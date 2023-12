Kako trgovati z Alphabet glede na potencial rasti AI

December 21, 2023 07:23

Leto 2023 si bomo zagotovo zapomnili kot leto AI (umetne inteligence). Potem ko je OpenAI proti koncu leta 2022 predstavil ChatGPT, je sprožil navdušenje nad možnostmi industrije in sprožil nekakšno oboroževalno tekmo med najboljšimi tehnološkimi podjetji na svetu.

Med tehnološkimi delnicami, ki se zdijo v dobrem položaju, da imajo koristi od te rastoče industrije, je Alphabet, matično podjetje Google . In to ni njegova edina priložnost za rast v prihodnosti. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti več o Alphabetu in o tem, kaj analitiki napovedujejo za delnice leta 2024.

Instrument: Zoom Simbol za Invest.MT5 račun: GOOG Datum ideje: 19. december 2023 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: $140,00 Cena izstopa: $153,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vir: TradingView * Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zakaj trgovati delnice Alphabet?

Konec oktobra je Alphabet objavil poročilo o dobičku v tretjem četrtletju . Medtem ko so prihodki in dobiček močno rasli in presegli pričakovanja analitikov, en segment ni dosegel pričakovanj, kar je razočaralo vlagatelje. Spodaj je nekaj poudarkov iz poročila o tretjem četrtletju:

Prihodek v višini 76,69 milijarde USD v primerjavi s pričakovanimi 75,98 milijarde USD – in povečanje za 11,0 % na medletni ravni.

Dobiček na delnico (EPS) v višini 1,55 USD v primerjavi s pričakovanimi 1,45 USD – in povečanje za 46,2 % na letni ravni.

Poslovni prihodki so se povečali za 24,6 % s 17,14 milijarde USD na 21,34 milijarde USD.

Prihodki od oglaševanja so se povečali za 9,5 % s 54,48 milijarde USD na 59,65 milijarde USD.

Prihodki Google Cloud so se povečali za 20,9 % s 6,90 milijarde USD na 8,34 milijarde USD, vendar so presegli pričakovanja.

Vlagatelje je razočaral Google Cloud, saj so prihodki za več kot 20 milijonov dolarjev zaostali za pričakovanji. Na cvetočem trgu računalništva v oblaku 11-odstotni tržni delež Googlovega oblaka precej zaostaja za Amazon Web Services (32 %) in Microsoft Azure (22 %).

Čeprav so bili vlagatelji morda razočarani, ker prihodki v oblaku niso izpolnili pričakovanj, so iz leta v leto še naprej močno rasli. Še več, po nizu izgub je segment zabeležil tri zaporedna donosna četrtletja.

Ne smemo pozabiti, da je trg v oblaku še razmeroma mlad, hitro raste in čeprav morda zaostaja za tekmeci, 11-odstotni tržni delež zagotovo ni zanemarljiv. Če za primer vzamemo AWS, kaže, da ima Google Cloud potencial, da bo v prihodnjih letih zelo visoko maržna operacija.

Toda umetna inteligenca je tista, ki je letos ukradla vse naslovnice in pritegnila pozornost tako vlagateljev kot velikih tehnoloških podjetij. Kakšne so torej možnosti Alphabeta na tem področju?

Ko je OpenAI novembra 2022 predstavil ChatGPT, je njegov nepričakovan uspeh prisilil druga tehnološka podjetja, da so se trudila izdati lastne ponudbe umetne inteligence kot odgovor. Nekaj ​​mesecev po lansiranju ChatGPT je Google napovedal lastnega klepetalnega robota z umetno inteligenco, Bard.

Lansiranje ni bilo ravno tako uspešno, saj je klepetalni robot že v prvi predstavitvi naredil napako. Vendar Alphabet načrtuje lansiranje novega velikega jezikovnega modela leta 2024 z imenom Gemini.

Široka paleta izdelkov Alphabet omogoča dobro izkoriščanje napredka v tehnologiji umetne inteligence. Google Iskanje, YouTube, Google Cloud in Android ter njihovi uporabniki lahko vsi izkoristijo velike naložbe Alphabeta v AI. Kljub temu je konkurenca v industriji že huda, saj tudi drugi tehnološki velikani, kot sta Microsoft in Amazon, povečujejo naložbe v lastne ponudbe AI.

Delnice Alphabeta so leta 2023 že narasle za več kot 50 %. Kam torej analitiki pričakujejo, da bo šla cena delnice od tu?

Napoved za delnice Alphabet – Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnice Alphabet v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 26 ocen za nakup, 6 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja cena za napovedano delnico Alphabet je 180,00 USD, najnižja ciljna cena pa 129,00 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved delnice Alphabet je 153,57 USD.

Vir: TipRanks - 19. december 2023

Primer trgovalne ideje s ceno delnice Alphabet

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Alphabet je lahko naslednji:

Kupite delnico ob zlomu nad 140,00 $, da upoštevate volatilnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 153,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 - 12 mesecev

Če kupite 20 delnic Alphabet:

Če je cilj dosežen = 260,00 $ potencialnega dobička [(153,00 $ - 140,00 $) * 20 delnic].

Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav gre lahko celo veliko dlje, preden se dvigne. Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju, pa tudi s temi stroški.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 20 delnic v Alphabetu povzročil provizijo v višini 0,20 USD (0,02 USD * 20 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Vendar pa obstaja minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi nakup 20 delnic Alphabeta skupaj povzročil provizijo v višini samo 1 USD!

Ali menite, da se bo cena Alphabet delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse ideje o analitiki in trgovanju temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja možnost, da se bo cena delnice PepsiCo znižala, potem lahko trgujete tudi na kratko s trgovalnega računa CFD (pogodbe za razliko), ki ga prav tako ponuja Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogočata špekuliranje o smeri cen delnic in delnic z uporabo CFD-jev.

To pomeni, da lahko trgujete na dolge in kratke čase ter potencialno zaslužite z naraščajočimi in padajočimi tečaji delnic.

