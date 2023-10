Krmarjenje po naftnem trgu v negotovih časih

Oktober 27, 2023 10:13

Kljub globalnemu prehodu na čistejšo energijo resnica je, da ima surova nafta še vedno ogromno vlogo v naših življenjih. Prežema vsak centimeter svetovnega gospodarstva in je ključni dejavnik pri proizvodnji in distribuciji velike večine blaga in storitev na svetu.

Posledično imajo spremembe cen nafte pogosto močne učinke na celotno gospodarstvo. To je bilo še posebej očitno v zadnjih nekaj letih, saj so visoke cene nafte igrale pomembno vlogo pri dvigovanju inflacije po svetu. Razumevanje naftnega trga torej ni pomembno le za trgovce z nafto, ampak lahko tudi pomaga opazovalcem pri prebavi dogajanja v širšem gospodarstvu.

Kaj poganja cene nafte?

Kot pri vsakem blagu tudi ceno nafte narekujejo ravni ponudbe in povpraševanja na svetovnem trgu. Vendar je v resnici to veliko bolj zapleteno.

Namesto da bi jih vodile le dejanske ravni ponudbe in povpraševanja v določenem trenutku, cene nafte pogosto poganjajo špekulacije o tem, kaj se lahko zgodi s ponudbo in povpraševanjem. To pomeni, da so gibanja cene pogosto zgodijo pred dejanskimi dogodki.

Vse surovine so občutljive na geopolitične dogodke, toda to še posebej velja za nafto. Kot smo predobro videli v zadnjih nekaj letih, se lahko cena nafte med geopolitičnimi napetostmi vede precej neenakomerno, zlasti ko so vpletene države proizvajalke nafte.

Poleg geopolitičnih dogodkov so cene nafte lahko odzivne na spremembe v gospodarskem zdravju. Rastoča gospodarstva ponavadi porabijo več nafte kot stagnirajoča ali upadajoča gospodarstva, kar pomeni, da v času gospodarskega razcveta povpraševanje po nafti raste. Po drugi strani pa v času gospodarske krize obeti za nafto pogosto sledijo temu.

Kaj trenutno giblje cene nafte

Torej, kaj trenutno premika cene nafte? V naslednjih odstavkih si bomo ogledali dejavnike, ki bi jih morali trgovci z nafto upoštevati pri krmarjenju po trgu v trenutnih razmerah.

Napetost na Bližnjem vzhodu

Februarja 2022 smo videli, kaj se zgodi s cenami nafte, ko nastane konflikt, v katerega je vpletena država proizvajalka nafte. Manj kot dva tedna po tem, ko je Rusija, velika proizvajalka nafte, napadla svojo sosedo, so cene surove nafte Brent poskočile za več kot 30 %.

Žal smo bili v začetku tega meseca priča ponovitvi tega mračnega pojava, tokrat na Bližnjem vzhodu.

Ko so se trgi teden po napadu Hamasa na Izrael ponovno odprli, so cene surove nafte Brent v enem dnevu poskočile za več kot 4 %. V naslednjih desetih dneh so se cene dvignile za nadaljnjih 5 %. To povečanje je sprožil strah pred neizbežnim konfliktom, ki bi se razširil na sosednje države v regiji, ki oskrbuje večino svetovne nafte.

Vendar se zdi, da so množični diplomatski manevri in kasnejša zamuda pri pričakovani izraelski invaziji zmanjšala strah pred resnim konfliktom v regiji. Vendar se zdi, da ta situacija še zdaleč ni rešena in se je vsekakor treba zavedati napetosti.

Slabi gospodarski obeti

Povezavo med cenami nafte in gospodarskim zdravjem je dokaj enostavno razumeti. Ko svetovno gospodarstvo raste, se povpraševanje po nafti ponavadi poveča. Seveda velja tudi obratno in to je eden od dejavnikov, ki je v zadnjih mesecih vplival na cene nafte.

Prvič, Kitajska, ki je druga največja porabnica nafte na svetu, je od ponovnega odprtja svojega gospodarstva po pandemiji covida izdala množico slabih gospodarskih podatkov. Posledično naj bi se kitajska gospodarska rast letos močno upočasnila, naslednje leto pa še bolj.

V zadnjem času, v začetku tega tedna, so naftne trge pretresli šibki podatki o poslovni dejavnosti iz evroobmočja in Združenega kraljestva. Največje gospodarstvo bloka, Nemčija, je že v recesiji , ti zadnji podatki pa so spodbudili strahove, da bi lahko tudi širši blok, ključni vir povpraševanja po nafti, zašel v recesijo.

Višje obrestne mere

Medtem ko se zdi, da se centralne banke bližajo koncu svojih ciklov zviševanja obrestnih mer, se pričakuje, da bodo obrestne mere ostale višje dlje časa. Čeprav morda ni neposredne povezave med naraščajočimi obrestnimi merami in nafto, lahko posredno povzroči pritisk na znižanje cen nafte.

Da bi ukrotile visoko inflacijo, so centralne banke po vsem svetu zvišale obrestne mere. Vendar pa lahko višje obrestne mere poleg znižanja inflacije zadušijo gospodarsko rast, kar lahko posledično povzroči zmanjšanje povpraševanja po nafti.

Trgovanje z nafto – razumevanje trenutne klime

Kot pri vsakem premoženju je tudi pri trgovanju z nafto pomembno, da se zavedate tveganj, ki so povezana, in da imate skrbno premišljen načrt za obvladovanje tveganja. Cene surovin so še posebej nestanovitne, kar lahko znatno poveča tveganja pri trgovanju.

Prav tako je pomembno razumeti trenutno klimo in se zavedati geopolitičnih dogodkov in gospodarskih napovedi, ki bi lahko vplivale na cene nafte. Dober način za spremljanje slednjih je uporaba ekonomskega koledarja , ki vam omogoča, da spremljate pomembne gospodarske posodobitve.

