubo ali največje črpanje vam na primer pomagajo izboljšati osebno obvladovanje tveganja, medtem ko gradite strategije, ki bi vas lahko približale doseganju vaših finančnih ciljev. Trgovanje s platino ali katerim koli drugim instrumentom ne zahteva le znanja in navdiha, ampak tudi celovito pripravo.

