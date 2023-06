Trgovanje z norveško krono: navzgor ali navzdol leta 2023?

Junij 29, 2023 15:32

Norveška krona (NOK) med trgovci ni tako priljubljena kot evro ali britanski funt. Vendar je to valuta, povezana z enim najmočnejših evropskih gospodarstev, medtem ko nekateri pari norveške krone z enotno valuto ameriškim dolarjem ne ostanejo neopaženi s strani mogih trgovcev.

Namen tega spletnega članka je informirati trgovce začetnike o norveški kroni, norveškem gospodarstvu in deliti nekaj napovedi analitikov.

Norveška krona in Norges Bank

Norveška krona je zamenjala speciedaler leta 1875. Konec leta 1992 se je Norges Bank, centralna banka Norveške, odločila opustiti sistem fiksnih menjalnih tečajev v korist drsečih menjalnih tečajev, saj so norveško valuto začeli napadati špekulanti.

Norges Bank je bila ustanovljena leta 1816 in je ena najstarejših centralnih bank v Evropi. Glavni cilj norveške centralne banke je spodbujati finančno stabilnost, hkrati pa upravlja tudi vladni pokojninski sklad, kamor se nalaga presežek bogastva, ustvarjen z norveškim dohodkom od nafte. Referenčna obrestna mera je glavni instrument Norges Bank za stabilizacijo inflacije in razvoja v norveškem gospodarstvu.

Norveška krona v primerjavi z evrom

Po podatkih Banke za mednarodne poravnave je norveška krona 14. najbolj trgovana valuta na svetu. Najbolj priljubljena para sta evro proti norveški kroni in ameriški dolar proti norveški valuti.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 - EUR NOK . Časovni razpon: 1. april 2018 – 27. junij 2023. Datum zajemanja: 27. junij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Mesečni grafikon kaže, da se je norveška krona okrepila glede na enotno valuto med decembrom 2021 in februarjem 2022 , kar je na začetku drugega meseca leta 2022 doseglo najvišjo vrednost v dveh letih.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – EUR NOK. Časovni razpon: 23. april 2023 – 27. junij 2023. Datum zajema: 27. junij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Vendar pa od takrat krona izgublja tla proti evru in se trguje pri 11,85 kr (27. junija) in postaja najslabša valuta G10 v tem letu.

Norges Bank zvišala obrestne mere na 15-letni vrh

Norveška centralna banka je 22. junija zvišala obrestne mere na najvišjo raven v zadnjih 15 letih, kar je preseglo pričakovanja analitikov, saj se skuša boriti proti inflacijskim pritiskom. Upravni odbor Norges Bank je predlagal, da bi lahko bila možnost novo zvišanje obrestnih mer avgusta.

Guvernerka Norges Bank Ida Wolden Bache je opozorila, da "če ne bomo zvišali obrestne mere, bi lahko cene in plače še naprej hitro rasle, inflacija pa bi se utrdila."

Kdaj bo norveška banka prenehala zviševati obrestne mere?

Komentirajo odločitev norveške centralne banke, so ekonomisti Nordea dejali, da »današnja sokolska odločitev kaže, da Norges Bank misli resno in je zaskrbljena zaradi utrjevanja inflacije. Odločitev je upravičena, saj je inflacija bistveno višja od pričakovane. Šibkejša NOK in višja rast plač od pričakovane še poslabšata inflacijske obete v prihodnosti. Šibka NOK prav tako prispeva k ohranjanju pritiska na norveško gospodarstvo.«

Tržni analitiki pri TD Securities so v poročilu zapisali, da je »Norges Bank pospešila svoj tempo zvišanja obrestnih mer tako, da je na današnjem srečanju dosegla dvig za 50 bazičnih točk na 3,75 %. Poleg skokovitega dviga je banka znatno nadgradila svoje makro napovedi in napovedi obrestne mere. Današnja (22. junija) odločitev je močna izjava norveške banke, pri čemer je banka jasno pokazala, da je pripravljena storiti vse, kar je potrebno, da inflacijo vrne na cilj.« V svojem poročilu predlagajo, da pričakujejo še dva povišanja za 25 bazičnih točk v avgustu in septembru, da bi dosegli končno obrestno mero 4,25 %, pri čemer poudarjajo, da "čeprav vidimo tveganja kot približno uravnotežena, je negotovost visoka."

Poročilo Danske Bank, da bi se lahko evro v prihodnjih mesecih okrepil proti norveški kroni. »V kratkem bo NOK zelo občutljiv na novice o svetovnem naložbenem okolju in kombinacija šibkejše globalne zaporedne rasti in strožjih svetovnih likvidnostnih razmer je redko dober koktajl za NOK. Pričakujemo, da bo NB avgusta močno znižala svojo fiskalno prodajo NOK v devizah, vendar pred tem neusklajenost fiskalnih deviznih transakcij pusti NOK ranljivo. Tako ohranjamo navzgor nagnjen profil za EUR/NOK v prihodnjih mesecih, preden bomo s svinčnikom začrtali premik nižje glede na upadanje vrednosti EUR in vrnitev NOK ​​leta 2023,« pišejo v svojem poročilu.

Analitiki ING poudarjajo, da je norveška banka postala "jastreb" v svojih prizadevanjih, da bi podprla krono, kar nakazuje, da bi lahko sledilo še več zaostrovanja. V svojem poročilu, objavljenem 22. junija, ekonomisti nizozemske banke ugotavljajo: »Ne le, da je centralna banka šla dlje od tega na tem sestanku, ampak zdaj signalizira najvišjo obrestno mero 4,25 % pozneje v tem letu – približno 60 bp višje od prej pričakovanega. . Po zgodovinskih standardih je to precej velika revizija. NOK je bil konec maja kar 5,5 % šibkejši na podlagi trgovanja, glede na to, kar je centralna banka predvidevala že marca, čeprav se je ta razlika v zadnjih dneh zmanjšala. Ta slabost zahteva tudi višje obrestne mere, po modelu banke.«

Trgovanje z norveško krono in obvladovanje tveganja

Norveška krona je ena manj priljubljenih valut na stari celini. Morda ni tako pomembna kot evro na svetovnem finančnem trgu ali svetilnik stabilnosti kot švicarski frank, vendar je valuta, povezana z enim najmočnejših gospodarstev v Evropi.

Trgovanje z valutnimi pari vključuje tveganja, zlasti za trgovce začetnike. Samo zato, ker pari evro proti norveški kroni ali ameriški dolar proti norveški kroni ne sodijo med glavne valutne pare, ne pomeni, da je tveganje manjše. Trgovci začetniki bi morali skrbno preučiti trg forex, vnaprej načrtovati svoje poteze in biti previdni pri izvajanju svojih strategij.

Skrben načrt trgovanja lahko pomaga trgovcu začetniku, da se približa doseganju njegovih finančnih ciljev, vendar je uporaba orodij za obvladovanje tveganj bistvena za trgovce, ki želijo zgraditi celovito strategijo. Na primer, orodja za obvladovanje tveganja, kot so naročila za zaustavitev izgube, lahko trgovcem začetnikom pomagajo zaščititi svoja sredstva pred nepričakovanimi padci ali napačnimi odločitvami. Naučiti se jih uporabljati je vprašanje, koliko bi radi študirali, saj je virov izobraževalnih vsebin veliko, kot so spletni seminarji, e-knjige, blogi s podrobnimi navodili in seminarji. Izkušeni trgovci začetnike pozivajo, naj zaščitijo svoje strategije z orodji za obvladovanje tveganja, zakaj torej ne upoštevate njihovih nasvetov?

