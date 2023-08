Trgi se osredotočajo na kitajske cene nepremičnin, prodajo na drobno v ZDA in inflacijo v Združenem kraljestvu

Avgust 16, 2023 16:44

Številne azijske delnice so se v sredo znižale, trg v Združenem kraljestvu pa se je odprl s padcem, saj vlagatelji akumulirajo novice o nizkih kitajskih cenah stanovanj, strahu pred nadaljnjimi dvigi obrestnih mer v ZDA in najnovejših podatkih o inflaciji v Združenem kraljestvu. Oglejmo si podrobneje, kaj se dogaja na trgih.

Potrošniki v ZDA ostajajo odporni

V torek se je maloprodaja v ZDA povečala bistveno bolj od pričakovanj, saj se zdi, da potrošnja ostaja visoka kljub visokim cenam. Ta vrednost, ki je višja od pričakovane, prihaja nekaj dni po objavi, da je letna inflacija v ZDA julija narasla na 3,2 % s 3 % junija, čeprav je bilo to zvišanje manjše, kot je bilo pričakovano.

Močna prodaja na drobno je zbudila strahove, da se lahko Federal Reserve odloči, da mora še vedno delati na inflaciji. Posledično je Wall Street zaključil dan v rdečih številkah, bančne delnice pa je prizadela tudi novica, da bonitetna agencija Fitch Ratings morda znižala bonitetno oceno številnim ameriškim bankam. Dow Jones, Nasdaq Composite in S&P 500 so padli za 1,02 %, 1,14 % oziroma 1,16 %.

Še več razočarajočih podatkov s Kitajske

Strahovi pred nadaljnjimi dvigi obrestnih mer v največjem svetovnem gospodarstvu v kombinaciji s šibkimi podatki o cenah nepremičnin na Kitajskem so v sredo pripeljali do padca številnih azijskih delnic, kar je negativno vplivalo tudi na kitajski juan.

Cene stanovanj so se julija medletno znižale, kar je povečalo zaskrbljenost zaradi kitajskega nepremičninskega sektorja, ki je že nekaj časa v težavah. Ta objava je sledila novici, da je kitajska centralna banka nepričakovano znižala obrestne mere po poročanju o upočasnitvi maloprodaje in industrijske proizvodnje. Poleg tega so prejšnji teden poročali o negativni kitajski inflaciji ob šibkem domačem povpraševanju in padajočem izvozu.

Vse to kaže na zakrknjeno kitajsko gospodarstvo, ki je od ponovnega odprtja po covidu slabo obremenjeno in je znižalo pričakovanja glede kitajske in svetovne gospodarske rasti v letu 2023.

Posledično sta Shanghai Composite in hongkonški indeks Hang Seng v sredo zaključila z 0,82- oziroma 1,23-odstotnimi izgubami, kar je že četrti zaporedni dan padanja.

Inflacija v Združenem kraljestvu je mešana vreča

V sredo je letna inflacija v Združenem kraljestvu močno padla na 6,8 % v dvanajstih mesecih do julija, kot je bilo pričakovano. Čeprav to pomeni odločen padec od oktobrske štiridesetletne najvišje vrednosti 11,1%, je še vedno daleč od ciljne obrestne mere Bank of England (BoE), ki znaša 2%.

Medtem ko bo skupna stopnja inflacije verjetno ukradla, no, naslovnice, bodo drugi kazalniki inflacije verjetno povzročili preglavice oblikovalcem politike v BoE.

Osnovna inflacija, ki izključuje nestanovitne cene hrane in energije, je julija ostala nespremenjena pri 6,9 %, čeprav naj bi se znižala na 6,8 %. Inflacija v storitvah se je povečala na 7,4 % s 7,2 % junija. Nepremostljiva osnovna inflacija in višja inflacija storitev nakazujeta, da je treba še delati pri ukrotitvi naraščajočih cen v Združenem kraljestvu.

Ti najnovejši podatki o inflaciji sledijo torkovi objavi, da so se plače v Združenem kraljestvu med aprilom in junijem povečale veliko bolj od pričakovane in po rekordni letni stopnji, kar poudarja zaskrbljenost BoE, da močna rast plač hrani inflacijo.

Potem ko je torkovo sejo zaključil z 1,57-odstotno izgubo, se je britanski FTSE 100 v sredo začel znižati, saj trg razmišlja o možnostih zvišanja obrestnih mer doma in na drugi strani Atlantika. Nasprotno pa se je GBP okrepil v primerjavi z ameriškim dolarjem in evrom.

Kaj je sledi?

Po julijskih podatkih o inflaciji iz ZDA, Kitajske in Združenega kraljestva naj bi evroobmočje svoje najnovejše podatke objavilo v petek.

Medtem ko naj bi skupna inflacija padla na 5,3 % v dvanajstih mesecih do julija, naj bi osnovna inflacija ostala nespremenjena pri 5,5 %.

Ne pozabite biti še posebej previdni na trgih v času te objave, saj lahko kakršni koli nepričakovani rezultati povzročijo povečanje nestanovitnosti.

