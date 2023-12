Investiranje v igralniško industrijo in The Grand Theft Auto 6 Hype

December 11, 2023 10:10

Trgovanje z igralniško industrijo se vse bolj uveljavlja, saj se podjetja, kot sta Microsoft in Sony, borita drug proti drugemu za večji delež trga z izdajanjem naprednih igralnih konzol in nakupi studiev. Pred nekaj leti bi bilo trgovanje z igralniško industrijo verjetno na seznamu nižjih prioritet, vendar so se stvari spremenile. Igralni dogodki, kot je nedavna izdaja napovednika za Grand Theft Auto VI pri Rockstar Games, so na naslovnicah, saj se je zaradi pandemije industrija iger razširila na raven brez primere.

Na podlagi nedavnega navdušenja, ki ga je ustvaril prvi vpogled v Grand Theft Auto VI, bo ta članek delil dragocene vpoglede za trgovce.

Rockstarjev napovednik za GTA 6 pretresa internet, ne pa tudi trgov

5. december je bil dan D za večino igralcev videoiger, ki so pričakovali izid Rockstarjevega napovednika za Grand Theft Auto 6. Medtem ko nekateri menijo, da je GTA 6 najbolj pričakovana igra desetletja, je sam napovednik podrl rekord: premagal je rekord za najbolj gledan neglasbeni video na YouTubu v 24 urah, saj je dosegel 85 milijonov ogledov. Število ogledov napovednika je že preseglo število ogledov napovednika GTA 5, igre, ki je na trg prišla leta 2013 in je še vedno ena izmed "moznih krav" Take Two podjetja. Take-Two Interactive ima v lasti Rockstar Games in 2K, dve najpomembnejši založniški založbi v igričarski industriji.

Treba je opozoriti, da je izdaja igre GTA 5 za konzole Sony Playstation, različice Microsoft Xbox in za osebne računalnike ustvarila prihodek Take-Two Interactivu, ki je znašal blizu 8 milijard dolarjev z več kot 185 milijoni prodanih izvodov. GTA 5 še naprej ustvarja prihodke na podlagi letnih naročnin in nakupov v igri.

Vendar izdaja napovednika za GTA 6 ni bila sprejeta z navdušenjem, ko je prišel na trg trgovanja. Medtem ko bi nekateri pričakovali, da bo cena delnice Take-Two Interactive narasla, ko se je pojavil prvi videoposnetek težko pričakovane uspešnice, temu ni bilo tako. Cena delnice Take-Two Interactive ( TTWO ) je padla za skoraj 4 % v trgovanju pred borzo, ob ponovnem trgovanju pa se je povrnila in zabeležila 1 % izgubo vrednosti.

Grand Theft Auto 6 Trailer zaslonska slika (Source: YouTube

Kaj je bil razlog za padec? Nekateri analitiki so menili, da je bil zadnji zaslon »Coming 2025« tisti, ki je sprožil padec, saj so igralci po vsem svetu in vlagatelji napovedovali, da bo GTA 6 na policah trgovin do konca leta 2024. Uhajanje informacij na družbenih medijih kaže, da se bodo troški izdelave GTA 6 povzpeli nad 2 milijardi dolarjev, če upoštevamo, da Rockstarjevi razvijalci na njem delajo že skoraj 10 let.

Kaj pravijo tržni analitiki o Take-Two Interactive in GTA 6

Nobena skrivnost ni, da bi vlagatelji radi videli GTA 6 na voljo za praznično sezono na božič 2024. Pričakuje se, da bo vpliv igre v smislu prodaje presegel učinek njenega predhodnika, medtem ko bi izid igre lahko sprožil povečanje prodaje igralnih konzol s strani ljudi ki pričakujejo, da bodo igrali, kot pravijo nekateri, najboljšo videoigro vseh časov.

Delnice Take-Two Interactive so letos zrasle za 52 % in tako presegle nekatere priljubljene indekse, kot je Nasdaq. Vodstvo Take-Two je napovedalo izdajo napovednika za GTA 6 v prvem tednu novembra in od takrat se je vrednost delnice povečala za 16 %.

