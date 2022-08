Po nekaj mesecih vztrajno visokih cen je surova nafta v zadnjem času doživela težave. V prvem tednu avgusta sta pomembni referenčni vrednosti WTI in Brent padli za 9,74 % oziroma 13,72 %, pri čemer se obe trenutno gibljeta okoli najnižjih ravni od februarja.

Nedavni upad je posledica skrbi glede bližajoče se svetovne recesije, potem ko so ZDA zabeležile drugo zaporedno četrtletje negativne rasti in je Bank of England napovedala, da bo Združeno kraljestvo vstopilo v recesijo do naslednjega leta.

Nafta ima močno pozitivno korelacijo z gospodarsko rastjo, kar pomeni, da ko se gospodarstva skrčijo, cene nafte običajno padajo skupaj z njimi. Zato bomo v prihodnjih mesecih verjetno videli, da bo ta strah pred recesijo še naprej pritiskal na cene nafte.

Kot je bilo poudarjeno v včerajšnjih novicah , bo popoldanska objava podatkov o inflaciji v ZDA verjetno opredelila, kako se bodo finančni trgi obnašali v prihodnjih sejah. Inflacija v 12 mesecih pred julijem naj bi znašala 8,7 %, kar bi predstavljalo padec od junijske številke, ko je znašala 9,1 %.

To bi zagotovo dobro sprejeli Federal Reserve, ki bi to vzelo kot znak, da njihov oster pristop k monetarni politiki začenja obroditi sadove. Kljub temu, da gre za korak v pravo smer, je 8,7 % še vedno daleč od Fedovega cilja 2 %.

Če bo inflacija v ZDA slabša od pričakovane, bodo danes popoldne verjetno padle tako delnice kot surovine, z izjemo zlata, zlasti če bo številka višja od junijske številke. Izjema bi lahko bilo zlato v varnem zatočišču, ki ima zgodovinsko korist od obdobij gospodarskih pretresov. Ne pozabite biti pripravljeni na povečano nestanovitnost na trgih okoli te izdaje.

Proizvajalci čipov čutijo učinek naraščajočih stroškov

Včeraj je Nasdaq po slabem dnevu za proizvajalce čipov in tehnološke delnice zaključil sejo z 1,19 % nižjo vrednostjo. Oba sektorja sta bila prizadeta, potem ko je izdelovalec čipov Micron Technology znižal svoje napovedi glede prihodkov za tekoče četrtletje zaradi padca povpraševanja in končal sejo s padcem za 3,74 %.

Ta negativna napoved je sledila podobnemu opozorilu Nvidie v ponedeljek, da bodo prihodki v drugem četrtletju padli, pred objavo dobička pozneje ta mesec. Posledično je včeraj Philadelphia Semiconductor Index padel za več kot 4,5%, kljub podpisu novega ameriškega zakona, ki bo dodelil 52,7 milijarde dolarjev subvencij za proizvodnjo in raziskave polprevodnikov v ZDA.

V ozadju slabših obetov so vse višji življenjski stroški, zaradi katerih morajo potrošniki ponovno oceniti svoje potrošniške navade. Predvidljivo je, da to povzroča upad povpraševanja po diskrecijskih dobrinah, kot so elektronski pripomočki, saj imajo osnovne stvari prednost.

Ne bi bilo presenetljivo, če bi v bližnji prihodnosti videli več zmanjšanj smernic drugih diskrecijskih podjetij za blago in storitve, ki bi se lahko začeli z nocojšnjo objavo zaslužka Walta Disneyja, ko se trg zapre.

Pretočne vojne se razgrevajo

Številne vlagatelje bodo ta večer še posebej zanimale naročniške številke za Disney+. V letu, ko je Netflix dve četrtletji zapored izgubil naročnike, bo zanimivo videti, ali lahko Disney+ to izkoristi, da zmanjša vrzel za svojim tekmecem.

Če naročniki še naprej zapuščajo Netflix, bo pretočni velikan na neki točki čutil, da so njegovi prihodki prizadeti. Za razliko od Netflixa Disney ni odvisen od denarja iz svoje storitve pretakanja, saj ustvarja več drugih virov prihodkov zunaj Disney+ (ki še vedno posluje z izgubo). Ti dodatni tokovi prihodkov bi se lahko v prihodnosti izkazali za ključne.

Seveda bo povpraševanje po obeh pretočnih storitvah na neki točki verjetno občutilo učinek naraščajočih stroškov, morebitna recesija pa bo to le še poslabšala. Vendar pa bi upad lahko Disneyju+ dal tudi priložnost, da zmanjša zaostanek za svojim glavnim konkurentom.

Za podjetja, ki so bogata z denarjem, je lahko recesija priložnost, da konkurentom ukradejo tržni delež s povečanjem naložb v prihodnjo rast. V Disneyjevih prejšnjih četrtletnih rezultatih naj bi imeli več kot 13 milijard dolarjev gotovine v primerjavi z Netflixovim 5,8 milijarde dolarjev .

V primeru recesije bi torej lahko videli, da bo Disney izkoristil svojo večjo bojno skrinjico in postal bolj agresiven z novimi vsebinami, da bi zrinil Netflix kot najbolj priljubljeno pretočno storitev na svetu.

