Aprilsko poročilo o inflaciji CPI v ZDA je med najpomembnejšimi objavami finančnih podatkov ta teden, preden se pozornost preusmeri na London in odločitev o obrestnih merah Bank of England ( BoE.

Ministrica za finance ZDA Janet Yellen je dejala, da bi lahko prišlo do strmega gospodarskega upada, če kongresu ne bo uspelo zvišati zgornje meje dolga. Dvig ali začasna ukinitev zgornje meje dolga bi ameriški vladi omogočila plačilo dolgov.

Na Japonskem je guverner japonske centralne banke (BoJ) Kazuo Ueda dejal, da je "vpliv nedavnih propadov ameriških in evropskih bank na japonski finančni sistem verjetno omejen." Ueda je opozoril, "če bo ciljna cena dosežena na vzdržen in stabilen način, bo BoJ končal nadzor krivulje donosnosti in nato skrčil svojo bilanco stanja."

Inflacija CPI v ZDA aprila narašča?

Urad za statistiko dela (BLS) bo v sredo zjutraj objavil svoje aprilsko poročilo o inflaciji CPI, le nekaj dni po naboru podatkov NFP, ki je presegel pričakovanja ekonomistov. Ker je Fed dolžan vzdrževati stabilnost cen, poročilo CPI zagotavlja dragocene podatke, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju denarne politike.

Ekonomisti so aprila napovedovali 0,4-odstotno rast na mesečni ravni. Navajajo tudi, da se je stopnja inflacije povečala na 5,2 % na letni ravni, pri čemer je številka ostala precej višja od 2 % cilja centralne banke.

Kitajski izvoz aprila raste

Kitajski nacionalni statistični urad (NBS) je objavil, da se je izvoz države aprila povečal za 8,5 % (v ameriških dolarjih), kar je že drugi zaporedni mesec rasti, medtem ko je uvoz padel za 7,9 % na medletni ravni. Ekonomisti, ki jih je anketiral Reuters, so napovedovali, da se bo izvoz povečal za 8 %, medtem ko bo uvoz ostal nespremenjen.

Zapisnik BoJ razkriva morebitno razpravo o prekoračitvi inflacije

Japonska centralna banka je v ponedeljek objavila zapisnik aprilskega zasedanja in delila zanimive vpoglede v napovedi oblikovalcev politik BoJ. Reutersovo poročilo nakazuje, da je več članov upravnega odbora BoJ izrazilo zaskrbljenost glede nevarnosti, da bi se inflacija pospešila bolj, kot je bilo pričakovano.

Eden od devetih članov upravnega odbora je dejal, da je treba razpravo o spremembi politike voditi previdno, saj bi lahko imela razveljavitev izjemno ohlapne politike široke učinke na potrošnike. Nekateri člani odbora so ugotovili, da obstajajo nekateri pozitivni znaki, ki kažejo, da inflacija v državi izgublja tla pod tlemi in se približuje 2-odstotni ciljni stopnji inflacije centralne banke.

Goldman Sachs: BoE naj še bolj zaostri politiko

Ekonomisti Goldman Sachs (GS) so opozorili, da bo morala Bank of England (BoE) morda zvišati stroške izposojanja na 5 %, da bi se spopadla z inflacijskimi pritiski. Trenutno ima Združeno kraljestvo najvišjo stopnjo inflacije med državami G7. Vlada Združenega kraljestva je obljubila, da bo do konca tega leta prepolovila stopnjo inflacije.

Poročilo GS kaže, da to ne bi bila lahka naloga. »Čeprav je možno, da bo odbor za denarno politiko [banke za določanje obrestnih mer] po majskem srečanju želel upočasniti dvig na četrtletno tempo, ostajamo skeptični, da bo to izvedljivo ob nenehnih inflacijskih pritiskih. Zato pričakujemo, da bo odbor za denarno politiko nadaljeval z dvigovanjem v korakih po 25 bazičnih točk, dokler avgusta ne bo dosegel končne obrestne mere 5%,« ugotavljajo ekonomisti.

Poročilo GS izkazuje zaupanje britanskemu gospodarstvu, saj omenja, da »mislimo, da se lahko Združeno kraljestvo izogne ​​globoki recesiji. Slika rasti je bolj konstruktivna, kot je slikala Bank of England."