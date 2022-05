Trading Home Depot je pridobil 20 % med nakupovanjem hedge skladov

Maj 05, 2022 18:17

Home Depot, največji trgovec za izboljšave doma v Združenih državah, se je v času pandemije dobro obnesel, saj so si lastniki stanovanj vzeli čas za prenovo in izboljšanje svojih domov.

Medtem ko je tečaj delnic v prvem četrtletju tega leta zaključil negativno – v skladu z razprodajo svetovnega borznega trga – se je nakup hedge skladov povečal.

Ob pomanjkanju novih hiš in naraščajočem trendu dela na domu bi lahko bil Home Depot zaloga za ogled. Preberite, če želite izvedeti več.

Instrument: Home Depot Inc Borza: NYSE Simbol za Invest.MT5 račun: HD Datum ideje: 5. MAJ 2022 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $319.00 Cena izstopa: $373,14 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Zakaj trgovati z delnicami Home Depot?

Home Depot (HD) je bil ustanovljen leta 1978 in je največji trgovec za izboljšanje doma v Združenih državah s tržno kapitalizacijo nad 320 milijardami dolarjev. Podjetje dobavlja orodja, naprave in gradbene storitve v ZDA, Kanadi in Mehiki iz svojih več kot 2300 trgovin.

Delnice so pritegnile veliko pozornosti institucionalnih vlagateljev. Ensemble Capital je na primer nedavno predstavil delnice Home Depot v svojem pismu vlagateljem v prvem četrtletju 2022 , v katerem je navedel povpraševanje po preoblikovanju in izboljšavah stanovanj, pa tudi pomanjkanje stanovanj za nakup in kriza dobavne verige sta privedla do velikega zvišanja cen izdelkov Home Depot.

Vendar je podjetju uspelo te stroške prenesti na potrošnike, kar je v zadnjih dveh letih pomagalo povečati prihodke za 37 %, dobička, od vsakega prodanega artikla pa se je dobiček povečal za 35 %. Celo investicijske banke, kot je Goldman Sachs , so Home Depot letos uvrstile na seznam 50 stabilnih delnic za nakup.

Vir: TipRanks, 4. maj 2022

Glede na poročila o investiranju 203 hedge skladov, predloženih Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), ki jih je predložil TipRanks 13F , so hedge skladi v zadnjem četrtletju povečali svoje deleže za 186,7 tisoč delnic in so v zadnjih štirih četrtletjih dosledno kupovali omenjene delnice.

Seveda je treba upoštevati dejstvo, da hedge skladi že nekaj časa kupujejo in morda so že bili doseženi najvišji vrhovi..

Home Depot napovedi o delnicah - Kaj pravijo analitiki ?

Glede na analitike, ki so jih v zadnjih 3 mesecih anketirali s strani TipRanks za napoved delnic Home Depot, je trenutno na delnici 19 ocen za nakup , 3 za drževanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja raven cene za napoved delnic Home Depot je 455,00 $, najnižja ciljna cena pa 310,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Home Depot je 373,18 USD, kar v času pisanja predstavlja več kot 22-odstotno rast glede na trenutne ravni.

Vir: TipRanks, 4. maj 2022

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Home Depot

Primer trgovanja s ceno delnic Home Depot je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih vse nad 319,00 $, da omogočite trenutno nestanovitnost ob poročilu o dobičku Home Depota 17. maja 2022.

Ciljajte tik pod ciljno povprečno ceno analitikov pri 373,00 USD.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Home Depota: Če je cilj dosežen = 540,00 $ potencialnega dobička (373,00 $ - 319,00 $ * 10 delnic).



Modro si je zapomniti, da je malo verjetno, da se bo cena delnice enakomerno dvignila samo navzgor, saj se bo morda vmes celo znižala, preden se dvigne, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem razumeti povezana tveganja.

Ali vidite , da se cena delnic Home Depot giblje drugače?

