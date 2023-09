Indeks ameriškega dolarja dosegel 10-mesečni vrh med pogovori o zmanjšanju vladne porabe

September 26, 2023 14:15

Zadnji teden septembra se je že začel, ko so se svetovni trgi sprijaznili z odločitvami o obrestnih merah prejšnjega tedna.

V ZDA je vladno financiranje spet tema razprav med republikanci in demokrati . Vendar je poročilo Bloomberga pokazalo, da se obe strani približujeta dogovoru, da bi preprečili morebitno zaustavitev. Ameriški dolar je medtem dosegel najvišjo vrednost v 10 mesecih glede na košarico valut.

Britanski funt je v torek dosegel 6-mesečno najnižjo vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem, saj je premor Bank of England v zvezi z zvišanjem obrestnih mer in slabšimi podatki PMI od pričakovanih, objavljenimi v petek, obremenili rast valute.

ZDA: Državno financiranje pod vprašajem

Ker naj bi zakoni o porabi potekli zadnji dan septembra, se vlada znova obeta zaprtje zaradi pomanjkanja sredstev. Medtem ko ura tiktaka, je skupina republikanskih senatorjev obljubila, da bo uravnotežila vladni proračun, zaradi česar je možnost zaprtja vlade, saj se ne strinjajo s predsednikom predstavniškega doma Kevinom McCarthyjem, ki si prizadeva za dogovor med svojo stranko in demokrati.

Zaprtje vlade bi pomenilo zaustavitev izplačil ameriških zveznih uslužbencev in zaprtje vrste vladnih služb. Vlagatelje skrbi, kaj bi zaustavitev pomenila za četrto fiskalno četrtletje na že tako krhkem delniškem trgu.

Japonska vlada bo pripravila paket podpore gospodarstvu

Japonski premier Fumio Kishida je v ponedeljek razkril, da bo državnemu kabinetu naročil, naj pripravi paket podpore gospodarstvu. Kishida je v svojih pripombah dejal: »Cilj je prehod iz gospodarstva, ki temelji na zmanjševanju stroškov, na gospodarstvo z aktivnimi naložbami. Namen gospodarskega paketa je zaščititi življenja ljudi pred naraščajočimi cenami. Zasebna poraba, kapitalski stroški so premalo močni in so nestabilni.«

Japonski premier ni spregledal omembe valutnega trga, pri čemer je ponovil, da bi se moral gibati stabilen, hkrati pa odražati temelje, in dodal, da bo njegova vlada še naprej pozorno spremljala gibanje forexa z velikim občutkom nujnosti, saj bi bili pretirani premiki forexa nezaželeni.

Lagarde: Nadaljnja šibkost v tretjem četrtletju je možnost

Vodja Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je dejala, da gospodarski kazalci kažejo, da bi lahko v tretjem četrtletju leta zabeležili nadaljnjo šibkost . Lagarde je v svojih pripombah zapisala: »Manjše povpraševanje po izvozu euroobmočja in vpliv zaostrenih pogojev financiranja zavirata rast, tudi zaradi manjših stanovanjskih in poslovnih naložb. Storitveni sektor, ki je bil do nedavnega odporen, zdaj prav tako slabi. Trg dela je do zdaj ostal odporen kljub upočasnitvi gospodarstva, pri čemer je stopnja brezposelnosti julija ostala na zgodovinsko najnižji ravni 6,4 %. Toda medtem ko se je zaposlenost v drugem četrtletju povečala za 0,2 %, se ustvarjanje delovnih mest v storitvenem sektorju umirja, splošni zagon pa se upočasnjuje.”

V ponedeljek je evro v primerjavi z ameriškim dolarjem padel na najnižjo raven v zadnjih šestih mesecih.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.