V pogovoru z novinarji Forbesa so analitiki pri Oppenheimer & Co. Inc. dejali, da objavljeni napovednik "prikazuje igro s kakovostjo, ki presega pričakovanja, kljub predhodnim uhajanjem informacij in visokim standardom, rezerviranim za karkoli," in dodal, da bi lahko bila zamuda po začetku leta 2025 že v načrtu.

V istem poročilu Forbesa so ekonomisti Deutsche Bank predlagali, da bo »GTA VI v svojem prvem letu na trgu ustvaril več kot 1 milijardo dolarjev inkrementalnih neto rezervacij, kar bi lahko bil velik dejavnik rasti prodaje, saj je Take-Two zabeležil 5,3 milijarde dolarjev skupnih neto rezervacij zadnje proračunsko leto."

Zdi se, da ekonomisti Bank of America (BofA) niso delili optimizma s svojimi kolegi. Poročilo BofA je delnico Take-Two Interactive znižalo z Nakup na Nevtralno, ker "vsi vlagatelji niso pripravljeni podaljšati trajanja ćakanja na več kot 15 mesecev", kar nakazuje, da bi lahko GTA 6 izdali okoli jeseni 2025 namesto v prvem četrtletju leta, glede na nesoglasja med analitiki.

Raziskava ugotavlja, da se je »na podlagi vzorcev povpraševanja vlagateljev udeležba pomembno povečala, odkar je delnica pred letom dni dosegla dno. Pričakujemo nadaljnje širjenje udeležbe pri lansiranju, kar zmanjša tveganje padca cene, vendar za zdaj ne vidimo bistvenega nadaljnjega potenciala rasti.”

Sony proti Microsoftu - PS5 proti Xboxu: War Rages On

Video igre, kot je GTA 6, ponavadi povečajo prodajo igralnih konzol. Igra bo izšla na Sony PS5 in Microsoft Xbox, vendar še vedno ni nobene posodobitve glede izdaje za PC. Po poročilu Sonyja je podjetje v svojem drugem finančnem četrtletju, ki se je končalo 30. septembra, prodalo 4,9 milijona enot PS5. Skupno število prodanih konzol od leta 2020 je 46,6 milijona. Pred dobrim mesecem je Sony predstavil tanjko različico konzole PS5, ki jo je naredila bolj privlačno za ljudi s pomanjkanjem prostora, saj je bila prva različica precej velika. Nekateri igralniški analitiki menijo, da bo nadgrajena različica PS5 Pro izdana novembra 2024.

Microsoft je avtsajder, saj je Xbox Series X|S prodal 23,90 milijona enot, ameriško podjetje pa ima 35-odstotni tržni delež. Prodaja Xboxa je lani padla za 5 % na letni ravni. Microsoft je obljubil, da bo spremenil tok s prevzemom pomembnih studiev, kot je Activision Blizzard.

Orodja za obvladovanje tveganja in izgradnja strategij trgovanja

V nasprotju z video igrami trgovanje vključuje tveganje. Trgovci začetniki so še toliko bolj izpostavljeni tveganjem, saj verjetno nimajo potrebnega znanja, da bi presodili, kaj bi bilo pravilno. Pomanjkanje znanja ali izkušenj lahko povzroči napake; zato bi morali trgovci začetniki najti izobraževalna gradiva, ki so jih pripravili izkušeni trgovci, kot so članki, vodniki z navodili in spletni seminarji, ter se naučiti, kako zgraditi svoje strategije trgovanja.

Trgovci začetniki ne smejo zanemariti učenja uporabe orodij za obvladovanje tveganja, kot so naročila stop-loss ali take-profit, ki so na voljo kot del najbolj priljubljenih trgovalnih platform. Takšna orodja zagotavljajo, da bodo trgovci lahko upravljali svoje izgube, če se trgi premaknejo v nasprotju z njihovimi načrti. Orodja za obvladovanje tveganja dajejo več svoboščin pri pozicioniranju sredstev in pomagajo trgovcem uživati ​​celotno izkušnjo z manj stresa.

