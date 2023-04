Odločitev o obrestnih merah BoJ: Bo prišlo do kakšnih presenečenj?

April 26, 2023 15:28

Odločitev o obrestni meri Banke Japonske (BoJ) in predhodni podatki o BDP, ki prihajajo iz ZDA in evroobmočja, bodo ključne objave do konca tedna.

Avstralski dolar je dosegel najnižjo vrednost v šestih tednih, potem ko je RBA v prvem četrtletju 2023 zmanjšal povprečni CPI, ki je presegel pričakovanja, in dosegel 6,6 % na medletni ravni.

Komentirajo pogovore o dedolarizaciji, so analitiki Goldman Sachsa v poročilu navedli, da »v dosedanjih podatkih ne vidimo nobenega dokaza za to (na primer, celo brazilski naraščajoči delež rezerv CNY je nadomestil CAD, ne dolarja), in naš močan meni, da trenutno ni pravega tekmeca."

Odločitev BoJ o obrestni meri

Upravni odbor BoJ se bo sestal v petek, da bo odločal o obrestnih merah. Ekonomisti pričakujejo, da bo BoJ zadržala stroške zadolževanja. To bo prva seja upravnega odbora, odkar je bil Kazuo Ueda imenovan za novega guvernerja BoJ.

Analitiki skupine UOB ne pričakujejo, da bo BoJ spremenila svojo denarno politiko, vsaj na tem sestanku. »Pričakujemo, da bo Ueda izvedel sprostitev v dveh širokih korakih: 1) Dolgotrajno obdobje (od aprila do decembra 2023) vnaprejšnjih navodil za pripravo trga na urejen izstop iz izjemno enostavne monetarne politike BOJ, ki lahko vključuje tudi razširitev razpon trgovanja 10-letnega donosa JGB (do +/- 100 bps). 2) Pričakujemo, da se bo normalizacija denarne politike začela šele v začetku leta 2024 - YCC bo opuščen in negativna zahtevana obrestna mera se bo zvišala z -0,1 % na 0 % januarja 2024 MPM,” so zapisali v poročilu.

Analitiki ING so komentirali prihajajoče srečanje BoJ: »Dvigi obrestnih mer letos niso verjetni, vendar so prilagoditve nadzora krivulje donosa možne že junija. Ena možnost bi bila, da BoJ cilja na 5-letne donose državnih obveznic (JGB) namesto trenutne politike, ki omejuje 10-letne donose na 0,5 %.«

Tokijsko CPI aprilsko poročilo

Japonski statistični urad naj bi objavil podatke o inflaciji CPI v Tokiu za april. Ekonomisti pričakujejo, da bo skupna inflacija na letni ravni znašala 2,6 %, kar je nižje od številke 3,3 %, zabeležene marca.

Guverner BoJ-a Kazuo Ueda je japonskim poslancem povedal, da bi bilo glede na trenutna gospodarska, cenovna in finančna gibanja primerno ohraniti nadzor krivulje donosa (YCC) in omiliti denarno politiko. Dodal je, da bi lahko japonska centralna banka, če bi se plače in inflacija dvignile bolj od pričakovanj, zaostrila denarno politiko s povišanjem obrestnih mer.

Predhodni podatki o BDP ZDA in evroobmočja za prvo četrtletje 2023

Poročila tega tedna vključujejo predhodne objave podatkov o BDP za 1. četrtletje 2023 iz ZDA in evroobmočja. V četrtek bo ameriški urad za ekonomsko analizo (BEA) objavil predhodno poročilo o BDP, ki bo predvidoma pokazalo 2-odstotno stopnjo rasti na četrtletni ravni, kar je manj od 2,6-odstotne številke, zabeležene v četrtem četrtletju prejšnjega leta.

Poročilo Eurostata naj bi pokazalo 0,2-odstotno stopnjo rasti BDP na medčetrtletni ravni in 1,4-odstotno na letni ravni. Poročilo, ki so ga pripravili ekonomisti Rabobank, je zapisalo, da »verjamemo, da je konsenz preveč pesimističen, in zdaj pričakujemo razmeroma visoko rast v prvem četrtletju. Vendar ne pričakujemo, da se bo ta močna rast obdržala skozi vse leto, saj je kreditni impulz pojenjal in bo svetovna krajina rasti verjetno postala ovira.”

