V četrtek bo o obrestnih merah na vrsti odločanje Bank of England ( BoE ). Prej danes je Urad za državno statistiko ( ONS ) objavil, da je inflacija CPI v Združenem kraljestvu februarja na medletni ravni znašala 10,4 %. Številka je presegla pričakovanja ekonomistov in pomeni prvo rast inflacije v zadnjih štirih mesecih. Visoka inflacija je okrepila britanski funt, saj povečuje pritisk na BoE, da dodatno zaostri svojo denarno politiko.

Odločitev Fed o obrestni meri

Ekonomisti pri UOB menijo, da bo Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) verjetno dvignil svoj ciljni razpon skladov za 25 bazičnih točk na vsakem od svojih prihodnjih srečanj marca in maja. V njihovem poročilu je navedeno, da je kljub izboljševanju poti inflacije zadnji zapisnik FOMC pokazal, da "nismo čisto blizu konca trenutnega cikla zaostrovanja."

Analitiki Societe Generale menijo, da bi lahko celo naklon Jeromea Powella strožjim finančnim pogojem in tveganjem padca rasti pospešilo pridobivanje dobička v ameriških dolarjih. Ko so komentirali morebitna zvišanja obrestnih mer, so zapisali, da »manjše zvišanje obrestne mere za 25 baznih točk s strani Fed in manjša revizija pikčastega grafa predstavljata tveganje padca za dolar ta teden. Povišanje za 50 bazičnih točk na sekundo bi bilo presenečenje, vendar bi lahko imelo negativen učinek za dolar, če pikčasti prikaz ne pokaže pomembnega v primerjavi z decembrom.«

Odločitev o obrestni meri Bank of England

Pričakuje se, da bo Odbor za denarno politiko BoE (MPC) objavil svojo odločitev o obrestnih merah v četrtek popoldne. Tržni analitiki so razdeljeni, saj nekateri pričakujejo 0,25-odstotno zvišanje obrestnih mer, medtem ko drugi verjamejo, da bi se upravni odbor BoE lahko vzdržal zvišanja obrestnih mer že enajstič zapored.

Ekonomisti ING so povedali, da je ta teden odločitev BoE o obrestnih merah na ostrini noža, in dodali, da bo MPC razdeljen. Poročilo nizozemske banke pravi, da "kljub spodbudnim znakom, da inflacijski pritiski popuščajo, menimo, da se bo Bank of England v četrtek verjetno odločila za en zadnji dvig za 25 bp, če bo to mogoče, čeprav je to nedvomno odvisno od dogajanja na finančnih trgih."

Prodaja na drobno v Združenem kraljestvu februarja

V petek bo ONS objavil številke o prodaji na drobno v Združenem kraljestvu v februarju. Tržni analitiki kažejo, da je prodaja na drobno upadla za 5,1 % na letni ravni, vendar se je na mesečni ravni povečala za 0,3 %.

Po podatkih British Retail Consortium (BRC)-KPMG Retail Sales Monitor se je februarska maloprodajna prodaja v Združenem kraljestvu februarja povečala za 5,2 % v primerjavi s povečanjem za 6,7 ​​% v istem mesecu lani. Analitiki BRC so povedali, da »čeprav so kupci zaradi krize življenjskih stroškov postali vse bolj občutljivi na cene, so še vedno pripravljeni na praznovanje posebnih priložnosti. Gospodarsko ozadje pomeni, da se trgovci na drobno soočajo z nestanovitnimi pogoji trgovanja. Številni potrošniki bodo zaskrbljeni, ko se bodo pripravljali na nadaljnje dvige cen energije in davkov v aprilu.«

Februarsko poročilo o trajnem blagu v ZDA

Februarsko poročilo o naročilih trajnih dobrin, ki ga je objavil ameriški urad za popis prebivalstva , naj bi osvetlilo stanje proizvodne dejavnosti v ZDA. Večina ekonomistov predvideva 0,7-odstotno povečanje na mesečni ravni, saj pričakujejo, da se bo število naročil vrnilo z –4,5-odstotne številke, zabeležene v januarju.

