Kako trgovati z delnicami Google, saj prihodki od oglaševanja ostajajo močni

Avgust 24, 2022 18:09

Ena izmed najbolj znanih blagovnih znamk na svetu, Google, ima pomembno mesto v mnogih naših vsakdanjih življenjih. Prejšnji mesec je tehnološki velikan svoje delnice razdelil v razmerju 20:1 in kmalu zatem objavil četrtletne rezultate, ki niso dosegli pričakovanj.

Kljub zaostanku dobička je bil v rezultatih razlog za optimizem in posledično se je v naslednjih sejah tečaj Googlove delnice dobro odzval. Letošnja cena delnice Googla trenutno ostaja nižja za več kot 20 %. Toda kakšna je prihodnost?

Spodaj se naučite trgovati z Googlovimi delnicami.

Instrument: Alphabet Inc. (Class A) Simbol za Invest.MT5 račun: GOOGL Datum ideje: 24. avgust 2022 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: $120,00 Cena izstopa: $142,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli prinesle izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj kupiti delnice Google?

Vlaganje v borzo je vedno tvegano, a ker stojimo na pragu morebitne recesije, je ta izjava še bolj resnična in pomembna kot običajno. V takšnih negotovih časih vlagatelji običajno gravitirajo k delnicam, ki delujejo v defenzivnih panogah, ki so zgodovinsko bolj odporne na gospodarske padce.

Običajno so tehnološke delnice izključene iz takih pogovorov. Vendar pa obstaja argument, da so nekatere tehnološke delnice postale tako velike, tako uspešne, tako zasidrane na svojih trgih, da so si prislužile pravico, da tudi o njih razpravljamo.

Dejansko ima peščica velikih tehnoloških delnic dokaj edinstveno mešanico obrambnih in ofenzivnih lastnosti, zaradi česar so potencialni kandidati, da iz recesije izidejo razmeroma nepoškodovani in posledično požanjejo koristi gospodarske ekspanzije na drugi strani.

Alphabet, matična družba Googla, je ena takšnih delnic, ki zasluži vso pozornost.

Google ima skoraj monopol na svetovnem trgu iskalnikov, na katerem ima več kot 90-odstotni tržni delež. Ta prevlada daje Googlu precejšnjo moč pri oblikovanju cen v smislu oglaševanja, prek katerega ustvari veliko večino celotnega prihodka.

Res je, v gospodarski recesiji se oglaševalski proračuni neizogibno krčijo. Toda v najnovejših četrtletnih rezultatih družbe Alphabet so se prihodki od oglaševanja medletno povečali za 11,6 %, čeprav se je veliko njenih konkurentov na tem področju borilo. To morda kaže na dejstvo, da so iskalniki eno najučinkovitejših mest za oglaševanje in bi zato lahko bili eno zadnjih področij porabe, ki bi bilo zmanjšano iz proračunov za oglaševanje.

Moč Googlovega oglaševalskega posla, kot tudi potencialna zaščita podjetja v recesiji, bi mu morala omogočiti, da blesti med gospodarsko širitvijo, saj se proračuni za oglaševanje znova povečujejo.

Še en okvir, ki ga Alphabet upošteva pri vlagateljih, je njegova bogata bilanca stanja. Po njihovih najnovejših rezultatih je imel tehnološki velikan denar, denarne ustreznike in tržne vrednostne papirje v višini skoraj 125 milijard dolarjev – več kot dovolj, da bi lahko prebrodil kakršno koli gospodarsko krizo, ki bi se lahko zgodila v prihodnosti.

Zagotovo so številnim vlagateljem všeč delnice Google. Vendar pa je težko natančno napovedati, kako se bodo posamezne delnice odzvale na gospodarsko negotovost, in vsakdo, ki razmišlja o nakupu delnic v Googlu, bi moral biti pripravljen na nestanovitnost v prihodnjih mesecih. Če želite prebrati več o možnostih vlaganja v Google, si oglejte naš članek: " Kako kupiti delnice Google in zakaj ".

Google napovedi za delnice – kaj pravijo analitiki ?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic Google v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 30 ocen za nakup delnic, 2 za držanje in 0 za prodajo delnic Google. Najvišja raven cene za Google napoved cene delnice je 186 $, ob tem pa je najnižja ciljna cena pri 113,00 $.

Povprečna ciljna cena za Google delnice je tako 142,84 $, kar predstavlja približno 25-odstotno rast glede na trenutne ravni v času pisanja članka.

Vir:Tip Ranks,. 23. avgust 2022

Primer trgovanja z delnicami Google

Primer trgovalne ideje za delnice Google je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih vse do 120,00 USD, da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 142,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 – 12 mesecev

Če kupite 10 Google delnic: Če je cilj dosežen = 220,00 $ potencialnega dobička (142 $ - 120 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji in da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Google povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Google 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite GOOG na dnu okna Market Watch (Opzovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic Google še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Google delnice gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Google premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: