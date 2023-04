Odločitev o stopnji RBNZ in cene nafte v središču pozornosti

April 04, 2023 15:37

Vlagatelji in trgovci se osredotočajo na odločitev o obrestni meri centralne banke Nove Zelandije (RBNZ) ki naj bi bila sprejeta jutri, medtem ko je centralna banka Avstralije (RBA) obrestne mere ohranila nespremenjene, saj nekateri ekonomisti menijo, da so zvišanja obrestnih mer vplivala na inflacijo in potrošnjo.

Odločitev OPEC+ o zmanjšanju proizvodnje nafte je v ponedeljek povzročila dvig cen nafte za 6 %. Tržni analitiki so komentirali upad proizvodnje nafte, da bo ameriška centralna banka (Fed) morda morala ponovno razmisliti o svojih načrtih, saj se lahko obetajo višje številke inflacije.

Vendar je Morgan Stanley znižal svojo napoved cene nafte za leto 2023. Strategi Morgan Stanleyja so v poročilu zapisali: »(odločitev) nekaj razkriva, daje signal, kje smo na naftnem trgu. In poglej, bodimo pošteni glede tega, ko je povpraševanje grmeče … potem OPEC-u ni treba zmanjšati.”

Odločitev o obrestni meri RBNZ

Reserve Bank of New Zealand naj bi svojo odločitev o obrestnih merah objavila v sredo. Analitiki predvidevajo, da se bo uradni denarni tečaj (OCR) verjetno zvišal za 25 bazičnih točk.

Ekonomisti ASB nakazujejo, da bi lahko bili na poti še dve povišanji obrestnih mer, vendar ugotavljajo, da so višje stopnje že vplivale na gospodarstvo države. »Gospodarstvo morda izgublja zagon hitreje, kot je bilo pričakovano, kar pomeni, da je denarna politika zdaj začela močno gristi. Prihaja še več vpliva politike: povprečna plačana hipotekarna obrestna mera je le približno na polovici vzpona od najnižje do najvišje vrednosti,« ugotavljajo v svojem poročilu.

Westpacovi ekonomisti se ne strinjajo glede števila pričakovanih povišanj, saj »trenutno napovedujemo najvišjo vrednost 5 % za ta cikel, čeprav priznavamo, da so tveganja nagnjena k višji konici kot k nižji. Dokler RBNZ ne dobi jasne potrditve, da se gospodarstvo upočasnjuje, bo še naprej poudarjal potencial za nadaljnje dvige obrestnih mer.”

RBA pušča obrestne mere nespremenjene

Avstralska centralna banka (RBA) je objavila svojo odločitev, da po 10 zaporednih dvigih obrestne mere ohrani svojo referenčno obrestno mero nespremenjeno pri 3,60 %. Odločitev je bila v skladu s pričakovanji ekonomistov.

Guverner RBA Philip Lowe je dejal, da pričakuje, da bo morda potrebna dodatna zaostritev denarne politike. V izjavi po srečanju je navedeno: »Odbor je ta mesec sprejel odločitev, da ohrani obrestne mere nespremenjene, da bi zagotovil dodaten čas za oceno učinka dosedanjega zvišanja obrestnih mer in gospodarskih obetov. Upravni odbor priznava, da denarna politika deluje z zamikom in da bo polni učinek tega znatnega zvišanja obrestnih mer šele čutiti. Inflacija je v Avstraliji dosegla vrh, pričakuje se, da se bo inflacija cen blaga v prihodnjih mesecih umirila.«

Zmanjšanje proizvodnje nafte sproži rast cen

V nedeljo so Organizacija držav izvoznic nafte in njeni zavezniki (OPEC+) napovedali, da bodo z majem zmanjšali proizvodnjo nafte za 1,15 milijona sodov na dan. Čas odločitve je presenetil trge, čeprav je OPEC+ obljubil, da bo do konca leta 2023 zmanjšal proizvodnjo za 2 milijona sodov na dan.

Predstavniki OPEC+ so dejali, da je namen te poteze podpreti stabilnost cen, nekateri tržni analitiki pa menijo, da organizacija cilja na višje dobičke. Zmanjšanje proizvodnje nafte bi lahko povzročilo napetost med članicami OPEC+ in zahodnimi vladami, saj so se inflacijske številke začele zniževati zaradi nižjih cen energije.

Kaj menita ING in Goldman Sachs?

Obvestilo je prisililo analitike ING, da so spremenili svojo napoved glede cen nafte. »Ta presenetljiva zmanjšanja pomenijo strožji trg letos. Posledično smo morali povečati naše napovedi za nafto za preostanek leta 2023. Zaostreni trg pomeni, da zdaj pričakujemo višje cene nafte. Pred temi napovedanimi znižanji smo napovedovali, da bo Brent v drugi polovici leta v povprečju znašala 97 $/bbl. Vendar zdaj pričakujemo, da bo trg v tem obdobju v povprečju znašal 101 $/bbl,« so zapisali v svojem posodobljenem poročilu.

Ekonomisti pri Goldman Sachsu so popravili svojo napoved glede cen nafte Brent za december 2023 na 95 dolarjev za sod. Prav tako pričakujejo, da bo sod Brent decembra 2024 stal 100 dolarjev. V svojem poročilu, objavljenem v nedeljo, so zapisali: »Čeprav je bila poteza presenetljiva, odločitev odraža pomembne gospodarske in verjetno politične vidike. Zmanjšanje proizvodnje bi lahko povzročilo 7-odstotno povečanje cen nafte, kar bi prispevalo k večjim prihodkom od nafte Savdske Arabije in OPEC+. Zavrnitev ponovnega polnjenja ameriških SPR (Strategic Petroleum Reserve (SPR) v proračunskem letu 2023, čeprav so (merilne vrednosti) WTI najnižje vrednosti, ki so bile prej označene kot zadostne za ponovno polnjenje, je morda prispevala k odločitvi OPEC+, da tudi zmanjša.”

Podatki ISM Services PMI za marec

Inštitut za upravljanje ponudbe (ISM) bo marca objavil podatke o PMI storitev v ZDA. Pričakuje se, da bo ISM storitveni PMI ostal odporen in se bo upočasnil s 55,1 na 54,5. Februarsko poročilo PMI za storitve je pokazalo, da so storitve pridobile prednost v primerjavi s PMI za proizvodnjo, ki se je skrčila že četrti mesec zapored.

S&P Global US Services PMI, objavljen prejšnji teden, je pokazal veliko večje izboljšanje od pričakovanega, rezultat, ki bi lahko pomenil, da se inflacija ta mesec ne bo znižala v skladu s pričakovanji.

