Medvedje razpoloženje, ki izvira iz strahu pred recesijo, se zajeda v kosti na svetovnih delniških trgih pred odločitvijo o obrestnih merah ameriške centralne banke Federal Reserve 15. junija.

S&P je bil na ozemlju medvedjega trga, kar je sprožilo razprodajo na azijskih delniških trgih na začetku trgovalnega tedna. Ameriške delnice so padle zaradi inflacijskih vetrov, potem ko so podatki o cenah življenjskih potrebščin v ZDA za maj dosegli novo 40-letno najvišjo vrednost 8,6 odstotka.

Glede na zaostreno retoriko Fed-a so vlagatelji in trgovci seveda sklenili, da bo centralna banka Federal Reserve verjetno zvišala svojo ključno obrestno mero za vsaj 0,5 odstotka, z možnostjo zvišanja za 0,75 odstotka. Medtem ko bi zaostritev denarne politike morda pomagala nadzorovati inflacijo, bi verjetno pomenilo dražje kredite za podjetja in gospodinjstva, hkrati pa bi znižalo potrošniško porabo. Višje obrestne mere v ozadju šibkejših gospodarskih razmer bi lahko povzročile tudi tveganje neplačila posojil.

Dolar se je zvišal zaradi občutka varnega pribežališča, medtem ko so promptne cene zlata z obratno korelacijo pod pritiskom navzdol. Ne glede na vse govorice o recesiji v ZDA, druga plat medalje naraščajočih obrestnih mer vključuje možnost izboljšanja donosnosti na trgih obveznic in prihrankov.

Združeno kraljestvo je danes objavilo svoje najnovejše podatke o zaposlovanju glede na niz težkih gospodarskih razmer. Stopnja brezposelnosti ILO je za tri mesece, ki se končajo aprila, znašala 3,8 odstotka v primerjavi s prejšnjim rezultatom, ki je znašal 3,7 odstotka. Visoki življenjski stroški in naraščajoče obrestne mere lahko zmanjšajo naložbe na trg dela Združenega kraljestva v času, ko je okrevanje po učinkih COVID-19 ključnega pomena.

V več novicah o trgovanju je danes objavljeno nemško poročilo o indeksu gospodarskega razpoloženja ZEW. Indeks naj bi bil na ravni minus 27,5 v primerjavi s prejšnjim rezultatom minus 34,3. Poročilo, ki je boljše od pričakovanega, lahko podpira evro, če pa so dejanski rezultati slabši od pričakovanih, bi lahko bil evro pod večjim pritiskom.

Končno, današnje poročilo o indeksu cen proizvajalcev ZDA (PPI) bi lahko dalo ton za USD. Raziskava naj bi se maja dvignila na 0,8 odstotka v primerjavi z 0,5 odstotka aprila. Glede na inflacijske razmere v največjem svetovnem gospodarstvu se poročilo spremlja bolj kot običajno.

Hitri nasvet

Kaj je ameriški PPI? Indeks cen proizvajalcev (PPI) je vodilni kazalnik veleprodajne inflacije cen, ki se plačajo proizvajalcem in ponudnikom storitev. 'Vodenje' v tem smislu ne pomeni pomembno, pomeni, da nam kazalnik lahko pove, v katero smer gre inflacija. Vodilne kazalnike je mogoče razlagati za verjetne prihodnje učinke, zaostajajoče kazalnike pa kot trenutne učinke.

