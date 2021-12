Odzivi trga po srečanje OPEC-a po pojavu različice Omicron

Kot opažamo že nekaj mesecev, je bil eden od glavnih skrbi in katalizatorjev na finančnih trgih strah pred zvišanjem inflacije, ki ga povzroča močno povečanje stroškov energije, ki ga opažamo tako pri nafti kot pri zemeljskem plinu. Ta močna povečanja so povzročila močan dvig inflacije, zaradi česar so agencije, kot sta Federal Reserve in Evropska centralna banka, sprejele ukrepe za zmanjšanje svojih spodbujevalnih programov, med drugim za spopadanje z močno inflacijo, ki je dosegla ravni, ki jih v zadnjih 30 let.

Strah pred visokimi cenami fosilnih goriv pred prihodom zime na severni polobli je povzročil, da sta se Združene države in Kitajska združili v zahtevi OPEC, naj sprejme ukrepe, kot je večje povečanje proizvodnje za znižanje cen, pa tudi odločitev za sprostitev del svojih strateških zalog nafte za preprečevanje močnega dviga cen surove nafte .

Toda v zadnjih sejah se je to korenito spremenilo, potem ko je strah pred novo različico koronavirusa, ki se je pojavila v Južni Afriki, znano kot Omicron, preplavil finančne trge in povzročil 15,37-odstotni padec sodčka Brent .

Zato se bo pozornost trgov na današnjem zasedanju nedvomno osredotočila na sestanek Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC), saj bi se na tem srečanju lahko odločili, ali bodo nadaljevali s trenutnim načrtom črpanja ali ustavili z zamrznitvijo dnevnega povečanja sodčkov, ki je bilo ugotovljeno na prejšnjih sejah, v poskusu okrevanja cen nafte.

Medtem, če pogledamo dnevni grafikon, lahko vidimo, da je cena sodčka brenta po doseganju letnih najvišjih vrednosti lanskega oktobra doživela strm padec za 18,71 %, čeprav je res, da se je večji del tega padca zgodil v času prejšnji teden.

Ta močan padec je povzročil, da je cena prekinila več pomembnih ravni podpore, kot je spodnji pas bikovskega kanala, ki je sledil od aprila 2020, in njegovo pomembno povprečje 200 sej v rdečem, ki je doseglo najnižje vrednosti med sejo prejšnjega torka, novembra. 30, okoli 68,10 $ za sod.

Tehnično gledano, preboj teh pomembnih ravni podpore navzdol odpira vrata večjemu popravku v iskanju dvojnega dna, ki je nastalo med majem in avgustom letos, ki ga predstavlja spodnja rdeča črta, čeprav moramo biti zelo pozorni na evolucija cene med naslednjimi sejami glede na to, da bi lahko našli močan odboj, če se končno potrdi, da ta nova različica Covid-19 ne bi mogla biti tako huda, kot poudarjajo nekateri glasovi. Trenutno na trgih ostaja zasidrana negotovost, tako da lahko med prihodnjimi sejami pričakujemo visoko volatilnost

Vir: Daily Brent Chart iz Admiralsove platforme MetaTrader 5 . Razpon podatkov: od 20. oktobra 2020 do 2. decembra 2021. Pripravljeno 2. decembra 2021 ob 09:35 po srednjeevropskem času. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih donosov.

Razvoj cen v zadnjih 5 letih

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

Z računom Admirals Trade.MT5 lahko trgujete s pogodbami za razlike (CFD) Brenta in več kot 3000 delnicami! CFD-ji omogočajo trgovcem, da poskušajo izkoristiti bikovske in medvedje trge ter uporabo finančnega vzvoda. Kliknite na naslednjo pasico, da odprete račun še danes:

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALIH :

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenih na spletnih straneh investicijskih družb Admiral Markets, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets (v nadaljevanju "Admiral Markets") Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje: